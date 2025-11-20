Salario récord en Neuquén y Vaca Muerta: Choque de cifras que estalla en redes

Neuquén ($2.659.048) y Santiago del Estero ($449.603): los extremos salariales del país según Interbanking.

La provincia de Neuquén, impulsada por la actividad en Vaca Muerta , se posiciona con e l sueldo más alto del país , desatando una polémica sobre la verdadera realidad económica argentina.

Mientras las estadísticas de Interbanking (que procesa 2,3 millones de transferencias de sueldos formales) indican que el sueldo promedio registrado en octubre de 2025 fue de $1.483.740 –una cifra que, por primera vez en mucho tiempo, superó a la inflación –, los datos del INDEC sobre ingresos individuales promedio muestran una realidad mucho más cruda, con un valor de solo $879.285 .

Embed El sueldo promedio en Argentina llegó a $1.483.740 en octubre de 2025, según datos de Interbanking: subió 35,9% en un año, y superó la inflación, que fue 31,3%



Neuquén tiene el sueldo promedio más alto: $2.659.048.



Santiago del Estero, el más bajo: $449.603



El… pic.twitter.com/7PZ4EiLTlr — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) November 19, 2025

La brecha metodológica

La enorme diferencia entre ambas cifras radica en la metodología de medición y revela la alta informalidad de la economía argentina:

Interbanking mide exclusivamente sueldos formales depositados en cuenta, abarcando solo el sector privado y público registrado . Este dato refleja la evolución del "empleo registrado de calidad" y es donde el impulso de Vaca Muerta es más notorio.

El INDEC mide los ingresos individuales de toda la población con ingresos (18.476.070 personas), incluyendo a trabajadores informales, monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de planes sociales y rentas no laborales.

“Son indicadores que miden cosas distintas. Interbanking refleja la evolución del empleo registrado de calidad; el INDEC muestra la distribución real de ingresos en una economía con altísima informalidad”, explicó el economista Martín Tetaz en diálogo con NA.

Embed No sé quien carajo sea "Interbanking" Pero si sé que para el INDEC el sueldo promedio en el sector ocupado en Argentina en octubre 2025 es de 700.000 pesoshttps://t.co/kdoGKCW1bq — Favalli (@masterganjaok) November 19, 2025

La realidad del ingreso individual

Los datos fueron cuestionados porque la foto de la realidad completa es mucho más cruda. Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (segundo trimestre 2025) pintan un panorama radicalmente diferente al medir ingresos individuales de toda la población con ingresos (18.476.070 personas, el 61,8% del total):

Ingreso medio total: $879.285

Decil 1 (10% más pobre): promedio $122.886

Decil 10 (10% más rico): promedio $2.957.274

Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz explicaron que “el dato de Interbanking es positivo para el empleo formal, pero no representa el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos”.

Fuente: Noticias Argentina y redes sociales con aportes de +e