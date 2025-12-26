Gualcamayo renace: Aprobado el RIGI con USD 665 millones y 30 años de vida útil extra

Gualcamayo, San Juan: de cierre inminente a 30 años de producción gracias al RIGI y tecnología POX.

El Comité Evaluador del Gobierno Nacional oficializó la incorporación del proyecto Gualcamayo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) . Este hito posiciona al desarrollo sanjuanino como el cuarto proyecto minero y el décimo en total que accede a los beneficios fiscales y de seguridad jurídica establecidos por la norma.

Operado por Minas Argentinas S.A. , filial del grupo Aisa Group, el yacimiento de oro y plata revierte un proceso de cierre iniciado en 2023 y se proyecta como un polo productivo de largo plazo.

El centro de la reactivación

El eje del renacimiento de Gualcamayo radica en el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP). Esta iniciativa extiende la vida útil de la mina por al menos 30 años adicionales. Los recursos certificados del yacimiento DCP superan las 3,5 millones de onzas de oro, de las cuales 2,45 millones corresponden a reservas.

Al considerar todo el distrito minero, los recursos totales exceden las 5 millones de onzas, con 3,2 millones clasificadas como reservas probadas y probables según certificaciones internacionales de abril de 2025. Los técnicos esperan un incremento del 20% una vez concluyan los nuevos informes.

La inversión total alcanza los USD 665 millones, incluyendo USD 50 millones destinados exclusivamente a exploración geológica para ampliar la base de recursos.

Embed Importante: nuevo RIGI aprobado



El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

Cronograma clave

Durante la fase de construcción, prevista para fines de 2027, el proyecto generará entre 1.000 y 1.700 empleos directos de forma progresiva.

Al ingresar en producción hacia finales de 2029, consolidará 600 puestos de trabajo directos permanentes. Estas cifras representan un impulso significativo para la economía regional de San Juan y consolidan a la minería como motor de desarrollo sostenible.

Innovación tecnológica

Gualcamayo introduce avances que lo ubican en la vanguardia global. Destaca la construcción de la primera Planta de Oxidación a Presión (POX) de Sudamérica, una de las pocas instalaciones de este tipo en operación mundial. Esta tecnología permite procesar minerales refractarios complejos que los métodos tradicionales no alcanzaban.

Complementan el plan una mina subterránea de última generación y un parque fotovoltaico de 50 MW. Esta planta solar cubrirá la demanda eléctrica operativa y reducirá sustancialmente la huella de carbono, alineando el proyecto con estándares ambientales internacionales.

El avance actual incluye estudios de ingeniería y factibilidad técnica, respaldados por la actualización del Informe de Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio de Minería de San Juan en octubre de 2025.

Del cierre al liderazgo regional

El ingreso al RIGI transforma un escenario de cierre en una hoja de ruta de tres décadas. Donde antes predominaba el plan de desmantelamiento, ahora prevalece la explotación eficiente de recursos profundos mediante tecnología sofisticada. Gualcamayo no solo asegura continuidad operativa, sino que reposiciona a Argentina como referente en minería sustentable y de alta complejidad técnica.

Este caso ejemplifica cómo los incentivos del RIGI atraen inversiones estratégicas y prolongan la vida de activos maduros. La combinación de estabilidad jurídica, beneficios fiscales y compromiso ambiental convierte proyectos en cierre en oportunidades de largo plazo para el país.