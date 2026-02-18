Neuquén asegura que el upstream ingresará al RIGI y sale a buscar capitales a Nueva York en "Argentina Week"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , afirmó que está próxima la incorporación de las inversiones de upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , en particular aquellas vinculadas a producción incremental de petróleo y gas. La señal se da en la antesala de la Argentina Week en Nueva York , donde la provincia buscará atraer capital para el desarrollo de Vaca Muerta.

La definición marca un avance respecto del planteo que el mandatario había formalizado en diciembre ante el ministro de Economía, Luis Caputo , cuando solicitó que el régimen contemplara de manera explícita este tipo de proyectos, especialmente aquellos orientados a generar volúmenes adicionales exportables.

“Incentivamos la inversión porque tenemos solo una ventana de 30 años para poder producir gas y petróleo y para poder venderlos”, sostuvo Figueroa. Según indicó, la incorporación al esquema ofrecerá “herramientas que van a permitirle a la industria ser mucho más eficiente".

figueroa caputo

“Estamos a punto ya de poder firmar el RIGI en el upstream sobre la producción incremental”, expresó el mandatario. "Tenemos que atraer las inversiones necesarias”, remarcó.

RIGI: el pedido de Neuquén para el upstream

La provincia solicitó que el RIGI contemple explícitamente al upstream, en particular en lo referido a perforación y completación de pozos destinados a incrementar la producción "con impacto exportador inmediato".

Entre los puntos transmitidos al tituar del Palacio de Hacienda figuraban beneficios como estabilidad tributaria de largo plazo, reducción de la carga impositiva, exenciones arancelarias para la importación de bienes de capital y previsibilidad cambiaria. Uno de los objetivos, según argumentó Figueroa en su momento, es el de equiparar las condiciones locales con otros países productores que cuentan con regímenes específicos de promoción, como Brasil.

Desde la visión provincial, la inclusión del upstream en el RIGI permitiría acelerar el ingreso de capital en un segmento que requiere reinversión constante, financiamiento en dólares y ciclos de desarrollo intensivos.

oil petroleo yacimiento trabajo empleo neuquen.JPG Gracias a Vaca Muerta, Neuquén logró un nuevo récord de producción de crudo

El gobernador aseguró que la inclusión de proyectos de upstream dentro del régimen permitiría "aumentar la oferta de gas natural, clave para sustituir combustibles líquidos importados; multiplicar los saldos exportables de hidrocarburos en los próximos 3-5 años; contribuir significativamente al superávit de la balanza energética; y garantizar mayor recaudación fiscal nacional y provincial”.

“El desarrollo de petróleo y gas natural, y en especial el no convencional, constituye el principal motor económico de la República Argentina en términos de generación de divisas, sustitución de importaciones, empleo, actividad industrial asociada e ingresos fiscales”, sostuvo.

“El RIGI fue diseñado precisamente para habilitar decisiones de inversión de gran escala bajo condiciones estables y financiables, y entendemos que el segmento upstream de hidrocarburos cumple con todos los criterios objetivos del régimen, tanto por magnitud como por impacto económico”, agregó el mandatario.

Efecto en la cadena energética

En la argumentación oficial, el upstream no se agota en la producción primaria. El gas incremental es condición necesaria para proyectos de GNL, tanto modulares como a gran escala, ampliaciones petroquímicas, producción de fertilizantes, sustitución de gasoil en transporte pesado e incluso desarrollos de hidrógeno azul.

La provincia también vinculó el tema con la integración energética regional, al mencionar el potencial de abastecimiento a mercados como Chile, Brasil y Uruguay.

“Todos estos sectores dependen críticamente de la disponibilidad de gas incremental, que solo puede asegurarse si la inversión upstream se acelera. Por ello, la incorporación al RIGI no solo favorece al sector productor, sino que habilita a toda la cadena energética e industrial”, explicó Figueroa.

Neuquén se prepara para “Argentina Week” en Nueva York

En paralelo, el gobernador confirmó que la provincia participará de la “Argentina Week” que se realizará del 9 al 12 de marzo en Nueva York y que contará con la presencia del presidente Javier Milei.

“Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido la nuestra”, señaló el gobernador. Según detalló, el 9 de marzo mantendrán encuentros con inversores y el 12 las provincias presentarán sus carteras de proyectos ante potenciales financistas.