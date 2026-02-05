Trabajo en Vaca Muerta: YPF, Tecpetrol y Pluspetrol lanzan nuevas búsquedas laborales

El desarrollo de Vaca Muerta continúa teniendo un impacto en el mercado laboral del sector energético. En las últimas semanas, las principales operadoras y empresas vinculadas a la cadena de valor del oil & gas publicaron nuevas búsquedas de personal para cubrir posiciones técnicas, profesionales y de gestión, tanto en Neuquén y Río Negro como en oficinas corporativas de la Ciudad de Buenos Aires . Las oportunidades abarcan áreas clave como ingeniería, planificación, finanzas, salud ocupacional, tecnología, midstream y project finance.

YPF concentra una amplia cantidad de búsquedas laborales vinculadas al crecimiento de sus operaciones en la cuenca neuquina y al avance de proyectos de infraestructura, energía y financiamiento.

La primera oferta laboral es para el puesto de Ingeniero de Construcciones. La propuesta es la de sumarse al equipo de Obras en Plantas, con base operativa en el yacimiento Sierra Barrosa, en Neuquén. El rol está orientado a la asignación eficiente de recursos en obra y al control de la ejecución de los proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos de seguridad, costos, alcance y plazos. La posición implica coordinar la inspección de obra, participar en análisis de constructibilidad, validar cronogramas, supervisar avances físicos y contractuales y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y medio ambiente. Para aplicar se solicita formación en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Civil o afines, experiencia en Oil & Gas, manejo de Office, Power BI, SAP y, como plus, Primavera, además de inglés intermedio. El puesto requiere disponibilidad para viajar.

YPF mujeres operaria petrolera trabajadora YPF concentra parte de las nuevas vacantes vinculadas al crecimiento de sus operaciones no convencionales.

Otra de las búsquedas en Neuquén es la de Ingeniero de Estimulación, con base en la capital y reporte directo al líder del área. La posición es clave dentro del upstream no convencional y abarca todo el proceso de estimulación de pozos, desde la definición de candidatos y diseños hasta la ejecución de programas, análisis de performance y evaluación de nuevas tecnologías. El rol incluye trabajo transversal con equipos de completación, reservorios, geología y monitoreo, con foco en el cumplimiento de KPI y la integridad del reservorio. YPF pide ringenieros con más de tres años de experiencia en operaciones de fractura, manejo de herramientas como Office, MS Project y Power BI, e inglés intermedio o avanzado. La posición es fuera de convenio y contempla viajes eventuales.

También, YPF incorporará un Company Representative (Company Man) para gestionar y coordinar operaciones de perforación, terminación, reparación y abandono de pozos no convencionales. El puesto implica representar a la compañía en locación, coordinar compañías de servicios, liderar reuniones operativas, controlar equipos, gestionar reportes diarios y asegurar el cumplimiento de los programas técnicos y de seguridad. Se precisa experiencia mínima de cinco años como Company Man en no convencional y conocimientos en perforación direccional, pozos horizontales y MPD. El esquema de trabajo puede ser 7x7 o 14x14.

Por otra parte, en Buenos Aires, la compañía liderada por Horacio Marín abrió la búsqueda de un Analista de Planificación, con base en Puerto Madero. El rol está orientado a los procesos de planificación económica, presupuestación y forecast corporativo, con tareas de seguimiento presupuestario, elaboración de reportes ejecutivos y soporte a herramientas como Kepion. Se necesita formación en Ciencias Económicas o Ingeniería Industrial, al menos dos años de experiencia, Excel avanzado y se valoran conocimientos en Power BI y SAP.

YPF Halliburton Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías (1) Las búsquedas incluyen posiciones técnicas y profesionales con base en Buenos Aires y yacimientos de Neuquén.

Otra posición es la de Ingeniero de Proyecto, orientada a infraestructura vial. El puesto implica liderar proyectos de diseño, construcción y mejora de rutas, coordinar disciplinas técnicas, gestionar riesgos, preparar pliegos, controlar costos y supervisar contratistas. Se requiere experiencia mínima de tres años en proyectos viales, conocimientos en normativa DNV/DPV y disponibilidad para viajar. La posición es fuera de convenio, con contrato a plazo fijo por dos años y base en Torre Puerto Madero.

A su vez, YPF también busca un Planning & Control Lead para el Proyecto SESA, con base en Torre YPF. El rol lidera los procesos de planificación, control de costos, gestión de riesgos, administración contractual y reporting ejecutivo. Se demanda experiencia de entre 8 y 12 años en proyectos medianos y grandes, preferentemente en energía u Oil & Gas, dominio de herramientas como Primavera, MS Project, Power BI y Excel avanzado, e inglés avanzado. La modalidad es 4x1, con disponibilidad para viajar.

En el área financiera, la compañía abrió búsquedas para Coordinador de Project Finance y Analista de Project Finance, ambas con base en Buenos Aires. Las posiciones están enfocadas en la estructuración y ejecución de financiamientos de proyectos de infraestructura energética y LNG, con tareas de modelado financiero, due diligence, relación con bancos e inversores y seguimiento de proyectos. Es necesario contar con experiencia previa en project finance, dominio de Excel, inglés avanzado y formación en Ingeniería, Economía o Finanzas. El coordinador tendrá personal a cargo.

ypf almacenamiento .jpg Oportunidades laborales en Vaca Muerta: los puestos buscados por YPF

Además, la firma incorporará un Ingeniero Electricista Especialista en Energía, con base en Buenos Aires o Neuquén, para proyectos vinculados a subestaciones, líneas aéreas y estaciones transformadoras. Para aplicar, se solicita experiencia en Oil & Gas, dominio de normativa AEA e IEC, manejo de ETAP y AutoCAD, y disponibilidad para viajar.

