San Juan: la minería pide educación bilingüe y viviendas VIP para su crecimiento

La construcción de grandes proyectos de cobre como Los Azules y Vicuña exigirá un salto cualitativo en la oferta de barrios privados.

El auge de la minería en Argentina domina la agenda económica, impulsado por una demanda laboral creciente y proyecciones de inversión multimillonarias en cobre y litio. Sin embargo, un factor crítico para la sostenibilidad de estos proyectos quedó fuera del radar hasta ahora: la infraestructura de servicios y vivienda necesaria para sostener el desembarco masivo de capitales y personal.

En el marco del reciente Congreso FIRA Joven en San Juan, referentes de la industria y el sector inmobiliario coincidieron en un diagnóstico urgente: la oferta actual de la provincia no está preparada para la escala de la demanda que se avecina.

El debate, moderado por Esteban Costelo (Colegio de Corredores Inmobiliarios), puso cifras a la expectativa. San Juan cuenta con más de 30 proyectos en diversas fases. Solo Los Azules y Vicuña, dos de las apuestas de cobre más ambiciosas, prevén el inicio de obras de construcción para 2026 y 2027, respectivamente. Se trata de emprendimientos con una vida útil que se mide en décadas, lo que exige una planificación urbana de largo aliento.

image Referentes de la Cámara Minera de San Juan, CASEMI y el Colegio de Inmobiliarias hablaron sobre cómo será el desarrollo minero y qué necesidades tendrá. Diario de Cuyo

El mapa de la demanda

Sandra Barceló, Directora Ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, advirtió que la demanda inmobiliaria no es uniforme, sino que evoluciona con el yacimiento.

En las fases iniciales, que es donde se encuentra la mayoría de los proyectos sanjuaninos hoy, los actores son principalmente profesionales y la escala es más acotada. El pico de demanda llega con la construcción, cuando el movimiento de personas genera un derrame económico significativo en la provincia. En ese momento, algunos sanjuaninos podrán alquilar o comprar nuevas residencias, impulsados por el crecimiento de la actividad.

Hoy, la urgencia reside en el segmento corporativo. Mario Hernández (Los Azules) señaló que los ejecutivos buscan unidades de gran superficie en barrios cerrados con altos estándares de seguridad, un producto que actualmente escasea en el mercado sanjuanino de forma organizada.

image El sector de servicios mineros reclama mayor inversión en parques industriales y galpones para evitar el aumento de costos operativos.

Educación bilingüe y servicios

El mayor desafío no es solo el ladrillo, sino el ecosistema de servicios. Las familias de los directivos requieren educación y salud con personal bilingüe. El obstáculo es normativo: crear nuevas instituciones educativas en la provincia puede demorar hasta cinco años por procesos de certificación. A esto se suma la falta de personal doméstico y de cuidado con manejo de inglés, una necesidad primaria para los cuadros internacionales que deben radicarse en la provincia.

El déficit también se extiende a la hotelería de negocios y la logística. Javier Roberto (Proyecto Altar) destacó la falta de hoteles de tres estrellas y la ausencia de housing flexible —contratos por días específicos—, un estándar global en la minería que San Juan aún no adopta.

Por su parte, Juan Pablo Delgado (CASEMI) enfatizó que la cadena de valor requiere una expansión urgente en la oferta de galpones, oficinas y parques industriales para evitar que el aumento de costos por falta de oferta termine asfixiando a los proveedores locales.

"Hay que pensar no en un San Juan minero, sino en un San Juan industrial donde la minería sea el motor", concluyó Hernández. La provincia está ante una oportunidad histórica, pero el éxito dependerá de si el sector inmobiliario logra transformarse a la velocidad que exigen los mercados globales.