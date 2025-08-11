El nuevo Gualcamayo: cómo queda el proyecto de oro sanjuanino tras las modificaciones al RIGI

El oro de Gualcamayo es uno de los proyectos presentados en el RIGI.

Gualcamayo fue uno de los primeros proyectos mineros en presentarse al RIGI y uno de los pocos con chances de aprobación que todavía quedan por definir. Sin embargo, la iniciativa que empezó siendo por unos 1.000 millones de dólares, se terminó reconfigurando para acotarse a 650 millones por recomendación del Comité Evaluador.

La cuestión fue que, para el Gobierno, se trataba de diversos proyectos que no cumplían con el requisito de ser un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y que, por lo tanto, quedarán para una siguiente etapa de presentación en el régimen de grandes inversiones.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que ahora ven con mejores ojos la aprobación del mismo, que podría ser uno de los próximos en la lista del Comité. En concreto, el total a invertir se divide entre las tareas de exploración, la construcción de un parque solar para abastecer los consumos eléctricos y la construcción de una nueva mina con una planta de oxidación a presión (POX) que será una de la siete que existen en todo el mundo.

Mientras tanto, la mina anterior que estaba a punto de cerrarse y pudieron extender su vida útil por cuatro a cinco años más, será fundamental para traccionar divisas que puedan ir financiando el nuevo proyecto.

Exportaciones de oro

En total, se prevén exportaciones por más de 200 millones de dólares en estos próximos años hasta que entre en operación el nuevo Gualcamayo que duplicará esos valores.

“Este año podríamos producir unas 53.000 onzas de oro y con la nueva mina eso pasará a unas 120.000 onzas en promedio durante 17 años. Es una mina nueva, subterránea y con un proceso productivo y un tipo de roca completamente distintos al existente”, sostienen desde la empresa.

Técnicamnte, se denomina Proyecto Carbonatos Profundos y es un cuerpo mineralizado ubicado debajo de lo que fueron zonas productivas de la mina Gualcamayo original. Cuenta con más de 5 millones de onzas de oro de recursos certificados, que incluyen 3 millones de onzas en la categoría de reservas.

En la búsqueda de seguir creciendo

De todos modos, actualmente se encuentran desarrollando trabajos de exploración para incrementar estos números. Cabe recordar que, a pesar de tener menos de un 5% de su territorio bajo permisología explorado, la empresa anterior (Mineros) había decidido abandonar la mina y estas nuevas reservas fueron descubiertas en poco más de un año de la nueva gestión del Grupo Aisa.

Una vez aprobado el RIGI, se iniciarían los trabajos de factibilidad técnica y económica del proyecto con el objetivo de concluirlos en 2026, iniciar los permisos ambientales y empezar la construcción de la mina en 2027.