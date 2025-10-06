YPF y ENI firman acuerdo clave para el megaproyecto Argentina LNG

Horacio Marín, presidente de la petrolera argentina, y Claudio Descalzi, presidente de ENI, firmarán el acuerdo en la Torre de Puerto Madero.

En un paso decisivo para el desarrollo del megaproyecto Argentina LNG , YPF y la italiana ENI firmarán el próximo viernes el acuerdo de ingeniería final , previo a la decisión final de inversión (FID). El acto será encabezado por Horacio Marín , presidente de la petrolera argentina, y Claudio Descalzi , presidente de ENI, en la Torre de Puerto Madero.

El proyecto contempla la construcción de buques flotantes de licuefacción (FLNG) y un gasoducto troncal de dimensiones históricas, con el objetivo de transformar el potencial de Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado (GNL). Hace unos seis meses atrás, ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento para estudiar la viabilidad del proyecto.

Durante su reciente viaje a Milán, Italia, Marín avanzó las negociaciones con la constructora china Wison, para acelerar la construcción de dos buques FLNG en sociedad con ENI. Cada unidad tendrá una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA) y demandará 3.000 millones de dólares de inversión. De concretarse, podrían estar operativos entre 2029 y 2030 en la costa de Río Negro, habilitando además el acceso a financiamiento chino y costos más competitivos. En simultáneo, la compañía mantiene conversaciones con Samsung (Corea del Sur) para sumar un tercer buque flotante.

fuji lng 2.jpg GNL: El buque FLNG MKII llegará a Río Negro en 2028.

Las inversiones en LNG y en Vaca Muerta

El megaproyecto Argentina LNG demandará una inversión estimada en 25.000 millones de dólares en infraestructura para transportar gas desde Neuquén hasta la costa rionegrina y convertirlo en líquido para su exportación. A ello se sumará un monto similar en Vaca Muerta para sostener la producción.

Uno de los hitos será la construcción de un gasoducto troncal de 48 pulgadas, el más grande en la historia del país, con capacidad de transportar entre 75 y 100 millones de m³ diarios de gas, equivalente a toda la producción actual de Neuquén. Esta obra complementará al gasoducto de 36 pulgadas, a cargo del consorcio Southern Energy, cuya licitación está prevista para este año e inicio de obras en 2026.

Desde hace un año, YPF viene cerrando acuerdos preliminares con offtakers internacionales en Estados Unidos, Italia, Corea, Japón, India y Alemania, lo que garantiza una demanda sostenida de LNG.