Privatización de Belgrano Cargas: ¿Cómo potenciará Vaca Muerta y la minería?

La infraestructura logística emerge como factor decisivo para potenciar el desarrollo de la minería metalífera y la explotación no convencional en Vaca Muerta. El ferrocarril moviliza solo el 5% de las cargas nacionales, frente al 20% en Brasil o más del 40% en EE.UU. y Canadá ( Belgrano Cargas y Logística, 2025). Esto genera altos costos logísticos, dependencia de camiones y cuellos de botella que frenan escalabilidad.

En este contexto, el Gobierno Nacional confirmó que durante el mes de enero se publicarán los pliegos para iniciar la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.

Este proceso, que involucra a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, se proyecta concluir a mediados del corriente año como parte de un plan integral que busca modernizar la infraestructura logística del país.

El modelo de "acceso abierto" y desintegración vertical

El plan oficial no contempla una venta tradicional, sino una reorganización estructural basada en tres pilares fundamentales que transformarán la operatividad del sistema. En primer lugar, la concesión de infraestructura permitirá que las vías férreas, inmuebles y talleres sean gestionados por privados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública.

Complementariamente, se llevará a cabo una venta de activos que incluye el material rodante; de esta manera, las locomotoras y vagones serán subastados públicamente y los fondos recaudados se reinvertirán de forma exclusiva en la renovación de aquellas trazas estratégicas que presentan mayor demanda.

Finalmente, el sistema se regirá bajo el concepto de Open Access o acceso abierto, lo cual garantiza que cualquier operador privado pueda utilizar la red ferroviaria mediante el pago de un canon, fomentando así una mayor competencia y eficiencia en el transporte de carga en todo el territorio.

image Mapa líneas Belgrano, San Martín, Urquiza: foco privatización para potenciar exportaciones.

Inversiones estratégicas y optimización operativa

El objetivo central del Ejecutivo es incrementar sustancialmente la participación del ferrocarril en la matriz de transporte, con la meta de elevarla del 5% actual al 20% en los próximos años.

Para lograrlo, el presupuesto obtenido de las subastas se destinará a obras críticas, como la renovación de 300 kilómetros de vías en el ramal San Martín y la finalización de la circunvalación ferroviaria en la ciudad de Santa Fe, un cuello de botella histórico para la línea Belgrano.

Estas mejoras buscan resolver la falta de capacidad actual, transformando un sistema de costos fijos elevados en un modelo rentable impulsado por la demanda de los sectores productivos.

Interés corporativo y proyecciones de mercado

El proceso ya ha captado la atención de importantes actores económicos y consorcios internacionales. Entre los principales interesados destaca un grupo liderado por Aceitera General Deheza (AGD) junto a firmas como Bunge y Cargill, además de la formalización de interés por parte de Grupo México Transportes, que proyecta inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares.

Asimismo, compañías mineras multinacionales como la británica Río Tinto y empresas de capitales chilenos y españoles han iniciado sondeos para participar en el nuevo esquema ferroviario.

image Locomotora Belgrano: subasta rodante financia renovación tramos clave.

Hacia una segunda etapa: Vaca Muerta y Ferrosur Roca

El plan técnico del Gobierno también contempla una fase posterior enfocada en la línea Ferrosur Roca, actualmente operada por Loma Negra. Esta traza reviste una importancia estratégica vital por su proximidad a la cuenca de Vaca Muerta.

Aunque aún no se han definido fechas específicas, el Ejecutivo estudia licitar este corredor para potenciar los servicios hasta la estación Contraalmirante Martín Guerrico en Río Negro, facilitando así la logística hidrocarburífera.

A diferencia de Nuevo Central Argentino, que logró una extensión contractual hasta 2032, Ferrosur Roca deberá someterse a este nuevo proceso competitivo para garantizar la actualización de sus servicios.