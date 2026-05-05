¿Cuánto ganan en oil & gas y minería? Claves de la Guía Salarial 2026
Los sueldos en Minería y Vaca Muerta se disparan. El último informe de la Guía Salarial 2026 de Michael Page responde una pregunta clave: ¿Cuánto pagan las empresas en Argentina este año?
En un mercado laboral argentino que recupera previsibilidad tras años de turbulencia inflacionaria, los sectores de hidrocarburos y minería consolidan su posición como los que mayor competitividad salarial ofrecen. Así lo revela la Guía Salarial 2026 de Michael Page, elaborada sobre la base de 600 respuestas de clientes y 1.332 de profesionales, relevadas en febrero de este año.
El 64% de los clientes encuestados ocupa posiciones de gerencia y C-level, lo que le otorga al informe una perspectiva calificada y de alto valor para la toma de decisiones.
Las áreas de ingeniería y supply chain son el corazón operativo de la industria extractiva, y la demanda de perfiles en estos sectores no muestra señales de desaceleración. Según el relevamiento, en ingeniería se realizaron más de 750 entrevistas y 220 reuniones con empresas durante 2025, con una presión de contratación concentrada en procesos, mejora continua, mantenimiento técnico y automatización.
De acuerdo al informe, los sectores de energía, minería y recursos naturales lideran esa demanda, aunque la escasez de talento se vuelve crítica en regiones como NOA, Cuyo y Patagonia, donde la complejidad técnica y la lejanía geográfica elevan la presión sobre los paquetes de compensación.
Tal como señaló Federico Madro, Headhunter en MV Recursos Humanos, en declaraciones a +e, el informe muestra que el principal déficit no es de ingenieros: es de profesionales capaces de combinar dominio técnico con gestión y visión estratégica. Las herramientas como CAD y SolidWorks ya son requisito básico; el valor diferencial reside en automatización, análisis de datos y liderazgo operativo, incluyendo la gestión sindical.
Escalas salariales en ingeniería: qué ofrece el mercado
Los datos de la Guía Salarial 2026 de Michael Page muestran rangos de salario bruto mensual en pesos argentinos, segmentados por tamaño de empresa. En el sector industrial y de operaciones —directamente vinculado a plantas productivas de oil & gas y minería—, los números son los siguientes:
Gerente industrial / de operaciones
- Empresa pequeña/mediana: $9M – $12M brutos mensuales. Bono: 2 a 3 salarios anuales
- Empresa grande: $12M – $15M brutos mensuales. Bono: 3 a 5 salarios anuales
Gerente de planta
- Empresa pequeña/mediana: $7,5M – $10M. Bono: 2 a 3 salarios anuales
- Empresa grande: $11M – $14M. Bono: 3 a 5 salarios anuales
Gerente de producción
- Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1 a 2,5 salarios anuales
- Empresa grande: $8M – $11M. Bono: 2,5 a 3 salarios anuales
Gerente de mantenimiento
- Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales
- Empresa grande: $8M – $11M. Bono: 2,5 a 3 salarios anuales
Gerente de seguridad, higiene y medio ambiente
- Empresa pequeña/mediana: $7M – $9M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales
- Empresa grande: $8,7M – $12M. Bono: 2,5 a 4 salarios anuales
Project Manager
- Empresa pequeña/mediana: $5,6M – $7,7M. Bono: 1 a 2,5 salarios anuales
- Empresa grande: $8,2M – $11,9M. Bono: 2,5 a 3,5 salarios anuales
Supply chain, la columna vertebral logística
El área de supply chain registró más de 740 entrevistas y 290 reuniones con empresas durante 2025. En energía y minería, la cadena de suministro opera bajo condiciones de alta volatilidad y complejidad, lo que incrementa el valor de perfiles con mentalidad analítica data-driven, visión end-to-end y capacidad de gestión en entornos inestables.
El rol de compras evoluciona hacia una función más estratégica, con foco en riesgo, continuidad operativa y diversificación de proveedores. En industrias como las extractivas, además, crece la tendencia a la dolarización parcial de paquetes para posiciones críticas, una práctica que el informe identifica como herramienta de atracción y retención de talento senior.
Gerente de supply chain
- Empresa pequeña/mediana: $7,5M – $10M. Bono: 2 a 3 salarios anuales
- Empresa grande: $11M – $14M. Bono: 3 a 5 salarios anuales
Gerente de logística
- Empresa pequeña/mediana: $7M – $9M. Bono: 1 a 3 salarios anuales
- Empresa grande: $9M – $12M. Bono: 2 a 3,5 salarios anuales
Gerente de compras
- Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1 a 3 salarios anuales
- Empresa grande: $9M – $12,5M. Bono: 2 a 4 salarios anuales
Ventas técnicas B2B, otro perfil crítico
En el área comercial, la mayor escasez de talento en segmentos B2B se da en perfiles con conocimiento técnico especializado, particularmente en proveedores de industrias como oil & gas y minería, donde la comprensión del producto y de los procesos del cliente resulta determinante.
La remuneración variable toma protagonismo en estos sectores, representando entre el 20% y el 30% del paquete total en posiciones senior, especialmente cuando está alineada a objetivos alcanzables. A nivel de escala salarial, energía y minería mantienen los salarios más competitivos del universo comercial argentino.
Gerente de ventas B2B
- Empresa pequeña/mediana: $8M – $13M. Bono: 2 a 4 salarios anuales
- Empresa grande: $11M – $15M. Bono: 3 a 5 salarios anuales
Ingeniero de ventas B2B
- Empresa pequeña/mediana: $3,5M – $5M. Bono: 1 a 2 salarios anuales
- Empresa grande: $4,5M – $6M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales
Más allá del salario: qué retiene al talento
El informe de Michael Page indica que, aunque el salario fijo sigue siendo el principal driver de atracción en ingeniería y supply chain, para retener talento senior en sectores de alta exigencia como hidrocarburos y minería, las empresas deben sumar tres elementos no negociables: proyectos con impacto real, acceso a tecnología de punta y un rol con peso estratégico en la organización.
Los beneficios más valorados en estas áreas incluyen bono por desempeño, auto de empresa o car allowance, y flexibilidad con acceso a certificaciones técnicas. La posibilidad de crecimiento profesional en un entorno donde la tecnología —incluyendo inteligencia artificial y automatización— potencie la función, define hoy si una propuesta se considera o se descarta.
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