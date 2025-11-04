Tres definiciones regulatorias clave antes del acuerdo final de YPF y ENI con ADNOC

YPF y ENI firmaron con XRG —el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC , la petrolera estatal de Abu Dabi— un Framework Agreement que sienta las bases para la incorporación del gigante emiratí al proyecto Argentina LNG , una iniciativa destinada a convertir al país en un nuevo actor global del gas natural licuado (GNL) con una inversión que ascendería a 30 mil millones de dólares en todas sus etapas.

El entendimiento, de carácter preliminar, representa el puntapié inicial para la inversión árabe , pero antes de alcanzar el acuerdo definitivo se deben resolver tres cuestiones regulatorias centrales . Las definiciones involucran tanto al Estado nacional como a las provincias de Río Negro y Neuquén , y serán decisivas para poder firmar el acuerdo final de inversión (FID) durante el primer semestre de 2025.

Tres pasos antes del acuerdo final

Fuentes de YPF detallaron que el cierre del acuerdo con ADNOC depende de tres aspectos clave: la reglamentación final del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que deberá incluir una aplicación específica para proyectos de GNL; la sanción de una ley provincial de Río Negro que habilite el desarrollo de la terminal de licuefacción y exportación sobre la costa, donde se emplazará la infraestructura principal del proyecto; y la firma final de tres concesiones no convencionales (CENCH) en Neuquén, que definirán la participación de YPF, ENI y posteriormente ADNOC en las áreas productivas que alimentarán la planta.

Son pasos administrativos pero estratégicos que la compañía nacional considera que se cumplirán pero que necesita que sea a pasos acelerados. Una vez completados, se activará el RIGI y se podrá salir a buscar el financiamiento internacional.

El vínculo con ADNOC comenzó en abril de 2024, cuando Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, realizó una escala en Abu Dabi antes de reunirse con Petronas —el socio original del proyecto, que finalmente se retiró—. Durante ese viaje, Marín ofreció a la compañía emiratí participar en la iniciativa de GNL.

El interés se consolidó meses más tarde, durante el CERAWeek de Houston, donde Marín se reunió con la alta esfera de la realeza emiratí. Ese contacto derivó en las negociaciones que hoy culminaron en la firma del acuerdo marco.

30 días para cerrar los términos definitivos

Tras la firma del Framework Agreement, las partes cuentan con 30 días para acordar los términos finales de participación y estructura de inversión. Luego, el objetivo es activar el RIGI y salir al mercado financiero en enero de 2025 para estructurar el project finance, estimado en 17.500 millones de dólares.

El financiamiento cubrirá la construcción de la infraestructura portuaria y de transporte, un gasoducto de 48 pulgadas, un oleoducto adicional, una terminal offshore a 5 km de la costa, unidades de licuefacción flotante (FLNG), y plantas de separación primaria.

El esquema prevé que hasta el 70% del total sea financiado bajo modalidad project finance, con el resto aportado como equity por los socios (YPF, ENI y ADNOC, en partes iguales).

Una plataforma exportadora hacia 2030

La primera etapa del proyecto contempla la instalación de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, para una capacidad total inicial de 12 MTPA, con posibilidad de ampliación a 18 MTPA hacia 2030 si se cierra el acuerdo con Shell.

Cuando esté operativo, el complejo procesará 50 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalentes a unos 100.000 barriles diarios de petróleo y 150.000 barriles de LPG, y generará exportaciones por unos 10.000 millones de dólares anuales durante al menos 20 años.

"Hoy en la industria energética e incluso en el mundo hay un cambio de paradigma: ya no se habla desde la diferenciación en los hidrocarburos sino de energía en general. Hoy es con los hidrocarburos, no sin ellos. El proyecto Argentina LNG está pensado para cubrir el faltante que habrá en 2030 a nivel global. Por eso su exportación se planifica a partir de ese año. En ese sentido, si el FID se firma lo antes posible, en el 2027 ya se podría empezar a ejecutar el proyecto”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Los próximos pasos

Si las tres instancias regulatorias se aprueban en los próximos meses, el proyecto entrará formalmente en la fase de búsqueda de financiamiento a comienzos de 2026.

Con la aplicación final del RIGI, Argentina LNG se convertiría en el mayor proyecto energético en desarrollo del país, con una inversión total estimada de más de 27.000 millones de dólares entre infraestructura y upstream.

La hoja de ruta prevé el inicio de construcción en 2027, y el comienzo de exportaciones en 2030, año en el que —según estiman en YP— el mundo enfrentará una brecha de oferta de GNL que el país podría ayudar a cubrir.