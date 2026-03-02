Shell analiza vender su parte en otro proyecto de GNL por hasta US$ 3.000 millones

La energética británica Shell mantiene conversaciones preliminares para desprenderse de su participación minoritaria en el proyecto de gas natural licuado (GNL) North West Shelf (NWS) , en Australia Occidental, en una operación que podría superar los US$ 3.000 millones.

Según trascendió en medios especializados, entre los potenciales interesados figuran Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) y Midocean Energy LLC. El proyecto es operado por Woodside Energy y es el más antiguo y uno de los mayores complejos de licuefacción de Australia.

“Shell evalúa regularmente su portafolio para asegurar una asignación disciplinada de capital. Seguimos trabajando estrechamente con los socios de North West Shelf para generar valor, maximizar el desempeño futuro y satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, señaló un portavoz de la compañía a la publicación Upstream.

Los detalles de la presunta venta de Shell

La eventual venta involucra la participación de aproximadamente un sexto del proyecto que posee Shell. Ya en septiembre pasado había trascendido que la compañía analizaba desinvertir en este activo, en línea con una revisión estratégica de su cartera global.

Desde Woodside, la directora ejecutiva interina Liz Westcott confirmó que la firma busca asegurar acuerdos de offtake vinculados a su participación: “Shell ha compartido que está analizando tomar un offtake por su equity en North West Shelf, por lo que estamos siguiendo el proceso de cerca”, afirmó durante la presentación de resultados 2025.

El movimiento responde a una redefinición estratégica. Si bien Shell continúa expandiendo su negocio global de GNL ante la expectativa de que la demanda de gas siga creciendo en las próximas décadas, la empresa evalúa salir de North West Shelf debido a la transformación prevista del proyecto hacia un esquema de “third-party tolling”, un modelo que no encajaría con su estrategia integrada.

gnl buque.png La operación de Shell podría reconfigurar el esquema accionario de uno de los complejos del GNL australiano.

No es la primera reconfiguración de activos en Australia Occidental. Hace tres años, Shell vendió a BP su participación en el proyecto Browse, también en desarrollo y potencial proveedor de gas para North West Shelf.

Actualmente, el complejo NWS cuenta con una capacidad nominal de 14,3 millones de toneladas anuales (mtpa), tras el cierre definitivo del Tren 2 en julio pasado por declino en el suministro de gas, lo que redujo la capacidad de la planta de Karratha desde 16,9 mtpa.

Woodside opera el proyecto junto a BP, la estatal china CNOOC y el consorcio japonés integrado por Mitsui y Mitsubishi. De concretarse la operación, el ingreso de un nuevo socio podría reconfigurar el mapa accionario de uno de los pilares históricos del GNL australiano.