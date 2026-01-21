Empleo en minería y petróleo: más de 100.000 puestos y sueldos superiores a $9 millones

Planta de procesamiento: La minería y el petróleo generan más de 100.000 empleos directos e indirectos en todo el país.

El sector de minería y petróleo en Argentina consolidó una tendencia alcista en la generación de puestos de trabajo durante las últimas tres décadas. En este marco, los datos de la Subsecretaría de Programación Macroeconómica confirman el auge y un salto cuantitativo notable al pasar la barrera de los 100.000 empleos registrados en 2025.

La tendencia es clara. En enero de 1996, la actividad registraba apenas 33.044 empleados en el sector privado formal. Esta cifra inició un ascenso sostenido que rompió la barrera de los 90.000 puestos en 2015 y alcanzó un pico histórico de 100.578 trabajadores registrados en enero de 2024 y se sostuvo en este nivel durante 2025.

Este volumen de empleo no solo representa una fuente de ingresos para miles de familias, sino que constituye el pilar del empleo privado formal en las provincias de la región cordillerana y patagónica.

¿Cuánto gana un trabajador petrolero y minero en 2026?

La remuneración en este segmento se ubica en el podio nacional, con ingresos que duplican y hasta triplican la media de otros sectores industriales. Según informes privados, como el Reporte Salarial de enero 2026 de Randstad Argentina, los salarios petroleros superan los 9 millones.

En el ámbito minero, el panorama es igualmente robusto. José Vargas, economista de Evaluecon, explicó en declaraciones a medios especializados que estas actividades "mostraron mayor desarrollo en los últimos dos años y todavía presentan un potencial de crecimiento elevado".

Por su parte, Jorge Colina, titular de Idesa, sostuvo que los niveles salariales responden a la abundancia de capital y recursos naturales por cada trabajador, lo que eleva la productividad individual.

La mano de obra calificada es otro de los cuellos de botella de Vaca Muerta.

Impacto federal: Las 5 provincias que lideran el empleo minero

La minería y el petróleo funcionan como una madre de industrias. Por cada empleo directo generado en una operación, se crean entre 3 y 5 puestos indirectos en la cadena de proveedores.

El impacto federal es indiscutible: cinco provincias (Santa Cruz, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca) concentran el 80% del empleo minero.

Perfiles más buscados y escasez de mano de obra calificada

De cara al futuro inmediato, el marco del RIGI actúa como un acelerador para megaproyectos de cobre y litio. Solo la etapa de construcción de estos emprendimientos requiere picos de hasta 5.000 trabajadores por proyecto.

Sin embargo, el sector enfrenta una marcada escasez de mano de obra calificada. La demanda de ingenieros de minas, geólogos y técnicos especializados supera la oferta académica actual, lo que obliga a las empresas a invertir en programas de formación acelerada y tecnificación remota.

Manuel Benítez, presidente de CAPMIN, destacó que "la minería argentina dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad federal y competitiva". Los especialistas coinciden en que la brecha salarial respecto al resto de la economía continuará ampliándose, consolidando al sector como el motor más dinámico del mercado laboral argentino.