Quiénes es quién en el fracking de Vaca Muerta

En tan solo nueve meses, Vaca Muerta superó todo el registro de fracturas alcanzado durante 2024 . Las empresas completaron 1.831 punciones en septiembre lo que permitió alcanzar las 18.263 etapas de fracturas en lo que va del año , superando las 17.814 operaciones realizadas en todo 2024.

Si bien en septiembre la actividad bajó un 18% con respecto a agosto, el nivel de trabajos está muy por encima del mismo periodo del año pasado donde se registraron 1.403 fracturas. Además, el promedio mensual 2025 se ubica en 2.029 etapas.

Jugadores de peso

En el informe que elabora Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, se establece que YPF es la líder del fracking de Vaca Muerta. La empresa de mayoría estatal lleva contabilizados 9.715 etapas de fractura, lo que representa el 53% de la actividad.

YPF es sinónimo de innovación, desarrollo y producción en el shale, pero el no convencional también cuenta con más jugadores de peso. En total son once operadoras que han solicitado punciones en la roca madre de la Cuenca Neuquina.

En el análisis de datos que realizó +e se establece que Vista Energy aparece en segundo lugar en el fracking de Vaca Muerta. La empresa dirigida por Miguel Galuccio cuenta hasta el momento 1.966 operaciones. Esto significa el 11% del total.

El tercer lugar es para Pluspetrol. La compañía de capitales nacionales y que sigue creciendo en el no convencional de la mano de La Calera y los activos adquiridos a ExxonMobil continúa rompiendo barreras. En lo que va del año, la empresa completó 1.218 etapas de fractura, es decir el 7% del total.

Detrás se ubica Pan American Energy (PAE) con 1.150 punciones. La compañía del holding Bulgheroni es responsable del 6% del total.

Un escalón más abajo se encuentra Pampa Energía. La compañía realizó el 6% del total de las operaciones, es decir 1.102 etapas de fractura.

Fracking Sismos _ 2.jpg

El mapa de Vaca Muerta

Superar las mil fracturas en Vaca Muerta es casi un estándar en Vaca Muerta. Las operadoras siguen creciendo de la mano de la eficiencia, la tecnología y la innovación.

El informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros marca que Shell, Tecpetrol y Chevron trabajan minuciosamente en sus proyectos.

Shell lleva contabilizadas 879 etapas de fractura. Esto significa el 5% de las operaciones en Vaca Muerta. Mientras que Tecpetrol sigue escalando en el shale con 782 punciones, lo que se traduce en el 4% del total.

Asimismo, Chevron, otra de las supermajors que impulsa el no convencional, es responsable de 544 punciones. Esto representa el 3% del total.

Con impronta de crecimiento

El relevamiento finaliza con el papel de TotalEnergies, Phoenix Global Resources y Capsa – Capex. Entre las tres completan el 5% del total de operaciones en Vaca Muerta donde la firma francesa y la compañía liderada por Pablo Bizzoto se reparten un 2% cada una, mientras que la empresa de capitales independientes se queda el con 1% restante.

Así se establece que TotalEnergies completó 418 etapas de fractura, Phoenix realizó 280 punciones y Capsa llevó a cabo 202 operaciones.