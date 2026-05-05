¿Cuánto ganan en oil & gas y minería? Claves de la Guía Salarial 2026

El mercado del talento en energía y minería marca la pauta salarial del país.

En un mercado laboral argentino que recupera previsibilidad tras años de turbulencia inflacionaria, los sectores de hidrocarburos y minería consolidan su posición como los que mayor competitividad salarial ofrecen. Así lo revela la Guía Salarial 2026 de Michael Page , elaborada sobre la base de 600 respuestas de clientes y 1.332 de profesionales, relevadas en febrero de este año.

El 64% de los clientes encuestados ocupa posiciones de gerencia y C-level, lo que le otorga al informe una perspectiva calificada y de alto valor para la toma de decisiones.

Las áreas de ingeniería y supply chain son el corazón operativo de la industria extractiva, y la demanda de perfiles en estos sectores no muestra señales de desaceleración. Según el relevamiento, en ingeniería se realizaron más de 750 entrevistas y 220 reuniones con empresas durante 2025, con una presión de contratación concentrada en procesos, mejora continua, mantenimiento técnico y automatización.

De acuerdo al informe, los sectores de energía, minería y recursos naturales lideran esa demanda, aunque la escasez de talento se vuelve crítica en regiones como NOA, Cuyo y Patagonia, donde la complejidad técnica y la lejanía geográfica elevan la presión sobre los paquetes de compensación.

Tal como señaló Federico Madro, Headhunter en MV Recursos Humanos, en declaraciones a +e, el informe muestra que el principal déficit no es de ingenieros: es de profesionales capaces de combinar dominio técnico con gestión y visión estratégica. Las herramientas como CAD y SolidWorks ya son requisito básico; el valor diferencial reside en automatización, análisis de datos y liderazgo operativo, incluyendo la gestión sindical.

Boca de pozo. El sector extractivo lidera la demanda de gerentes con perfil técnico-estratégico en Argentina en 2026.

Escalas salariales en ingeniería: qué ofrece el mercado

Los datos de la Guía Salarial 2026 de Michael Page muestran rangos de salario bruto mensual en pesos argentinos, segmentados por tamaño de empresa. En el sector industrial y de operaciones —directamente vinculado a plantas productivas de oil & gas y minería—, los números son los siguientes:

Gerente industrial / de operaciones

Empresa pequeña/mediana: $9M – $12M brutos mensuales. Bono: 2 a 3 salarios anuales

Empresa grande: $12M – $15M brutos mensuales. Bono: 3 a 5 salarios anuales

Gerente de planta

Empresa pequeña/mediana: $7,5M – $10M. Bono: 2 a 3 salarios anuales

Empresa grande: $11M – $14M. Bono: 3 a 5 salarios anuales

Gerente de producción

Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1 a 2,5 salarios anuales

Empresa grande: $8M – $11M. Bono: 2,5 a 3 salarios anuales

Gerente de mantenimiento

Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales

Empresa grande: $8M – $11M. Bono: 2,5 a 3 salarios anuales

Gerente de seguridad, higiene y medio ambiente

Empresa pequeña/mediana: $7M – $9M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales

Empresa grande: $8,7M – $12M. Bono: 2,5 a 4 salarios anuales

Project Manager

Empresa pequeña/mediana: $5,6M – $7,7M. Bono: 1 a 2,5 salarios anuales

Empresa grande: $8,2M – $11,9M. Bono: 2,5 a 3,5 salarios anuales

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (94) Minería y oil & gas ofrecen los paquetes salariales más competitivos del mercado industrial argentino.

Supply chain, la columna vertebral logística

El área de supply chain registró más de 740 entrevistas y 290 reuniones con empresas durante 2025. En energía y minería, la cadena de suministro opera bajo condiciones de alta volatilidad y complejidad, lo que incrementa el valor de perfiles con mentalidad analítica data-driven, visión end-to-end y capacidad de gestión en entornos inestables.

El rol de compras evoluciona hacia una función más estratégica, con foco en riesgo, continuidad operativa y diversificación de proveedores. En industrias como las extractivas, además, crece la tendencia a la dolarización parcial de paquetes para posiciones críticas, una práctica que el informe identifica como herramienta de atracción y retención de talento senior.

Gerente de supply chain

Empresa pequeña/mediana: $7,5M – $10M. Bono: 2 a 3 salarios anuales

Empresa grande: $11M – $14M. Bono: 3 a 5 salarios anuales

Gerente de logística

Empresa pequeña/mediana: $7M – $9M. Bono: 1 a 3 salarios anuales

Empresa grande: $9M – $12M. Bono: 2 a 3,5 salarios anuales

Gerente de compras

Empresa pequeña/mediana: $7M – $8,7M. Bono: 1 a 3 salarios anuales

Empresa grande: $9M – $12,5M. Bono: 2 a 4 salarios anuales

image El puesto de gerente de supply chain en empresa grande alcanza hasta $14M brutos mensuales más bono de hasta 5 sueldos.

Ventas técnicas B2B, otro perfil crítico

En el área comercial, la mayor escasez de talento en segmentos B2B se da en perfiles con conocimiento técnico especializado, particularmente en proveedores de industrias como oil & gas y minería, donde la comprensión del producto y de los procesos del cliente resulta determinante.

La remuneración variable toma protagonismo en estos sectores, representando entre el 20% y el 30% del paquete total en posiciones senior, especialmente cuando está alineada a objetivos alcanzables. A nivel de escala salarial, energía y minería mantienen los salarios más competitivos del universo comercial argentino.

Gerente de ventas B2B

Empresa pequeña/mediana: $8M – $13M. Bono: 2 a 4 salarios anuales

Empresa grande: $11M – $15M. Bono: 3 a 5 salarios anuales

Ingeniero de ventas B2B

Empresa pequeña/mediana: $3,5M – $5M. Bono: 1 a 2 salarios anuales

Empresa grande: $4,5M – $6M. Bono: 1,5 a 2,5 salarios anuales

WhatsApp Image 2026-02-11 at 1.41.50 PM (1) La escasez de talento en NOA, Cuyo y Patagonia presiona al alza los salarios en posiciones críticas.

Más allá del salario: qué retiene al talento

El informe de Michael Page indica que, aunque el salario fijo sigue siendo el principal driver de atracción en ingeniería y supply chain, para retener talento senior en sectores de alta exigencia como hidrocarburos y minería, las empresas deben sumar tres elementos no negociables: proyectos con impacto real, acceso a tecnología de punta y un rol con peso estratégico en la organización.

Los beneficios más valorados en estas áreas incluyen bono por desempeño, auto de empresa o car allowance, y flexibilidad con acceso a certificaciones técnicas. La posibilidad de crecimiento profesional en un entorno donde la tecnología —incluyendo inteligencia artificial y automatización— potencie la función, define hoy si una propuesta se considera o se descarta.