Nuevo control al oro: ARCA fija impuesto a la exportación de metales preciosos

El sector minero aportó US$5.900 millones en exportaciones durante 2025, con oro y plata como protagonistas.

El Gobierno nacional implementó un nuevo régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias que impacta directamente en la salida de metales preciosos del país. La normativa, oficializada este viernes mediante la Resolución General 5815/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), alcanza a las exportaciones de oro , plata y platino destinadas a procesamiento, refinación o depósito fuera de Argentina.

La medida establece una alícuota del 1% que se calculará sobre el valor imponible utilizado para los derechos de exportación. La Dirección General de Aduanas será la encargada de actuar como agente de percepción en estas operaciones, que abarcan metales en cualquier etapa de elaboración, incluyendo el bullón dorado (doré).

El objetivo central de esta política es robustecer la fiscalización de un sector estratégico y prevenir irregularidades en la declaración de divisas. Según los considerandos oficiales, se busca evitar maniobras que afecten el interés fiscal durante el tránsito de los metales hacia mercados internacionales para su venta posterior.

Plazos y condiciones de cumplimiento

La normativa estipula pautas estrictas para los exportadores:

Momento del pago: La percepción debe liquidarse junto con los tributos aduaneros y abonarse dentro de los 15 días hábiles posteriores al libramiento de la mercadería.

La percepción debe liquidarse junto con los tributos aduaneros y abonarse dentro de los posteriores al libramiento de la mercadería. Carácter del pago: El monto ingresado será computable en la declaración jurada anual de Ganancias del periodo correspondiente, aunque no podrá ser utilizado para reducir anticipos del impuesto.

El monto ingresado será computable en la declaración jurada anual de Ganancias del periodo correspondiente, aunque del impuesto. Sanciones: El incumplimiento en los pagos activará el cobro de intereses resarcitorios y podrá derivar en la suspensión del exportador en los registros oficiales.

Para garantizar la transparencia, las empresas mineras deberán presentar un régimen de información trimestral. Este informe requiere una certificación de un profesional independiente de ciencias económicas, quien deberá detallar con precisión la cantidad y calidad de los metales exportados, respaldando cada movimiento con la documentación técnica y comercial pertinente.

Fuente: Noticias Argentinas