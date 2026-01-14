Récord minero en Argentina: Los metales que impulsan las exportaciones un 56%

El sector metalífero, con fuerte presencia en Patagonia, sostiene el flujo de divisas hacia mercados globales. Imagen generada por Gemini.

La industria minera de Argentina atraviesa un periodo de crecimiento histórico. Durante los primeros once meses de 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 5.406 millones de dólares , superando en un 16% el desempeño de todo el año 2024. Este resultado establece un nuevo máximo histórico para el país, desplazando el techo previo registrado en 2011 (4.489 millones de dólares) y situándose un 56,6% por encima del promedio registrado en los últimos 15 años.

El éxito de la balanza comercial minera descansa sobre los minerales metalíferos, que representaron el 82,5% de las exportaciones totales en lo que va del año, con un acumulado de 4.458 millones de dólares.

Oro: Se mantiene como el principal activo de exportación con 3.700 millones de dólares generados (68% del total sectorial). Su crecimiento interanual del 34,4% fue impulsado por la apreciación de los precios internacionales y un aumento del 30% en los volúmenes de despacho.

Plata: Con un aporte de 675 millones de dólares (12% del total), registró un crecimiento acumulado del 13,5%, pese a una desaceleración puntual en el volumen despachado durante noviembre.

Aunque las estadísticas nacionales no desglosan el origen por jurisdicción, el sector reconoce a la Patagonia, y particularmente a la provincia de Santa Cruz, como el nodo central de producción de estos activos metalíferos en territorio argentino.

Litio: Cifras históricas y diversificación

El litio continúa su ascenso estratégico, alcanzando su mejor posición histórica para un periodo de once meses con ventas por 783 millones de dólares. Este mineral, que ya representa el 14,5% del total minero, creció un 37,1% interanual, demostrando su resiliencia ante la volatilidad de precios en los mercados globales.

Por su parte, el segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación (boratos, ácido ortobórico y cales) sumó 165 millones de dólares, con un crecimiento sostenido del 8,8%.

Mercados estratégicos y peso económico

La minería argentina ha logrado capturar mercados de alto valor, concentrando el 76% de sus envíos en cuatro socios principales:

Suiza: Principal destino con 1.855 millones de dólares (34% de la demanda).

Estados Unidos: Segundo socio comercial con 995 millones de dólares.

Segundo socio comercial con 995 millones de dólares. China y Canadá: Destinos clave que completan el núcleo receptor.

Otros mercados emergentes como India, Corea del Sur y Alemania han incrementado su relevancia en el mapa de destinos estratégicos durante 2025.

Con una participación del 6,9% sobre el total de las exportaciones nacionales en 2025, la minería no solo ha batido récords de facturación, sino que se ha consolidado como un activo indispensable para la estabilidad macroeconómica de Argentina y un actor fundamental en el ingreso de divisas.