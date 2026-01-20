Sueldos en Vaca Muerta 2026: ¿Cuánto ganan los directores y los company man?

Los salarios en la Patagonia superan los promedios nacionales por la alta especialización requerida en Vaca Muerta.

Tras un 2025 de alta volatilidad, el mercado laboral muestra señales de estabilización. Según el Reporte Salarial de enero 2026 de Randstad Argentina , las empresas priorizan consolidar el salario real: para el primer semestre, proyectan un ajuste promedio del 17,5% para personal fuera de convenio, frente a una inflación estimada del 12% .

La frecuencia de actualización cambia: el 31% mantiene revisiones trimestrales, pero los ajustes semestrales crecieron al 22% (12 puntos más que el informe previo). Los indicadores clave son el IPC (82%) y las paritarias (66%).

Los salarios petroleros en Vaca Muerta y Patagonia

Dentro del informe, como no podía ser de otra manera, está incluida la industria de Gas, Petróleo y Minería en nuestra región. Aquí, en torno a Vaca Muerta, se dan las bandas salariales más altas de Argentina.

Esta competitividad responde a la especialización crítica y al aislamiento geográfico de centros neurálgicos, como Vaca Muerta. Al contrastar el informe de enero 2026 con el de octubre 2025, los incrementos resultan evidentes en todas las escalas.

Uno por uno, los datos que se desprenden del informe para Patagonia son:

Rangos en posiciones de dirección

Director de Administración y Finanzas: percibe actualmente entre $20.614.653 y $26.819.192 . En octubre de 2025, el rango se ubicaba entre $19.266.031 y $23.871.110.

percibe actualmente entre . En octubre de 2025, el rango se ubicaba entre $19.266.031 y $23.871.110. Director Comercial: el techo asciende a $24.359.353 , superando los $22.765.750 del semestre pasado.

el techo asciende a , superando los $22.765.750 del semestre pasado. Director de Operaciones: hoy oscila entre $16.875.064 y $25.090.134 , frente al rango previo de $15.771.088 - $23.448.724.

hoy oscila entre , frente al rango previo de $15.771.088 - $23.448.724. Director de Recursos Humanos: se sitúa entre $15.906.369 y $23.649.860, tras partir de un máximo de $22.102.673 en 2025.

image El sector hidrocarburífero demanda ingenieros y geólogos con remuneraciones que compensan los riesgos operativos.

Roles técnicos y operativos

En el corazón de la operación, los salarios compensan los altos riesgos y la escasez de talento.

Company Man: La posición alcanza hoy un máximo de $14.140.340 , contra los $13.215.271 registrados anteriormente.

La posición alcanza hoy un máximo de , contra los $13.215.271 registrados anteriormente. Gerente de Operaciones de Perforación: El rango actual de $11.312.206 - $14.140.348 actualiza la banda de $10.572.155 - $13.215.278 de octubre.

El rango actual de actualiza la banda de $10.572.155 - $13.215.278 de octubre. Ingeniero en Perforaciones: Percibe entre $7.070.232 y $9.898.245 . Previamente, el sueldo máximo era de $9.250.693.

Percibe entre . Previamente, el sueldo máximo era de $9.250.693. Geólogo: El salario máximo sube de 9.250.693 a 9.898.242 en la presente actualización.

El desafío de la paritaria

A pesar de estas cifras nominales, el personal bajo convenio enfrenta un escenario complejo. El acuerdo paritario vigente para el periodo abril 2025 – marzo 2026 estipuló un incremento anual de solo el 12%, repartido en cuotas trimestrales del 3%. Este esquema implica un aumento mensual promedio inferior al 1%, cifra que pierde la carrera contra un IPC que se mantuvo sobre el 2% mensual gran parte del año.

En las próximas semanas, hasta abril, se irán dando las negociaciones que estipulen el nuevo rango de aumentos.

unnamed (15) La foto completa del mercado laboral, según la consultora, en una infografía.

¿El salario no lo es todo?

Para los Key Talents, la remuneración no termina en el sueldo base. El bono anual sigue como la herramienta predilecta: el 63% de las empresas lo utiliza. El valor promedio de estos bonos ronda los 2,5 sueldos, aunque existen casos excepcionales que alcanzan los 20 sueldos.

Sobre la importancia de la formación, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirma: “Las organizaciones tienen una responsabilidad frente a sus colaboradores para asegurar que cuenten con las habilidades necesarias... invertir hoy en capacitación es invertir en competitividad”.

Metodología: la base del estudio de mercado

El Reporte Salarial de enero 2026 surge de un relevamiento exhaustivo realizado entre noviembre y diciembre de 2025. La investigación utiliza una muestra de 256 empresas de todo el país.

El perfil de estas organizaciones indica que el 45% posee una dotación de entre 51 y 400 personas, el 70% opera en CABA y GBA, y casi la mitad factura más de $30.000 millones anuales.

Además, el informe integra datos de más de 100 consultores especialistas que interactúan diariamente con clientes y talentos. Todas las cifras reflejan la remuneración bruta mensual para posiciones Semi Senior, sin computar comisiones ni beneficios adicionales.