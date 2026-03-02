El proyecto Diablillos de plata y oro entra al RIGI para acelerar su construcción

Hito transformador: El ingreso al RIGI garantiza estabilidad fiscal y beneficios clave para la inversión en el NOA.

AbraSilver Resource Corp. recibió la aprobación formal para incluir su proyecto insignia Diablillos (plata-oro) bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , aseguró la compañía a través de un comunicado difundido hoy. La resolución oficial del gobierno se espera para más adelante en marzo.

“Asegurar la aprobación RIGI representa un hito transformador para Diablillos . Agradecemos el fuerte respaldo de las autoridades federales durante todo el proceso. Nuestro equipo, con el apoyo estratégico de nuestros asesores en Blue Pampa, dedicó un esfuerzo enorme para presentar una solicitud exhaustiva. Ahora esperamos recibir las aprobaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de las autoridades provinciales en el corto plazo, mientras avanzamos hacia una decisión de construcción a finales de este año”, aseguró John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver.

El RIGI constituye un marco federal diseñado para acelerar proyectos de gran escala mediante estabilidad fiscal a largo plazo, beneficios tributarios competitivos, ventajas aduaneras y facilidades cambiarias.

Tanto la provincia de Salta como Catamarca —donde se ubica Diablillos— adhirieron al régimen. Esta inclusión mejora sustancialmente la economía del proyecto y aporta mayor certeza regulatoria en la fase previa a la construcción.

image Plazos en marcha: La compañía espera completar el Estudio de Factibilidad y la evaluación ambiental para mediados de año.

Próximos hitos clave hacia la construcción

La compañía avanza de forma coordinada hacia la decisión de construcción con varios objetivos críticos en los próximos meses:

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): prevista para fines del primer trimestre de 2026. Este paso representa el último gran requisito de permisos y involucra revisiones coordinadas por las autoridades de Salta y Catamarca.

Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS): finalización esperada en el segundo trimestre de 2026. Los trabajos de diseño e ingeniería ya se encuentran sustancialmente completos para la planta de lixiviación en tanque de 9 ktpd, infraestructura de soporte y depósito de relaves, basados en el plan de mina a cielo abierto derivado de la estimación de Recursos Minerales de 2025.

Las Reservas Minerales y el plan de mina se actualizan actualmente con la estimación de Recursos Minerales 2026, que incorpora resultados del programa de perforación de Fase V y recuperaciones metalúrgicas finales de ensayos recientes. Paralelamente, se desarrolla un esfuerzo de value engineering para optimizar el proyecto e identificar paquetes de trabajos tempranos.

Además, se prevé completar una Evaluación Económica Preliminar (PEA) para una posible operación futura de lixiviación en pilas que complemente el proyecto principal de lixiviación en tanque.

Trabajos tempranos y preparación para construcción: avanzan en paralelo la ingeniería detallada, planificación de adquisiciones y mejoras a la infraestructura existente. Tras la recepción de la EIA, AbraSilver planea iniciar trabajos tempranos, mientras continúa avanzando en el financiamiento del proyecto. Estas actividades posicionan a Diablillos para una decisión final de inversión y construcción una vez cumplidas las condiciones habituales.

image Potencial regional: Diablillos se posiciona como un activo de clase mundial en la Puna tras perforar más de 150.000 metros.

Diablillos: un activo de clase mundial

El proyecto se localiza en la región de la Puna, sur de la provincia de Salta, en el límite con Catamarca, a unos 160 km al sudoeste de la ciudad de Salta y 375 km al noroeste de Catamarca. AbraSilver adquirió la propiedad en 2016; comprende 15 concesiones minerales contiguas y superpuestas con excelente acceso vial durante todo el año.

La exploración delineó múltiples ocurrencias de mineralización de óxidos de plata y oro en Oculto, JAC, Laderas y Fantasma, dentro de un radio de 500 m a 1,5 km alrededor del epicentro Oculto/JAC. Se perforaron más de 150.000 metros en la propiedad, lo que demuestra el fuerte potencial de crecimiento de recursos de óxidos someros. Además, un gran complejo porfírico se ubica aproximadamente 4 km al noreste de Oculto, con intrusiones porfíricas aflorantes en una zona mayor de alteración y mineralización epitermal rica en oro.

La aprobación RIGI, combinada con el avance en permisos y estudios técnicos, posiciona a Diablillos como uno de los proyectos de plata y oro más atractivos de América Latina. Con estabilidad fiscal garantizada por décadas y un camino claro hacia la producción, AbraSilver consolida su rol estratégico en el renacimiento minero argentino.