Oro a precio récord: Argentina activa proyectos clave para exportar U$S 5.000 millones

La incertidumbre se paga. El contexto geopolítico global impulsa el precio del oro ; durante las últimas horas supero el nivel de los 4500 dólares por onza y este escenario reactiva proyectos auríferos aquí y allá.

“Argentina cuenta con recursos significativos y una cartera de proyectos madura, aportando a su capacidad exportadora de minerales”, posteo Camilo Hereñú, director de Economía Minera, dependencia del Ministerio de Economía de Nación, hace unos días.

De hecho, en Argentina, el sector minero aurífero ganó relevancia, impulsado por reservas estimadas en 33,6 millones de onzas (Moz) y recursos de 138,4 Moz, según datos oficiales. Con la promesa ser un jugador con potencial en el mercado mundial, nuestro país produce en 14 proyectos en operación y tiene una decena en etapas avanzadas. Proyectos como Veladero, en San Juan, y Cerro Negro, en Santa Cruz, destacan por su producción estable.

image Argentina tiene un importante potencial aurífero.

Epicentro de la producción en Patagonia

Santa Cruz emerge como provincia clave en el mapa minero argentino. Más de la mitad de los proyectos en producción se ubican en esta región patagónica, consolidándola como motor económico.

Proyectos emblemáticos incluyen Cerro Vanguardia (controlado por AngloGold Ashanti con 95,2% y Fomicruz con 7,5%), que produce oro y plata; Cerro Negro (Newmont Goldcorp), con enfoque en extracción eficiente; y Cerro Moro (Pan American Silver Corp), que optimiza recursos epitermales.

Otros sitios activos son Cap-Oeste (Patagonia Gold), Don Nicolás y Las Calandrias (ambos de Cerrado Gold Inc.), y San José (Minera Santa Cruz S.A. con 51% y McEwen Mining Inc. con 49%), donde la plata predomina, pero el oro surge como subproducto valioso.

La maduración de estos proyectos enfrenta límites en volúmenes o de baja ley, pero innovaciones en procesamiento mantienen su viabilidad. Tal como aseguró Agustín Del Castillo, gerente De Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, “se empieza a ver una baja en la ley que tiene el mineral, pero eso lo vamos compensando con volumen (...) Con los precios que tenemos, el proyecto es rentable”.

image Al segundo semestre de 2025, existen 14 proyectos con producción de oro en territorio argentino.

Uno por uno, los proyectos

En producción, Argentina prioriza eficiencia. Ajedrez y Mina Catalina II (Espíritu de Los Andes S.A.) en Jujuy enfocan oro puro, mientras Farallón Negro (YMAD), en Catamarca, integra plata. Gualcamayo (Eris LLC), en San Juan, añade cobre, y Lindero (Fortuna Mining Corp.), en Salta, combina oro y plata.

Proyectos avanzados prometen expansión. Calcatreu (Patagonia Gold), en Río Negro, entra en construcción con CAPEX de 79,15 millones USD, recursos de 9,84 millones de toneladas a 2,11 g/t oro. Hualilán (Challenger Gold Ltd.), en San Juan, avanza en prefactibilidad con CAPEX de 152 millones USD, recuperaciones de 75% en oro. Suyai (Pan American Silver Corp. 60% y CAM 40%), en Chubut, estima 250.000 onzas anuales en factibilidad, con CAPEX de 220 millones USD. Taguas (Orvana Minerals Corp.), en San Juan, explora sulfuros en evaluación económica preliminar, CAPEX 141,2 millones USD.

Iniciativas con oro como subproducto incluyen Filo del Sol y Josemaría (Lundin Mining Corporation 50% y BHP Group Corp. 50%), en San Juan, con CAPEX de 1.805 y 4.061 millones USD respectivamente. Los Azules (McEwen Mining Inc. 47%, Stellantis 17%) en prefactibilidad con 2.500 millones USD; Mara (Glencore Plc.) en factibilidad con 2.781 millones USD; San Jorge (Zonda Metals GmBH 90%, Grupo Alberdi 10%), en Mendoza, con 462 millones USD; y Taca Taca, (First Quantum Minerals Ltd.) en Salta, con 3.582,9 millones USD. Estos proyectos diversifican la matriz, revitalizando producción aurífera.

image Las principales productoras mundiales de oro con presencia actual en Argentina.

Proyecciones de exportaciones: Hacia un auge sostenible

Los números oficiales difundidos por Hereñú muestran tendencias alentadoras. Las exportaciones de oro acumularon 3.140 millones de dólares en los 12 meses de 2024 (+36,6% interanual), impulsadas por precios al alza (36% interanual) y la eliminación de derechos de exportación en diciembre 2023.

En este marco, las proyecciones a 2035 indican revitalización. La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera estima que proyectos maduros en Santa Cruz y San Juan limitan crecimiento inmediato, pero iniciativas de cobre con oro subproducto impulsarán volúmenes.

Las exportaciones podrían superar 4.000 millones de dólares anuales para 2030, alcanzando picos de 5.000 millones dólares en 2035, en miles de onzas y dólares. "Se espera que la producción se revitalice de la mano de grandes proyectos no auríferos, principalmente de cobre", detalla el informe ministerial.

image Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Conclusiones y perspectivas futuras

Los datos dejan ver que nuestro país posiciona el oro como pilar exportador, con Santa Cruz como líder indiscutido. Las proyecciones optimistas dependen de avances en proyectos, regulaciones favorables y estabilidad global. En este marco, los inversionistas especializados observan oportunidades en diversificación, mientras el sector genera desarrollo sostenible.