San Juan lidera el ranking de inversión: El mapa de la 'Vaca Muerta' de la minería

Vista aérea de Los Azules, en San Juan, la provincia que lidera América Latina en atractivo inversor según el Fraser Institute 2025.

San Juan consolida su posición como la jurisdicción más atractiva de América Latina para la inversión minera en 2025, según el informe anual del Fraser Institute, aunque una leve caída en puntaje alerta sobre desafíos regulatorios crecientes.

Este mes, el Fraser Institute publicó su reconocida Annual Survey of Mining Companies 2025 , que evalúa 68 jurisdicciones mundiales mediante opiniones de 256 participantes del sector minero y exploratorio.

El estudio combina el Índice de Atractivo para la Inversión (que integra potencial geológico y percepción de políticas) con el Índice de Percepción de Políticas (PPI). En este contexto, San Juan se mantiene como líder indiscutido en la región.

San Juan, primer puesto regional

La provincia argentina obtuvo 76.94 puntos en el Investment Attractiveness Index, lo que la ubica en el puesto 18 global de 68 jurisdicciones. Esta calificación supera a todas las demás en América Latina y el Caribe, confirmando su atractivo para grandes proyectos mineros, especialmente en oro y cobre.

Comparado con el año anterior, San Juan registra una leve disminución de aproximadamente 0.90 puntos (de 77.85 en 2024 a 76.94 en 2025), según datos del informe oficial. Esta variación refleja una competencia regional más intensa, pero no altera su supremacía local.

Elmira Aliakbari, directora del Centro de Estudios de Recursos Naturales del Fraser Institute, aseguró que “el atractivo de una región no solo depende de la abundancia de minerales, sino de la estabilidad y previsibilidad de sus políticas regulatorias”.

San Juan destaca precisamente por ofrecer un entorno que los inversores perciben como seguro y competitivo, lo que sostiene el flujo constante de capital extranjero.

Régimen regulatorio, imán para grandes jugadores

El marco normativo y fiscal favorable posiciona a San Juan como destino preferido de empresas mineras internacionales. Factores como impuestos competitivos, seguridad jurídica y acceso a infraestructura contribuyen a esta percepción positiva.

Sin embargo, persisten preocupaciones. Los inversores señalan incertidumbre en la aplicación de regulaciones existentes, lo que impacta negativamente el Índice de Percepción de Políticas. Esta área registra un descenso que obliga a ajustes para preservar la ventaja competitiva a largo plazo.

unnamed (12) San Juan domina el ranking de atractivo minero 2025, seguido por Brasil y Santa Cruz. Fuente: Fraser Institute.

Santa Cruz emerge como contendiente fuerte

Dentro del país, Santa Cruz muestra un ascenso notable. La provincia patagónica obtuvo 74.34 puntos en el mismo índice, ubicándose en el puesto 21 global y consolidándose en el podio regional.

Este avance demuestra que otras jurisdicciones argentinas optimizan sus condiciones para captar capitales mineros.

El panorama latinoamericano

La competencia regional se intensifica. Brasil sorprende con un salto espectacular al puesto 19 mundial (76.74 puntos), gracias a su creciente potencial mineral y un entorno político más favorable para inversiones. Este repunte lo convierte en un rival directo de San Juan en la atracción de grandes capitales.

Chile, histórico referente minero, mejora en percepción de políticas pero enfrenta desafíos de estabilidad política y regulatoria. Su puntuación de 69.17 puntos lo deja por debajo de las provincias argentinas líderes.

En contraste, México (67.73 puntos, puesto 36) y Colombia (64.91 puntos, puesto 42) siguen rezagados por problemas persistentes: inseguridad, infraestructura deficiente e incertidumbre regulatoria. Estos países requieren reformas profundas para competir en igualdad de condiciones.

Conclusión: Liderazgo sólido, pero con pendientes

El informe del Fraser Institute 2025 reafirma a San Juan como la joya de la corona minera en América Latina. Su combinación de ricas reservas geológicas —principalmente cobre— y políticas que fomentan la inversión la convierten en destino predilecto para proyectos de envergadura.

Aun así, la leve caída en puntaje y el avance de competidores como Brasil y Santa Cruz indican que la batalla por captar inversiones será cada vez más feroz. La provincia deberá fortalecer la certeza regulatoria, reducir incertidumbres en la aplicación de normas y mantener la predictibilidad para no perder terreno.

En un contexto global donde el capital minero busca destinos seguros y rentables, San Juan demuestra resiliencia. Su capacidad para sostener el liderazgo regional dependerá de ajustes estratégicos que respondan a las señales que envían los propios inversores.