¿Tu sueldo es competitivo? Descubrí la calculadora salarial de Randstad para Vaca Muerta

Una herramienta que permite conocer las bandas salariales 2026 para posiciones críticas en minería, petróleo y gas en Argentina.

En un escenario donde el mercado laboral se muestra muy activo -con decenas de búsquedas activas y muchos buscando trabajo-, la precisión en la política de compensaciones se vuelve un factor crítico para la retención del talento. En este contexto, Randstad Argentina presentó su Reporte Salarial de enero 2026, una herramienta que permite a profesionales y empresas evaluar la competitividad de sus remuneraciones en base a datos reales del mercado.

El reporte incluye el link a la calculadora salarial interactiva de la consultora. La herramienta funciona como un recurso de referencia para conocer las bandas salariales de las posiciones más relevantes por especialidad, industria y región geográfica. Los valores presentados en el último reporte (enero de 2026) corresponden a remuneraciones brutas mensuales para posiciones Semi Senior, vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que ofrece una fotografía actualizada para quienes buscan validar si su sueldo está alineado con la oferta actual del mercado.

Conocer las bandas salariales de una posición antes de avanzar en un proceso de búsqueda es una ventaja estratégica fundamental, ya que permite al candidato situar su valor profesional dentro de los parámetros reales del mercado. Esta información no solo evita la pérdida de tiempo en procesos cuyas ofertas no cubren las expectativas económicas, sino que también otorga una base sólida y objetiva para la negociación.

Al comprender el rango —desde el mínimo hasta el máximo— que las empresas están dispuestas a pagar por un rol específico, el profesional puede argumentar su pretensión salarial con mayor seguridad, alineando su experiencia y competencias con las tendencias actuales de la industria y asegurando una remuneración justa y competitiva.

56562 La calculadora de Randstad permite validar la competitividad de tu salario con datos actualizados.

Foco en sectores estratégicos: Gas, petróleo y minería

Tal como presentamos en anteriores informes de +e, el sector energético y extractivo continúa liderando las tablas salariales en el país, impulsado por la demanda de perfiles especializados y la actividad en regiones como la Patagonia y el NOA.

A continuación, se detallan las bandas salariales (mínimos y máximos brutos) para algunas posiciones clave en el rubro de gas, petróleo y minería:

CFO / Director de Administración y Finanzas:

Buenos Aires: $16.491.723 - $21.455.354.

Patagonia: $20.614.653 - $26.819.192.

Director Comercial:

Buenos Aires: $13.912.019 - $19.487.482.

Patagonia: $17.390.024 - $24.359.353.

Director de Operaciones:

Buenos Aires: $13.500.051 - $20.072.108.

Patagonia: $16.875.064 - $25.090.134.

Jefe de Supply Chain:

Buenos Aires: $6.672.610 - $9.341.654.

Patagonia: $8.340.763 - $11.677.068.

Analista de compras:

Buenos Aires: $3.336.305 - $4.934.395.

Patagonia: $4.170.381 - $6.167.994.

Tendencias en compensaciones para 2026

El reporte también arroja luz sobre las proyecciones para el primer semestre de 2026. Se estima un ajuste salarial promedio del 17,5% para el personal fuera de convenio, cifra que se situaría más de 5 puntos por encima de la inflación proyectada para el mismo periodo.

Además, el uso de bonos anuales se consolida como una práctica extendida, alcanzando un promedio de 2,5 sueldos en las organizaciones relevadas.

Para quienes desean profundizar en su situación particular, la herramienta está disponible en calculadora.randstad.com.ar, permitiendo filtrar por zona y sector para obtener un diagnóstico preciso de su posicionamiento salarial.

Fuente: Reporte Salarial de enero 2026, Randstad