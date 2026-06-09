Vaca Muerta busca mano de obra, pero rechaza CVs: los 6 errores que te dejan afuera

Hay trabajo en Vaca Muerta . Eso no está en discusión. La cuenca neuquina genera el 70% del crudo y el gas del país , concentra inversiones que en 2026 superarían los USD 12.000 millones y proyecta una necesidad de 40.000 puestos de trabajo netos en los próximos cuatro años , según Horacio Marín, presidente de YPF.

El problema no es la falta de oportunidades. Es que entre la oferta y el candidato existe un filtro que pocos conocen y que elimina perfiles valiosos antes de que lleguen a una sola entrevista: el curriculum vitae .

"El CV no refleja lo que valen. Y eso les cuesta entrevistas", resumió Patricia Shepherd, especialista en inserción laboral en el sector energético. La analista publicó en LinkedIn una advertencia directa después de revisar más de 80 CVs en una semana. Lo que encontró fue sistemático.

"El problema casi nunca es el candidato. Es cómo se comunica", escribió Shepherd. "Si enviaste 100 CVs o 400 y no te convocaron, seguramente es por esto que encontré", deslizó.

La especialista describió perfiles concretos: técnicos y profesionales de prácticamente toda la cadena de valor del sector energético, con experiencia real y trayectorias de 20, 25 y hasta 30 años en el sector. Sin embargo, casi todos compartían el mismo problema de fondo: la experiencia estaba mal presentada.

"Llegaron CVs de prácticamente toda la cadena de valor del sector energético. Perfiles reales. Experiencia real. Algunos con 20, 25, 30 años en el sector. Y casi todos con el mismo problema. El error más repetido no es la experiencia. Es cómo está presentada", precisó.

Los 6 errores que descartan un CV

Shepherd identificó seis problemas recurrentes. Algunos son errores de formato; otros, de estrategia. Todos tienen solución:

1. Foto en el CV. Los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS, por sus siglas en inglés) descartan automáticamente los documentos con imágenes. El CV nunca llega a un reclutador humano.

2. Diseño en dos columnas tipo Canva. Los filtros automáticos no procesan ese formato correctamente. El contenido se mezcla, se pierde o se descarta.

3. Cronología desordenada. Huecos sin explicar, fechas duplicadas y períodos sin año generan confusión en los sistemas de lectura automática y desconfianza en los reclutadores.

4. Bullets que describen tareas, no logros. Nadie cuantifica nada. Decir "operé equipos de fractura" no comunica lo mismo que detallar el volumen, la escala o el impacto de esa operación.

5. Perfil genérico. Una presentación que podría pertenecer a cualquier persona del planeta no diferencia ni convence. El perfil personal es el primer filtro humano del CV.

6. Experiencia valiosa enterrada o mal traducida al lenguaje del sector. Años de operación en campo que no aparecen en los primeros dos tercios del documento, o que se describen con términos ajenos al vocabulario técnico que usan las operadoras.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (4) Soldadores, electricistas y operadores de fractura: los oficios más buscados de la Argentina productiva.

Una demanda real con perfiles disponibles

La paradoja que describe Shepherd no es menor. Vaca Muerta tiene vacantes concretas y urgentes. Los perfiles más buscados incluyen soldadores, electricistas, mecánicos, operadores de fractura hidráulica, técnicos electromecánicos y choferes de camiones pesados. Las áreas de recursos humanos de las principales operadoras llevan meses sin poder cubrir todas las posiciones disponibles.

En ese escenario, que un perfil con tres décadas de experiencia quede afuera por un error de formato no es un dato menor: es una pérdida para el candidato y para la industria.

Una advertencia sobre la ley de empleo local

Shepherd incluyó en su análisis una alerta que muchos candidatos desconocen o subestiman: la ciudadanía argentina y el domicilio registrado son requisitos excluyentes, no negociables.

"No reviso CVs sin ciudadanía argentina, las posibilidades de contratación son nulas. Las operadoras manejan cupo de mano de obra local y el gobierno provincial controla que se cumpla. Sin domicilio registrado, no te llaman", afirmó la especialista.

La ley de empleo local en Neuquén establece prioridad en la contratación de residentes de la provincia. Las operadoras están obligadas a cumplir con esos cupos y la fiscalización es activa. Para quienes no cumplan ese requisito, enviar cientos de postulaciones no genera resultado alguno.

La brecha que no es técnica

El sector energético argentino ofrece algunos de los salarios más competitivos del país. Según la Guía Salarial de Adecco 2025-2026, los oficiales instrumentistas y electricistas inician con $3.363.758 mensuales y superan los $5.772.593 según antigüedad. Los perfiles gerenciales de alta especialización alcanzan los $22,6 millones mensuales.

Esas cifras están disponibles para quienes logran pasar el filtro inicial. El punto de partida, como señala Shepherd, es más simple —y más frustrante— de lo que parece: un CV que comunique lo que el candidato realmente vale.

"El CV no refleja lo que valen. Y eso les cuesta entrevistas", insistió la especialista. La solución no requiere más experiencia ni más títulos. Requiere saber cómo presentar los que ya se tienen.