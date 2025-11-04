YPF y ENI sumaron a una gigante árabe al megaproyecto Argentina LNG

En el marco de la feria energética ADIPEC 2025, YPF y ENI anunciaron la firma de un “Framework Agreement” con XRG , el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi). El acuerdo marca un paso decisivo hacia la incorporación del gigante emiratí al proyecto Argentina LNG , una iniciativa que busca posicionar al país como un nuevo jugador relevante en el mercado global de gas natural licuado (GNL).

El entendimiento, de carácter preliminar, establece las bases para la negociación de los términos definitivos de participación de XRG en el proyecto, que prevé la construcción de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial a partir del desarrollo del yacimiento Vaca Muerta .

“La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. “Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional.”

Un proyecto estratégico para el gas de Vaca Muerta

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). En su primera fase, se proyecta una capacidad de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL —a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno—, con posibilidad de expansión a 18 MTPA hacia 2030.

La iniciativa forma parte del Plan 4x4 de YPF, orientado a convertir a la compañía en una empresa “shale de clase mundial” y en una gran exportadora de hidrocarburos para 2031.

1759776064859-whatsapp-image-2025-04-14-at-093244jpeg Horacio Marín, presidente de la petrolera argentina, y Claudio Descalzi, presidente de ENI, sellaron una alianza por el proyecto Argentina LNG.

XRG, un socio global de peso

La incorporación de XRG, con un valor empresarial superior a 80 mil millones de dólares, consolida un salto de escala internacional para YPF. La filial de ADNOC lidera inversiones energéticas en África, Asia y América del Norte, incluyendo participaciones en proyectos como Rio Grande LNG (EE.UU.) y la concesión del Área 4 en Mozambique.

La firma emiratí tiene como objetivo duplicar sus activos en la próxima década y consolidarse como un líder global en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas sostenibles.

El acuerdo entre YPF, ENI y XRG refuerza la proyección internacional del proyecto Argentina LNG, que busca transformar a la Argentina en un exportador relevante en el mercado mundial de gas natural licuado, aprovechando la competitividad y el potencial de los recursos de Vaca Muerta.

La participación de XRG no solo aportará capital y tecnología, sino también acceso a mercados estratégicos y a una red global de inversiones energéticas.

YPF y ENI avanzan

El mes pasado, YPF y la italiana ENI firmaron en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería que define el diseño técnico y operativo del mayor proyecto de licuefacción de la Argentina, con una inversión estimada de 40 mil millones de dólares.

Se trata un hito técnico previo a la Decisión Final de Inversión (FID), que se prevé para el primer semestre de 2026, y que implicará salir a buscar financiamiento a los mercados del orden de los 20 mil millones de dólares, mientras que ambas compañías destinarán otros 5 mil millones propios.

El proyecto, que ambas petroleras desarrollarán en partes iguales, prevé una inversión global de US$ 40.000 millones. De esa cifra, US$ 25.000 millones se destinarán a la construcción de la terminal de licuefacción y la infraestructura asociada, mientras que otros US$ 15.000 millones financiarán el desarrollo de tres bloques de gas húmedo (wet gas) en Vaca Muerta.