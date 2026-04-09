El gasoducto para el FLNG tendrá su audiencia en San Antonio Oeste

El 22 de mayo se realizará la audiencia pública por el Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro convocó a audiencia pública por el proyecto “ Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste ”. La instancia se realizará el 22 de mayo, a las 9, en San Antonio Oeste y forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, garantizando la participación de la comunidad, instituciones y sectores involucrados antes de cualquier definición.

El proyecto prevé el transporte de gas desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías , asegurando el abastecimiento para iniciativas productivas de gran escala, lo que posiciona a Río Negro como un actor clave en el mapa energético nacional. Esto se traduce en más oportunidades laborales, crecimiento de la actividad económica y fortalecimiento de las economías regionales.

Las condiciones de la convocatoria

La convocatoria a audiencia pública no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida de gestión concreta que prioriza el control, la planificación y la participación ciudadana en cada proyecto estratégico. A través de estos mecanismos, el Gobierno de Río Negro garantiza que cada avance productivo se realice con reglas claras y en beneficio de los rionegrinos.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta 72 horas antes de la audiencia, con exposiciones de hasta cinco minutos, asegurando un espacio plural y abierto donde todas las voces puedan ser escuchadas.

Asimismo, el formulario de inscripción, el Estudio de Impacto Ambiental y el expediente completo se encuentran disponibles para su consulta en la página web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, garantizando el acceso a la información pública y la participación informada de la comunidad

Un gasoducto para el GNL

El proyecto “Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste” se vincula al desarrollo del sistema FLNG en el Golfo San Matías, impulsado por Southern Energy S.A., que contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción para la producción de gas natural licuado (GNL).

Las unidades Hilli Episeyo y MKII contarán con una capacidad de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales, respectivamente.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo de gas natural, se prevé la construcción de un gasoducto dedicado que conectará los yacimientos de Vaca Muerta con el Golfo San Matías.

El gasoducto tendrá una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios y una extensión aproximada de 472,5 km, de los cuales 29 km se desarrollan en la provincia de Neuquén y 443,5 km en la provincia de Río Negro, constituyendo una obra de carácter interprovincial que vinculará la zona de Tratayén con las instalaciones ubicadas en San Antonio Oeste.

Los interesados en obtener más información e inscribirse pueden hacerlo en el siguiente link: https://bit.ly/4vlTJBx