Bonos de $880.000 para petroleros: qué significa para el salario y quiénes los reciben

La paritaria petrolera formal se retomará en marzo; sin embargo, en la actual liquidación de haberes , los trabajadores del sector ya perciben la "Gratificación Cuenca Neuquina " ($500.000) y la nueva Asignación Permanente " Vaca Muerta " ($380.000) , acordados y firmado en el acta del 13/16 de enero. Aunque técnicamente son bonos, los especialistas coinciden en que representan un aumento salarial de hecho.

“Los petroleros venían con una paritaria porcentual y sumas no remunerativas según el acuerdo de junio de 2025. Allí se estableció que volverían a reunirse para ajustar los valores en función de la inflación”, explica Gonzalo Martín Gutiérrez , del estudio C. S. B. & ASOC., en diálogo con +e .

Tras las mesas de negociación de septiembre y octubre, las partes -las cámaras empresarias CEPH y CASEPE (exCEOPE) con los sindicatos de Petroleros Privados y el Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa-volvieron a reunirse en enero. “En esta oportunidad, lograron incrementos no porcentuales, sino bajo el concepto de bonos. Por un lado, una gratificación excepcional de $500.000 y, por otro, un bono permanente de $380.000 que termina consolidándose como un incremento real en el bolsillo”, resumió el profesional.

Gutiérrez detalló que estas sumas fijas no remunerativas se abonan a partir de febrero, impactando directamente en el recibo de sueldo. Respecto a por qué no se denomina formalmente "aumento", el especialista señala: “Creo que hay una cuestión política para moderar el tono de los incrementos salariales frente a otros sectores que no han tenido el mismo reconocimiento. Históricamente, los petroleros han utilizado bonos porque permiten controlar las erogaciones al no ser porcentuales”.

Impacto en el Impuesto a las Ganancias

Sobre la carga tributaria, Gutiérrez aclaró que el beneficio dependerá del rol del trabajador: “El personal que no esté encuadrado como 'personal de pozo' estará alcanzado por Ganancias, mientras que todos los trabajadores de pozo quedarán exentos de este impuesto sobre dichos montos”.

Marcelo Rucci Petroleros Privados Añelo El acuerdo salarial al que arribaron las cámaras empresarias CEPH y CASEPE con los sindicatos de Petroleros Privados y el Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa, fue firmado en enero.

Análisis de los beneficios: Uno por uno

1. Gratificación Cuenca Neuquina

Se trata de una suma extraordinaria y no remunerativa de $500.000, pagadera por única vez junto con los haberes de enero 2026.

Condiciones: El personal debe estar activo al momento del pago. Quienes se encuentren en reserva de puesto o no hayan prestado servicios el mes completo podrían percibir un proporcional.

El personal debe estar activo al momento del pago. Quienes se encuentren en reserva de puesto o no hayan prestado servicios el mes completo podrían percibir un proporcional. Cargas y aportes: No está sujeta a aportes de obra social ni descuentos sindicales, pero sí está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias (salvo personal de pozo).

No está sujeta a aportes de obra social ni descuentos sindicales, pero sí está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias (salvo personal de pozo). Alcance: No integra el salario mínimo bruto de referencia por su naturaleza definitiva y única.

2. Nueva Asignación Permanente "Vaca Muerta"

A diferencia de la anterior, esta es una suma mensual no remunerativa de $380.000 con carácter permanente. Sus claves son:

Actualización: Se ajustará según las paritarias, con su primera revisión prevista para el 1 de abril de 2026.

Se ajustará según las paritarias, con su primera revisión prevista para el 1 de abril de 2026. Cargas Sociales: A diferencia de la gratificación extraordinaria, este concepto sí contempla aportes a la obra social, cuota sindical, mutual y contribución sociocultural.

A diferencia de la gratificación extraordinaria, este concepto sí contempla aportes a la obra social, cuota sindical, mutual y contribución sociocultural. Beneficio Fiscal: El personal de pozo cuenta con exención de Ganancias sobre este monto.

El personal de pozo cuenta con exención de Ganancias sobre este monto. Cálculo: Funciona como base para la "SNR Acta MTEySS", aunque no integra el salario bruto conformado de 8 horas.

El impacto en el bolsillo

Si se toma como referencia el salario mínimo del sector, estas sumas pueden representar hasta un 10% de incremento, aunque el impacto final depende de los demás componentes del recibo de sueldo de cada trabajador.

Finalmente, Gutiérrez destacó que el acuerdo —ya homologado por el Ministerio de Capital Humano— impone a las empresas una contribución extraordinaria de $160.000 por cada trabajador, destinada a las entidades sindicales, la cual debe abonarse con las cargas sociales de febrero.