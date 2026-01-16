Formalizan a Guacamayo en el RIGI: La reactivación creará 4.500 empleos en San Juan

La minería en San Juan atraviesa un punto de inflexión que promete transformar la estructura productiva del norte provincial. Tras la aprobación oficial del décimo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) , el gobierno nacional dio luz verde a una iniciativa que rescata a un gigante: la mina Gualcamayo .

Con una inversión comprometida de u$s 665 millones , la operadora Minas Argentinas SA no solo evitará el cierre de un yacimiento que se consideraba agotado, sino que abrirá una nueva era de prosperidad para la región de Jáchal y alrededores.

El impacto más tangible de este anuncio se sentirá en el mercado de trabajo. Se estima que el proyecto generará 4.500 empleos directos e indirectos, contemplando tanto la etapa de construcción de la nueva planta como la fase operativa a largo plazo. Esta cifra representa un alivio significativo para la mano de obra local y para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de servicios mineros, que volverán a tener un horizonte de previsibilidad por los próximos 30 años.

La reactivación se centra en el denominado proyecto Carbonatos Profundos. Este nuevo esquema de explotación permite extraer oro y plata de una mineralización diferente, inaccesible hasta hace poco tiempo. Para lograrlo, la empresa construirá una planta de tecnología avanzada que será la séptima en su tipo a nivel mundial y la tercera en América, posicionando a San Juan a la vanguardia tecnológica global.

El RIGI como motor de la infraestructura regional

Más allá de las paredes de la mina, la inversión de u$s 665 millones funciona como un catalizador para el desarrollo regional. El régimen de incentivos exige que una parte importante de los desembolsos se destine a proveedores locales, lo que asegura que el flujo de divisas circule dentro de la economía sanjuanina. Con esta última aprobación, el monto total de inversiones validadas bajo el RIGI en Argentina alcanza los u$s 25.479 millones, con la minería liderando el ranking de captación de capitales.

A pesar de los cuestionamientos de algunos sectores sobre el manejo de las cuencas hídricas, las autoridades provinciales y la empresa aseguran que los estándares de control ambiental serán los más rigurosos. La apuesta es ambiciosa: transformar un yacimiento maduro en un polo productivo que incremente las exportaciones y consolide a San Juan como el destino más atractivo para las grandes inversiones extranjeras en el país.