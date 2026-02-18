Vicuña en San Juan: ¿Cuál será el primer paso concreto de la megainversión de USD 18.000 millones?

En 2026, el proyecto avanzará en el diseño y la ingeniería de detalle, la adquisición de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo.

La provincia de San Juan se posiciona en el centro del mapa minero global tras el acuerdo entre el gobierno nacional y Vicuña Corp (joint venture de BHP y Lundin Mining) . Con una inversión total estimada en 18.000 millones de dólares durante los primeros diez años, el megaproyecto Vicuña integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol . La primera etapa , enfocada exclusivamente en Josemaría, demandará 7.000 millones y marcará el inicio operativo real. Según fuentes de la compañía y reportes periodisticos, este paso inicial busca acelerar la producción y generar flujo de caja temprano.

Vicuña Corp estructuró su plan en tres fases progresivas que permiten gestionar riesgos técnicos, optimizar infraestructura y escalar producción de manera eficiente. La Etapa 1 concentra esfuerzos en el depósito Josemaría , ubicado en el departamento Iglesia, San Juan. Incluye el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada con capacidad para expansiones futuras.

Durante 2026, el proyecto avanza en actividades preparatorias clave:

Diseño e ingeniería de detalle .

. Adquisición inicial de equipos pesados.

pesados. Primeros movimientos de tierra .

. Mejoras en el camino de acceso .

. Ampliación del campamento para alojar al personal creciente.

A partir de 2027, se despliega el grueso del capex de 7.000 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar la primera producción de concentrado de cobre en 2030. Esta cronología, confirmada en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) publicada por la empresa, posiciona a Vicuña como una de las operaciones más ambiciosas del mundo en cobre, oro y plata.

“La primera fase se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones; el objetivo es acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano”, detallaron fuentes de Vicuña Corp en comunicados oficiales.

El rol clave del RIGI

El avance se sustenta en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que la compañía destacó como factor decisivo. Sin esta herramienta de estabilidad jurídica y previsibilidad macroeconómica, “un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable”, afirmaron directivos durante la reunión con el presidente Javier Milei. El encuentro en Casa Rosada incluyó al CEO Ron Hochstein, al country director José Morea, a la secretaria general Karina Milei y al canciller Pablo Quirno.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró el anuncio: “San Juan da un paso histórico”. La provincia se prepara para recibir infraestructura, empleo calificado y un impulso exportador que podría ubicar a Argentina entre los principales productores de cobre a nivel mundial.

Impacto económico y proyecciones a largo plazo

Una vez en marcha, la Etapa 1 sentará bases para las fases siguientes: la Etapa 2 incorporará recursos de óxido en Filo del Sol con una planta de lixiviación para recuperar cobre, oro y plata; la Etapa 3 completará la integración binacional Argentina-Chile.

La PEA proyecta una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos de operación.

Este megaproyecto no solo representa la mayor inversión extranjera directa en la historia reciente de Argentina, sino que acelera la transición del país hacia la minería de metales críticos en un contexto de demanda global por cobre.