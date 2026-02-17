Vicuña Corp confirmó una inversión de US$ 7000 millones hasta 2030

La compañía Vicuña Corp , integrada por BHP Group y Lundin Mining , presentó los resultados de su Evaluación Económica Preliminar, que unifica por primera vez los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol bajo un único esquema técnico, económico y productivo, denominado oficialmente como “proyecto Vicuña”.

El documento establece una planificación por etapas consecutivas en territorio argentino y chileno, convirtiendo al emprendimiento en el primer proyecto minero binacional de gran escala en la región. El plan contempla una inversión cercana a los 7.000 millones de dólares hasta 2030 y un desembolso acumulado que podría alcanzar los 18.000 millones de dólares durante su primera década.

La presentación también fue respaldada por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el potencial estratégico del emprendimiento para la economía nacional. A través de sus redes sociales, remarcó que Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, con impacto directo en inversiones, exportaciones y generación de empleo.

En la misma línea, el CEO Ron Hochstein definió al proyecto como una oportunidad transformacional. Según explicó, Vicuña reúne condiciones geológicas excepcionales que permiten impulsar el crecimiento de largo plazo mediante capital extranjero, desarrollo tecnológico, empleo calificado y mayores ingresos por ventas externas.

Si bien la vida útil inicial fue estimada en 25 años, los equipos técnicos sostienen que la magnitud de los recursos permitiría extender la explotación por al menos siete décadas. La compañía aseguró que el avance se realizará bajo estándares ambientales y sociales exigentes, con participación activa de autoridades y comunidades locales.

Otra gran noticia para la Argentina



Vicuña Corp., cuyos accionistas son BHP y Lundin Mining, anunció una inversión estimada de US$ 18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol, con US$7.000 millones de inversión entre hoy y el primer… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 16, 2026

Una oportunidad de inversión

El esquema operativo se apoya en una arquitectura progresiva diseñada para administrar el capital y reducir riesgos. La primera fase se concentra en Josemaría, con una mina a cielo abierto y una planta concentradora preparada para futuras ampliaciones, aprovechando que ya cuenta con estudios ambientales aprobados y datos avanzados de exploración.

Esta etapa busca acelerar el inicio productivo para generar flujo de caja temprano y sostener financieramente las fases posteriores. La segunda instancia incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol, junto con una planta específica para recuperar cobre, oro y plata, ampliando así la capacidad total del complejo minero.

La tercera fase prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros, con una producción cercana a las 293.000 toneladas diarias. Incluye infraestructura estratégica tercerizada, como una planta desalinizadora, sistemas de transporte y nuevas instalaciones de tratamiento.

En términos productivos, se proyecta un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años. En su primera década, el volumen acumulado consolidará a Vicuña como uno de los principales distritos mineros del mundo.