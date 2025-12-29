RIGI: Los 4 proyectos que traen USD 6.000 millones a Salta, Catamarca y San Juan

El año va terminando y todo parece indicar que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) funcionó como un motor de desarrollo minero . De los 10 proyectos aprobados con compromisos superiores a USD 25.000 millones, cuatro pertenecen al sector y suman más de USD 6.000 millones en litio, cobre, oro y plata.

A continuación, un punteo por los proyectos que, desde Salta, Catamarca y San Juan, posicionan al país en la transición energética global.

image Boom minero argentino: el RIGI atrae inversiones masivas en litio y cobre para la transición energética.

Proyecto Rincón: Referente global en litio sostenible

Río Tinto lidera este proyecto en el Salar del Rincón, el primer minero aprobado bajo el RIGI. La inversión asciende a USD 2.700 millones y centra esfuerzos en carbonato de litio grado batería mediante tecnología de extracción directa (DLE), que minimiza consumo de agua y generación de residuos.

Los recursos totales superan 8,30 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con 3,50 millones en categorías medidas e indicadas. La capacidad alcanza hasta 60.000 toneladas anuales, partiendo de una planta inicial de 3.000 toneladas y expansiones posteriores. La vida útil proyectada supera 40 años, con primera producción en 2028 y ramp-up completo en los tres años siguientes.

El pico de construcción crea hasta 1.250 puestos directos e indirectos, con prioridad en mano de obra local y cadenas de valor regionales. Este avance consolida la posición argentina en el triángulo del litio, enfatizando responsabilidad ambiental.

image Instalaciones en Salar del Rincón: Río Tinto avanza con tecnología DLE para litio de alta pureza.

Hombre Muerto Oeste, litio en Catamarca

Galán Lithium desarrolla este proyecto en el Salar del Hombre Muerto, con inversión inicial entre USD 217 y 228 millones bajo el RIGI, ampliable en fases futuras. Produce cloruro y carbonato de litio de baja impureza, óptimo para baterías.

Los recursos minerales llegan a 9,5 millones de toneladas LCE, con alta concentración de litio. El esquema escalonado comienza con fase 1 de cloruro de litio y proyecta hasta 60.000 toneladas anuales en fase 4. La vida útil excede 40 años, priorizando eficiencia hídrica y prácticas sostenibles.

La creación de empleo abarca 750 puestos en construcción y 250 permanentes en operación, con compromiso explícito de contratar proveedores y trabajadores catamarqueños. Este proyecto refuerza la cadena de valor en una de las cuencas litíferas más ricas del mundo.

image Piletas evaporíticas en Salar del Hombre Muerto: Galán Lithium expande producción sostenible.

Los Azules: Cobre verde en San Juan

McEwen Copper administra este depósito en Calingasta, San Juan, con inversión de USD 2.672 millones aprobada en el RIGI. Sobresale por cátodos de alta pureza y minería regenerativa, con suministro 100% renovable.

Los recursos superan 35.000 millones de libras de cobre, con vida útil de 27 años y exportaciones anuales estimadas en USD 1.100 millones. La primera producción arranca en 2029, apuntando a neutralidad carbono en 2038.

El impacto laboral genera más de 3.500 puestos directos e indirectos, impulsando proveedores locales y crecimiento regional. Este desarrollo marca el retorno argentino a la producción cuprífera a gran escala.

image Campamento en Los Azules: McEwen Copper lidera el cobre regenerativo en la cordillera.

Proyecto Gualcamayo: Innovación tecnológica en San Juan

Minas Argentinas, del Aisa Group, prolonga la vida de esta mina en Jáchal con inversión de USD 665 millones. Incorpora planta de oxidación a presión (POX), única en Sudamérica para minerales refractarios, y parque solar de 50 MW.

El distrito cuenta con más de 5 millones de onzas de oro en recursos, incluyendo 3,2 millones en reservas probadas y probables, con proyección de aumento del 20%. La vida útil se extiende 30 años, iniciando construcción en 2027 y producción plena en 2029.

Genera 1.700 empleos en pico de obra y mantiene 600 permanentes, fomentando capacitación y proveedores locales. Esta reactivación rescata una operación en declive e introduce tecnología de punta en el país.

image Instalaciones renovadas: Gualcamayo incorpora planta POX única en la región.

Estos cuatro proyectos ilustran el potencial transformador del RIGI, generando divisas, empleo calificado y desarrollo sostenible. Con litio para baterías, cobre para electrificación y oro estratégico, todo parece indicar que Argentina avanza hacia un liderazgo minero global.