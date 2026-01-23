AbraSilver pisa el acelerador en Diablillos: inicia masiva campaña de 15.000 metros

AbraSilver Resource ha dado un paso decisivo para maximizar el valor de su proyecto insignia en Argentina.

AbraSilver Resource Corp. ha dado inicio oficial a la Fase VI de perforación diamantina en su proyecto Diablillos , ubicado en la provincia de Salta. Este programa, completamente financiado, contempla 15.000 metros de perforación distribuidos en aproximadamente 50 barrenos , con operaciones ya en marcha mediante dos equipos activos . La compañía proyecta finalizar los trabajos antes de concluir el año en curso.

El principal objetivo de esta etapa consiste en extender la mineralización de oro y plata más allá de los límites conceptuales actuales de los yacimientos clave: Oculto Este , Oculto Noreste , Cerro Bayo y JAC .

De esta forma, AbraSilver busca incrementar el potencial económico del proyecto y posicionarlo con mayor robustez hacia el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) programado para el segundo trimestre de 2026.

John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver, subrayó la relevancia estratégica del momento actual: “La finalización exitosa de nuestra perforación de la Fase V marca otro hito importante para Diablillos. Los resultados (…) se incorporarán a una estimación actualizada de recursos minerales que servirá de base para el próximo Estudio de Factibilidad Definitivo. Con la Fase VI ya en marcha, nuestro enfoque exploratorio sigue siendo descubrir nuevas oportunidades de desarrollo más allá del DFS”.

El objetivo de los 15.000 metros: ¿Qué busca AbraSilver?

La campaña no se limita a expansiones superficiales. Un componente estratégico apunta a zonas más profundas, donde se evaluará la presencia de mineralización en sulfuros y posibles sistemas tipo pórfido. Los blancos prioritarios incluyen Oculto Deep y Cerro Viejo.

Según la empresa, los resultados positivos en estas áreas podrían generar un crecimiento adicional de recursos que supere las estimaciones incorporadas en el próximo DFS.

Esta visión dual —expansión de óxidos y testeo de sistemas profundos— responde al éxito acumulado en fases anteriores. La reciente Fase V, ya concluida, entregó interceptaciones relevantes que serán integradas en una estimación actualizada de recursos minerales. Esa actualización servirá como base técnica para el DFS.

image Vista esquemática de los principales blancos de la Fase VI: extensiones en Oculto Este, JAC y el nuevo objetivo Condoryacu al sur. Fuente: AbraSilver.

Zonas clave: El foco en JAC y Oculto

Uno de los aspectos más destacados de la Fase VI es la incorporación de perforaciones iniciales en Condoryacu, un sector ubicado aproximadamente tres kilómetros al sur del área conceptual del tajo abierto Oculto. AbraSilver no había perforado previamente en esta zona, que fue sumada recientemente al portafolio mediante un acuerdo de opción.

Los barrenos en Condoryacu buscan validar datos históricos, confirmar la continuidad de la mineralización y determinar su escala real. Este enfoque forma parte de una estrategia más amplia para identificar satélites y nuevas oportunidades de desarrollo dentro del distrito Diablillos.

Paralelamente, la compañía destinará metros adicionales a los sectores JAC, Sombra y Fantasma. En estos depósitos se persigue evaluar la extensión lateral de la mineralización conocida y la continuidad entre cuerpos mineralizados. El objetivo es fortalecer la conectividad del sistema y optimizar el diseño futuro del tajo abierto.

Impacto en el cronograma del proyecto y PEA

La estimación de recursos minerales más reciente (julio 2025, tank leach) indica 73,1 Mt con ley promedio de 79 g/t Ag y 0,66 g/t Au, equivalente a aproximadamente 186 Moz de plata y 1,6 Moz de oro en categorías Measured & Indicated. Estos valores, junto con el aporte de la Fase V y los resultados esperados de la Fase VI, alimentarán tanto la actualización de recursos como el DFS.

El avance hacia el estudio definitivo se alinea con el interés de AbraSilver en aprovechar incentivos como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), cuya solicitud ya fue presentada.

Con esta nueva campaña, AbraSilver refuerza su posición en uno de los distritos epitermales más atractivos de la Puna argentina. Los próximos meses serán decisivos para confirmar si Diablillos puede escalar aún más su escala de recursos y consolidar su camino hacia la producción.