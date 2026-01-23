Promesa minera en San Juan: Orvana inicia perforación profunda de 4.500 metros en Taguas

Área de interés de 4 km² cubierta por la encuesta MT-IP entre Cerro Campamento y Cerro Cuarto, principal blanco de la perforación profunda. Fuente: Orvana Minerals.

Orvana Minerals Corp. acelera el paso en su proyecto Taguas, ubicado en la gran promesa minera de la provincia de San Juan . La compañía confirmó el inicio de su primera campaña de perforación profunda en el distrito, con la movilización de equipos ya en marcha. El programa prevé perforar aproximadamente 4.500 metros hasta abril , con el foco exclusivo en identificar indicadores de sistemas pórfidos de cobre y oro.

La decisión de Orvana se apoya en dos pilares técnicos recientes: un modelo geológico actualizado y los resultados de una campaña geofísica completada sobre un área de 4 km² entre Cerro Campamento y Cerro Cuarto. La encuesta utilizó una grilla de 400 m × 400 m e incluyó técnicas como magnetotelúrica (MT) e inducción de polarización (IP) , capaces de delinear estructuras hasta los 1.500 m y 1.000 m de profundidad, respectivamente.

“La campaña 2025/26 marca un hito en el entendimiento del sistema mineral de Taguas. Al combinar geofísica avanzada con datos históricos, priorizaremos blancos clave para desbloquear el potencial oculto del sistema”, señaló Juan Gavidia, CEO de Orvana Minerals.

Reposicionamiento estratégico del proyecto

Taguas abarca 15 concesiones mineras que suman 3.273,87 hectáreas (aproximadamente 3.274 ha según reportes oficiales de la compañía). Históricamente, el proyecto se centró en recursos oxidados de oro y plata en el depósito Cerros Taguas, con una estimación de recursos minerales actualizada por Geosim Services en septiembre de 2022 y reportada en el Informe Técnico NI 43-101 efectivo al 30 de junio de 2021.

Orvana decidió redefinir estratégicamente el activo. Más allá de los recursos superficiales de sulfuros ya identificados, la compañía busca ahora evaluar el potencial profundo del sistema, orientado a mineralización estilo pórfido Cu-Au. Esta reorientación responde a la revisión de datos históricos, al avance del modelo geológico y a la geofísica recién procesada.

unnamed (18)

Hoja de ruta operativa 2026

Inicio: Enero de 2026 (movilización en curso).

Enero de 2026 (movilización en curso). Metraje: ~4.500 metros (sujeto a resultados intermedios).

~4.500 metros (sujeto a resultados intermedios). Plazo: Finalización en abril de 2026.

Finalización en abril de 2026. Objetivo: Zonas con indicadores consistentes con sistemas de cobre y oro.

Zonas con indicadores consistentes con sistemas de cobre y oro. Evaluación: Los resultados finales, previstos para el tercer trimestre fiscal de 2026, definirán los próximos pasos estratégicos del proyecto.

El momento global de Orvana

El anuncio sobre Taguas forma parte del reporte trimestral Q1 FY2026 (finalizado el 31 de diciembre de 2025), publicado el 16 de enero de 2026. En él, Orvana también informó avances en su operación Orovalle (España) y en el proyecto Oxides Stockpile de Don Mario (Bolivia), con primera producción de doré prevista para febrero de 2026. La compañía mantiene guía de producción anual y posiciona a Taguas como uno de los pilares de crecimiento exploratorio.

Con esta campaña, Orvana busca transformar Taguas de un proyecto centrado en óxidos Au-Ag a un activo con verdadero upside en cobre y oro profundo, alineándose con la demanda global de metales críticos en la transición energética. Los próximos cuatro meses serán decisivos para validar —o redefinir— las expectativas sobre uno de los proyectos de exploración más interesantes del cinturón andino sanjuanino.