Otra búsqueda es la de Ingeniero de Procesos Senior, orientada a profesionales con más de ocho años de experiencia en proyectos downstream de Oil & Gas. El puesto tiene base en Puerto Madero y modalidad híbrida.

Tecpetrol abre vacantes en IT, operaciones y salud

Tecpetrol también lanzó nuevas búsquedas en sus redes sociales. La compañía busca un IT Service Desk Analyst / Soporte OnSite VIP para sus oficinas de Buenos Aires. El rol está enfocado en brindar soporte técnico presencial y remoto a directores y gerentes, administrar hardware, celulares, salas de reuniones y tickets en Jira Service Desk. Se demandan más de tres años de experiencia en soporte técnico, conocimientos avanzados en Windows, Office 365, Apple y Android, manejo de herramientas de asset management y se valoran certificaciones ITIL e inglés.

Otra posición abierta es la de Workover & Pulling Specialist, con base en Buenos Aires. El puesto está orientado al análisis de fallas de herramientas, gestión de incidentes, seguimiento de compañías de servicio y liderazgo de proyectos de mejora continua. Se pide formación en Ingeniería, experiencia en operaciones y disponibilidad para esquemas rotativos.

tecpetrol-trabajadores-planta.jpg Tecpetrol, Pluspetrol y otras compañías de la cadena del oil & gas lanzaron búsquedas laborales.

En Neuquén, Tecpetrol busca un Medical Service Coordinator, responsable de coordinar los programas de salud ocupacional, la relación con servicios médicos, la gestión presupuestaria y el cumplimiento normativo. Se requiere más de cinco años de experiencia en medicina laboral y disponibilidad para viajar a yacimiento.

Pluspetrol incorpora perfiles técnicos para operaciones en Neuquén

Pluspetrol busca sumar un Senior Technical Assistant (SAP) para Neuquén. El rol está vinculado a la certificación de servicios de perforación y terminación, seguimiento de costos operativos, contacto con proveedores y soporte contable. Se necesita experiencia mínima de cinco años en Oil & Gas, manejo avanzado de SAP S/4HANA y conocimientos en certificación de servicios.

Phoenix Global Resources busca personal

La consultora MV Recursos Humanos publicó búsquedas para Phoenix Global Resources. La firma busca Ingenieros/as de Planificación de Perforación No Convencional, con base en la Cuenca Neuquina y modalidad híbrida. El rol implica liderar la planificación anual de perforación, establecer presupuestos, implementar mejoras de costos y tiempos y gestionar métricas operativas. Se exige título de ingeniería, al menos cinco años de experiencia en no convencional, manejo de Openwell y Wellplan, e inglés intermedio.

Phoenix petróleo shale oil exploración Vaca Muerta no convencional Río Negro 1.jpg Phoenix Global Resources busca sumar nuevos profesionales.

Otra búsqueda es la de Líder de Finanzas Corporativas, con base en Buenos Aires. El puesto tiene un fuerte perfil estratégico, con foco en modelado financiero, evaluación de inversiones, due diligence y relación con entidades financieras. El o la postulante debe contar con experiencia en finanzas corporativas, manejo avanzado de Excel y Power BI e inglés avanzado.

VMOS: empleo en infraestructura y operación

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) también avanza con nuevas incorporaciones. En los últimos días, la consultora de recursos humanos Serial de la Torre publicó que la empresa busca un Coordinador de Gestión & Planeamiento de Operaciones, con foco en control de KPIs, gestión contractual, reporting en Power BI y seguimiento de CAPEX y OPEX. La oferta laboral es para Puerto Madero, en Buenos Aires. Se pide formación en Administración, Ciencias Económicas o Ingeniería, experiencia en gestión de contratos y dominio avanzado de Excel y Power BI.

A su vez, en Allen, Río Negro, se abrió la búsqueda de un Inspector de Integridad, responsable del patrullaje del oleoducto, medición de protección catódica, inspección de interferencias y elaboración de informes técnicos. Se requiere formación técnica, conocimientos normativos y disponibilidad para comisiones de servicio.

VMOS caños exportación shale oil petróleo operarios trabajadores El avance del VMOS generó nuevas oportunidades laborales vinculadas a la operación, el control de obras y la planificación.

Finalmente, VMOS busca un Analista de Telecomunicaciones y Redes, con base en Puerto Madero y modalidad híbrida. El rol está orientado al diseño y administración de redes LAN/WAN, conectividad cloud, firewalls y telecomunicaciones críticas para la operación.

Dónde buscar trabajo en Vaca Muerta y cómo enviar el CV

Quienes estén interesados en postularse a este tipo de puestos pueden hacerlo a través de portales de empleo especializados, como LinkedIn o Bumeran, donde las empresas del sector suelen publicar búsquedas activas y detallar los requisitos técnicos y la experiencia requerida. En muchos casos, las vacantes también se difunden en los sitios web oficiales de las compañías o mediante consultoras de recursos humanos vinculadas a energía e industria, como las mencionadas previamente.

Al momento de enviar el CV, se recomienda adaptar el perfil al puesto, destacando experiencia previa en funciones similares, formación técnica o profesional y disponibilidad para trabajar en campo o bajo esquemas rotativos, si corresponde. En algunas búsquedas, las empresas solicitan además cartas de presentación o certificaciones específicas, por lo que es clave revisar con atención cada convocatoria antes de postularse.