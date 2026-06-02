Túnel de Agua Negra, la megaobra de la minería de Argentina que busca salida al Pacífico

Durante décadas, el Túnel Internacional de Agua Negra fue una promesa de integración binacional entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo, en Chile . Hoy, ese relato cambió de protagonista: ya no son los turistas ni los camioneros varados por la nieve los que impulsan con más fuerza el debate, sino la industria minera y sus necesidades logísticas de escala mundial.

La secretaría de Minería de la Nación presentó un informe que evidencia las carencias de infraestructura vial en la región y marca como prioritaria la pavimentación del corredor Agua Negra. En ese contexto, la actualización de los recursos del Distrito Vicuña —que lo posiciona entre las grandes ligas del cobre mundial— activó las voces que exigen un paso directo y permanente hacia el Océano Pacífico.

Distrito Vicuña cobre minería san juan.jpg Vicuña Corp (BHP + Lundin Mining) proyecta USD 18.000 M de inversión total. La logística hacia el Pacífico es central.

Vicuña Corp: el detonante concreto

Vicuña Corp, el joint venture entre BHP y Lundin Mining para el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anticipó que toda su producción saldrá por puertos chilenos. El destino probable es Punta Padrones, propiedad de Lundin en la Región de Atacama.

La evaluación económica preliminar del proyecto Vicuña contempla un capex inicial de USD 7.000 millones y una inversión total de USD 18.000 millones. La producción anual estimada durante los primeros 25 años incluye 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

"La situación actual es diferente a la del 2018. Hoy San Juan tiene un claro interés en acceder a las costas del Pacífico. El auge minero en esa provincia puede impulsar esta conectividad y permitir que actores privados también colaboren", aseguró Pedro Valencia, consejero regional de Coquimbo.

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El estado actual: récord operativo y túnel en pausa

A mayo de 2026, el Paso de Agua Negra registró un hito sin precedentes: permaneció habilitado de forma ininterrumpida durante seis meses consecutivos, desde el 26 de noviembre de 2025. El proyecto del túnel quedó postergado por desacuerdos técnicos y presupuestarios. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, fue explícito: el proyecto "no se va a perder nunca". La obra implicaría 9 años de ejecución, una inversión de USD 1.500 millones y capacidad para más de 2.200 vehículos diarios.

Los rumores sobre la reactivación de la EBITAN ganan terreno. Desde CORPAN y ASIDUCAM, la propuesta es transformar el túnel en un hub multipropósito que integre fibra óptica, energía eléctrica, agua desalada, combustibles y mineroductos.

image El Paso de Agua Negra, a casi 4.800 msnm, opera solo entre diciembre y abril. La minería exige conectividad todo el año.

"Este escenario era solo cosa de tiempo, considerando la necesidad logística que enfrentan los más de 30 proyectos mineros proyectados en San Juan", dijo Carlos Ruiz Benítez, CORPAN

El BID aprobó préstamos por USD 280 millones para la primera etapa. El ingreso argentino se ubicaría a más de 4.000 metros de altura y el acceso chileno a 3.620 metros sobre el nivel del mar. El Túnel de Agua Negra dejó de ser una obra de integración regional para convertirse en infraestructura crítica de la cadena de valor minera global.