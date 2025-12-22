YPF tiene cuatro de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta

Una torre perforadora en La Amarga Chica, el proyecto de YPF y Vista se consolida en Vaca Muerta.

YPF concentra hoy el mayor peso operativo en Vaca Muerta . Los datos de producción correspondientes a noviembre muestran que la compañía opera cuatro de los cinco yacimientos más productivos del shale neuquino, consolidando su posición como el principal actor del upstream argentino.

En el relevamiento de noviembre, Loma Campana y La Amarga Chica , un área desarrollada en sociedad con Vista Energy , se ubicaron en lo más alto del listado de producción, alternándose el primer puesto. Ambos yacimientos reúnen los mayores volúmenes del país y funcionan como el núcleo histórico del desarrollo no convencional.

El podio de la petrolera de bandera nacional se completa con Bandurria Sur y La Angostura Sur I, que también figuran entre los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta. En paralelo, Aguada del Chañar también se destaca por su crecimiento y se posiciona como uno de los desarrollos de mayor importancia para la empresa.

Aunque YPF domina el ranking, el cuarto puesto está ocupado por Bajada del Palo Oeste, el yacimiento operado por Vista que se posiciona entre Bandurria Sur y La Angostura Sur I.

La Amarga Chica y Loma Campana: motores del crecimiento

Según el último Informe mensual de indicadores de Oil & Gas de Argentina, elaborado por la consultora Aleph Energy que dirige Daniel Dreizzen, la producción no convencional registró en octubre un aumento del 3,8% mensual, equivalente a unos 21 mil barriles diarios adicionales, alcanzando un total de 573 mil barriles por día. En ese avance, YPF fue el principal impulsor, con un aporte adicional cercano a los 17 mil barriles por día.

Uno de los datos más relevantes del análisis es que, en octubre, La Amarga Chica logró superar por primera vez a Loma Campana en volumen producido. El bloque alcanzó un nuevo récord histórico, con alrededor de 88 mil barriles diarios, tras crecer un 12,3% mensual (+9,7 kbbl/d) y un 10% en la comparación de año móvil. Ese desempeño le permitió explicar más del 15% de toda la producción no convencional del país.

Por su parte, Loma Campana aportó el 15,2% del shale oil, con un incremento mensual de 1,0 kbbl/d y un crecimiento interanual del 6%, manteniéndose como uno de los activos más estables de Vaca Muerta.

Bandurria Sur, La Angostura Sur I y Aguada del Chañar

De acuerdo al informe, Bandurria Sur representó en octubre el 10,6% de la producción no convencional. El bloque registró una baja mensual del 8,5%, luego de haber alcanzado su máximo nivel de producción en agosto, cuando rondó los 70 mil barriles diarios.

En contraste, La Angostura Sur I mostró uno de los mayores saltos del mes, con un crecimiento del 24,9% mensual, que le permitió aportar el 5,1% de la producción no convencional.

Aguada del Chañar también exhibió una evolución positiva, con un incremento mensual del 6,9% y un crecimiento interanual del 101%, alcanzando una participación del 4,1% y posicionándose como uno de los desarrollos de mayor proyección dentro del portafolio de YPF.

El mapa de producción en Vaca Muerta

Más allá del predominio de YPF, el crecimiento de la producción en Vaca Muerta también se explica por el desempeño de otros operadores. Bajada del Palo, operado por Vista, se ubicó entre los bloques más productivos del shale, con un aporte conjunto del 12,2% entre Bajada del Palo Oeste y Este.

Por detrás aparece La Calera, de Pluspetrol, que explicó el 3,8% de la producción no convencional. En octubre mostró una caída mensual del 17,1%, equivalente a 4.500 barriles diarios, parcialmente compensada por un incremento del 14,6% en Bajo del Choique–La Invernada, que sumó unos 1.800 barriles por día. En términos interanuales, el bloque mantiene un crecimiento del 8%, impulsado por la ampliación de su planta de procesamiento.

A su vez, el informe destaca el avance de El Trapial Este, operado por Chevron, que registró en octubre un incremento mensual del 20,3% (+3,6 kbbl/d), y un crecimiento interanual del 216%, superando los 21 mil barriles por día tras la puesta en marcha de dos nuevos pads.

Lindero Atravesado, de Pan American Energy (PAE), mostró una baja mensual del 4,6% (-0,9 kbbl/d), aunque mantiene un crecimiento interanual del 51%.

En tanto, Rincón de Aranda, operado por Pampa Energía, registró una leve caída mensual del 1%, pero exhibe un salto interanual del 1.277%, asociado a la conexión de 22 pozos y su ingreso en fase de desarrollo, junto con un pedido de adhesión al RIGI para avanzar en obras de infraestructura.