Cuenta regresiva para la audiencia pública para el gasoducto de SESA

El proyecto prevé un gasoducto de 472 kilómetros para abastecer las plantas flotantes de GNL impulsadas en la costa rionegrina.

La provincia de Río Negro recordó la convocatoria a la audiencia pública por el proyecto del gasoducto Tratayén – San Antonio Oeste , la obra vinculada que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta para ser exportado desde el Golfo San Matías. La instancia forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

La audiencia se realizará el próximo 22 de mayo , desde las 9, en el gimnasio municipal “Sebastiana Antenao” de San Antonio Oeste . El encuentro tendrá modalidad presencial y permitirá que vecinos, organizaciones e instituciones puedan acceder a información técnica sobre el proyecto y presentar observaciones antes de la resolución ambiental definitiva.

El proyecto contempla la construcción de un gasoducto dedicado para abastecer las futuras instalaciones de producción de GNL que avanzan sobre la costa atlántica rionegrina. La iniciativa se integra al esquema de infraestructura energética que busca conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales a través de exportaciones desde el Golfo San Matías.

Soldador operario trabajador gasoducto ducto caño oleoducto 1 Río Negro avanza con la audiencia pública por el gasoducto Tratayén-San Antonio Oeste.

Un ducto clave para el desarrollo de GNL

La obra está asociada al desarrollo del sistema FLNG impulsado por Southern Energy S.A., que prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural. Según la documentación oficial, las embarcaciones Hilli Episeyo y MKII tendrán capacidades estimadas de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales de gas natural licuado.

Para garantizar el abastecimiento continuo de gas natural hacia esas instalaciones, el proyecto prevé un ducto de aproximadamente 472,5 kilómetros de extensión. Del total, unos 29 kilómetros atravesarán territorio neuquino y los restantes 443,5 kilómetros se desarrollarán dentro de Río Negro, conectando la zona de Tratayén con San Antonio Oeste.

De acuerdo con la información presentada por la empresa San Matías Pipeline S.A., el gasoducto contará con una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios, volumen destinado a acompañar la demanda de las futuras plantas flotantes de licuefacción proyectadas para el Golfo San Matías.

ductos caños Gasoducto obra maquinaria El 22 de mayo se realizará la audiencia pública por el Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste.

Evaluación ambiental y controles técnicos

En paralelo al avance administrativo del proyecto, equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático realizaron distintos relevamientos sobre la traza prevista para el ducto. Las inspecciones incluyeron recorridas para analizar características del suelo, presencia de vegetación, infraestructura existente y condiciones ambientales en distintos sectores del recorrido.

Según detalló el organismo provincial, esos controles buscan incorporar información técnica al expediente y anticipar posibles impactos asociados a la construcción y operación del gasoducto. El proceso forma parte de las etapas previstas dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental obligatorio para este tipo de obras de infraestructura energética.

La convocatoria oficial remarcó además que la audiencia pública constituye una herramienta de participación ciudadana, ya que habilita un espacio formal para que la comunidad pueda acceder al contenido del proyecto, expresar opiniones y presentar aportes antes de que la autoridad ambiental adopte una decisión final sobre la iniciativa.

Las personas interesadas en participar como oradores podrán inscribirse hasta 72 horas antes del inicio de la audiencia pública. La provincia informó que tanto el formulario de inscripción como el Estudio de Impacto Ambiental y el expediente administrativo completo se encuentran disponibles para consulta pública a través del sitio oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.