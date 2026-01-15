Solo 5 provincias generan el 98% de los dólares mineros en Argentina

Las estadísticas oficiales van llegando con cierto retraso y por estos días la secretaria de Minería difundió los números de las exportaciones mineras de noviembre, provincia por provincia. Para empezar, Argentina realizó exportaciones por un valor total de 519 millones de dólares.

Esta cifra significó una retracción interanual del 0,2% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el análisis del acumulado de los primeros once meses de 2025 muestra un resultado positivo para la industria. Las ventas al exterior sumaron 5.406 millones , lo cual representó un incremento del 30,7% en comparación con el mismo ciclo de 2024.

image

El panorama presentado por el informe muestra que, hoy por hoy, sin los megaproyectos de cobre y litio en producción, apenas 5 provincias explican el 98,2% de las exportaciones totales en noviembre y el 98,4% en el acumulado anual. Las cinco destacadas son Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta.

Análisis del liderazgo productivo de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz consolidó su posición como el principal origen de las exportaciones mineras del país. En noviembre, los despachos provinciales alcanzaron los 231 millones, valor que marcó un aumento del 16,4% interanual.

Este monto constituyó el nivel más alto registrado para un mes de noviembre en la historia de la jurisdicción. En los primeros once meses del año, el acumulado sumó 2.104 millones, con un crecimiento del 34,8% respecto al año previo. Con estos resultados, Santa Cruz representó el 38,9% de las exportaciones mineras totales de Argentina.

image

La minería posee una incidencia crítica en la economía santacruceña. En noviembre, el sector explicó el 88,2% de las ventas totales de la provincia al exterior, superando el 86,9% de noviembre de 2024. En el acumulado de once meses, la minería representó el 85,8% de las exportaciones provinciales, frente al 79,5% del mismo periodo del año anterior.

Composición de la canasta exportadora santacruceña

La estructura de exportación de Santa Cruz se centró casi exclusivamente en los minerales metalíferos, que representaron el 99,6% del total en noviembre. El oro fue el producto principal, con una participación del 89,3% en el mes y del 85,0% en el acumulado anual. Por su parte, la plata alcanzó el 10,3% en noviembre y el 14,7% en los primeros once meses.

image

Los destinos de la producción santacruceña mostraron una concentración en tres mercados principales. Suiza encabezó la lista con el 38,9% de los envíos, seguida por Estados Unidos con el 30,5% y Canadá con el 17,9%.

La operatividad minera se sustentó en proyectos de gran escala como Cerro Negro, Cerro Vanguardia, Cerro Moro, San José y Don Nicolás, además de Cap-Oeste y Lomada de Leiva.

image

Contexto regional: San Juan y el bloque NOA

La provincia de San Juan ocupó el segundo lugar en relevancia exportadora nacional. Durante noviembre, sus ventas mineras sumaron 133 millones, lo que implicó una baja del 10,4% respecto al año anterior. No obstante, su acumulado anual de 1.612 millones significó un crecimiento del 24,2% y una cuota del 29,8% del total nacional. El oro dominó su canasta con el 97,1% de las ventas, dirigidas principalmente a Suiza e India. El proyecto Veladero destacó como su principal activo exportador.

Las provincias que integran la región del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta) exportaron 146 millones en noviembre, con una baja interanual del 12,1%. El acumulado de los primeros once meses de 2025 para este bloque alcanzó los 1.604 millones, cifra que representó un alza del 31,8%.

El litio fue el mineral predominante en el NOA con el 48,8% de las ventas anuales, seguido por la plata con el 22,6% y el oro con el 21,7%. El mercado chino recibió el 53,1% de las exportaciones de esta región, impulsadas por proyectos como Chinchillas-Pirquitas, Salar de Olaroz, Cauchari-Olaroz y Fénix.