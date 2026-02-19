FECENE respaldó la incorporación del upstream al RIGI y pidió mayor participación de empresas neuquinas

La decisión de incorporar las inversiones vinculadas a la producción de petróleo y gas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) abrió una nueva etapa para el upstream en Neuquén. Tras la firma entre la provincia y la Nación, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) expresó su respaldo a la medida y puso el foco en el impacto que podría tener sobre la cadena de valor local.

La entidad, que nuclea a más de 550 empresas proveedoras de la industria energética, destacó la inclusión del segmento dentro del esquema de incentivos. "Valoramos especialmente toda iniciativa que promueva reglas claras, previsibilidad y condiciones que impulsen nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero", indicó a través de un comunicado difundido horas después del anuncio oficial.

Desde FECENE señalaron que el entendimiento alcanzado entre el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía Luis Caputo, con el aval del presidente Javier Milei, “constituye un paso relevante para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta como motor estratégico de crecimiento provincial y nacional”.

El upstream se incorpora al RIGI

El punto central de la incorporación al RIGI es que el régimen alcance explícitamente a los proyectos destinados a incrementar la producción de petróleo y gas, un reclamo que la provincia había formalizado en diciembre ante el Palacio de Hacienda. La definición habilita un esquema de incentivos orientado a acelerar inversiones en el segmento upstream, particularmente en desarrollos no convencionales.

Para el Gobierno neuquino, la medida “marca un nuevo punto de inflexión” en la estrategia energética provincial. Figueroa afirmó que, tras las gestiones con Nación, se logró avanzar en un marco que permita acelerar inversiones y consolidar la actividad hidrocarburífera. “Fruto del trabajo realizado con el ministro Caputo, hemos logrado dar otro paso fundamental en la consolidación de la industria hidrocarburífera y la aceleración de las inversiones en nuestra provincia”, expresó el mandatario.

Además, el gobernador sostuvo que el nuevo esquema permitirá generar más inversión, exportaciones y empleo, al tiempo que insistió en la necesidad de monetizar los recursos provinciales para fortalecer el desarrollo productivo y el turismo. “El desarrollo de petróleo y gas natural, y en especial el no convencional, constituye el principal motor económico de la República Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales”, remarcó.

El apoyo de la FECENE

Para la FECENE, la aceleración de inversiones asociada al RIGI debe traducirse en mayor participación de empresas neuquinas en la cadena de valor y en la generación de empleo local. “Creemos firmemente que la consolidación de un marco de incentivos adecuado permitirá potenciar la producción incremental, incrementar el ingreso de divisas y fortalecer el entramado productivo regional”, señalaron.

"Desde nuestra Federación reafirmamos el compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional, operadoras y todos los actores del sector, para que el crecimiento de la industria hidrocarburífera se traduzca en desarrollo sostenible e integración local", concluyó la entidad en el comunicado.

Impacto macro y proyección regional

De acuerdo con la información oficial, la ampliación del RIGI al upstream apunta a reforzar el superávit de la balanza energética, incrementar la recaudación fiscal y consolidar la integración regional con mercados como Chile, Brasil y Uruguay.

“Porque si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va bien”, dijo Figueroa.