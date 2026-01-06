Ranking Minero Mundial: Cuáles son las 3 empresas del Top 10 que operan en San Juan

Proyecto El Pachón de Glencore en Calingasta: un depósito clave de cobre y molibdeno.

El ranking anual de MINING.COM revela un crecimiento explosivo en 2025. Las 50 mineras más valiosas del mundo alcanzan una capitalización combinada de 2,17 mil millones de dólares . Este incremento representa 892.000 millones de dólares adicionales respecto al año anterior.

Resulta evidente que los precios del cobre , oro y plata impulsan las ganancias y el auge. Sin embargo, el repunte abarca también a sectores como el mineral de hierro y el litio . En este punto, algunos gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, han estado inyectando fondos para competir con China, que está cómodo en la cima de los minerales críticos.

Asimismo, vale agregar que el debilitamiento del dólar estadounidense apoya los precios de las acciones y commodities. No obstante, los expertos destacan que esta revalorización responde a fundamentos sólidos postergados durante años.

En este contexto, cinco empresas superan los 100.000 millones de dólares en capitalización. Lideran BHP y Rio Tinto, seguidas por Zijin Mining (124.000 millones de dólares, +127%), Southern Copper (119.000 millones de dólares, +64%) y Newmont.

image Operaciones de BHP en el Distrito Vicuña, San Juan: Josemaría y Filo del Sol.

San Juan, epicentro argentino en el ranking mundial

Tres compañías con operaciones activas o proyectos avanzados en San Juan figuran entre las diez más valiosas:

BHP ocupa el primer puesto global. Opera junto a Lundin Mining el Distrito Vicuña , que incluye Josemaría y Filo del Sol , proyectos de cobre, oro y plata con alto potencial.

ocupa el global. Opera junto a el , que incluye y , proyectos de cobre, oro y plata con alto potencial. Barrick Gold se posiciona en el puesto 7 . Explota Veladero desde hace más de 20 años en el departamento Iglesia, una mina icónica de oro y plata.

se posiciona en el . Explota desde hace más de 20 años en el departamento Iglesia, una mina icónica de oro y plata. Glencore cierra el Top 10 en el puesto 9. Avanza El Pachón en Calingasta, un yacimiento binacional de cobre y molibdeno.

Otras firmas con presencia en la provincia aparecen más abajo: Shandong Gold (socia de Barrick en Veladero) en el puesto 31, Teck Resources (La Coipita) en el 33, y Lundin Mining (aliada de BHP en Vicuña) en el 41.

Esta concentración posiciona a San Juan como hub estratégico para minerales esenciales en la transición energética y la economía digital.

image Vista aérea del Distrito Vicuña en San Juan, epicentro de megaproyectos de cobre.

Tendencias clave: litio, tierras raras y fusiones

El litio regresa al ranking con SQM y Albemarle. Las tierras raras destacan temprano, aunque Lynas y MP Materials salen al final. China Northern Rare Earth representa sola este segmento.

En fusiones, Anglo American y Teck Resources avanzan hacia una combinación aprobada por Ottawa. Podría crear un jugador de cerca de 68.000 millones de dólares, aunque ambas figuran entre las de peor desempeño anual.

Glencore enfrenta desafíos tras intentos fallidos por Teck y un rendimiento inferior persistente.

image Vista panorámica de Josemaría: los más grandes de la industria minera argentina llegan a San Juan.

Perspectivas para San Juan y Argentina

La presencia de BHP, Barrick y Glencore en el Top 10 subraya el potencial cordillerano de San Juan. Proyectos como Vicuña, Veladero y El Pachón atraen inversiones masivas en cobre, vital para electrificación y tecnologías verdes.

Este boom global, respaldado por políticas de incentivo como el RIGI, consolida a la provincia como actor clave. Beneficia empleo local, regalías y desarrollo de proveedores. El 2025 marcó un punto de inflexión: la minería recupera terreno como pilar de la economía industrial mundial, y San Juan lidera en Argentina.

Fuente: Mining.com con aportes de +E