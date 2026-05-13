Minas argentinas: Veladero, Cerro Negro y Cauchari-Olaroz generan USD 4.600 millones en exportaciones

Argentina exportó USD 4.647 millones en minerales durante 2024, con un crecimiento interanual del 14%, según la Secretaría de Minería de la Nación. Detrás de ese número hay tres minas que marcan el ritmo del sector: Veladero , en San Juan; Cerro Negro , en Santa Cruz; y Cauchari-Olaroz , en Jujuy.

Se trata de la producción de oro, plata y litio en tres operaciones de escala mundial activas hoy en territorio argentino.

Veladero: récord de producción en cinco años

Situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los Andes, Veladero es uno de los yacimientos de oro más relevantes de Sudamérica. Opera como empresa conjunta entre Barrick Gold (50%) y Shandong Gold (50%), desde que la firma canadiense vendió la mitad de la operación en 2017 por casi USD 990 millones.

Los números de 2024 son contundentes: la mina de San Juan produjo 504.000 onzas de oro en 2024, frente a las 414.000 onzas del año anterior. Se trata de su mejor desempeño en un lustro.

La producción en 2024 representó un incremento del 22% respecto a 2023, y los directivos de Barrick calificaron el desempeño de la mina sanjuanina como "estelar".

51747243565_cc5a2cc409_c Veladero produjo 504.000 onzas de oro en 2024, su mejor marca en cinco años, a 4.000 metros de altura. Secretaría de Minería

En términos históricos acumulados, a enero de 2025, Veladero aportó más de USD 14.400 millones en exportaciones al país y dejó en Argentina USD 12.500 millones en concepto de sueldos, pagos a proveedores y contribuciones impositivas.

El presente también tiene desafíos. Para 2025 se proyectó una producción de entre 380.000 y 440.000 onzas, ajustada debido a labores de preparación para nuevas fases de explotación.

Para sostener el ritmo, Barrick y Shandong invirtieron USD 400 millones en expandir la mina. Veladero emplea a 3.800 trabajadores, de los cuales el 91% son originarios de San Juan.

Cerro Negro: la principal exportadora de oro del país

Situado en la estepa patagónica de Santa Cruz, a 65 kms. de Perito Moreno, el yacimiento de oro y plata Cerro Negro mantiene una producción anual de 300.000 onzas de oro desde 2024 y genera más de USD 500 millones en exportaciones anuales.

Opera la estadounidense Newmont, la mayor compañía aurífera del mundo por producción. En el primer semestre de 2025, Newmont mantuvo el primer puesto entre los productores globales de oro, con 3.383 koz de producción. Cerro Negro es uno de sus activos estratégicos en Sudamérica.

51728759051_8025d5e0a9_c Cerro Negro, de Newmont, genera más de USD 500 millones en exportaciones anuales desde Santa Cruz. Secretaría de Minería

Cerro Negro emplea a más de 1.400 trabajadores de manera directa y a otros 4.800 de manera indirecta. Además, es pionera tecnológicamente: desde mediados de 2022 se convirtió en la primera mina del país en operar máquinas desde la superficie de manera remota.

Con miras al largo plazo, la mina atraviesa un proyecto de expansión de USD 540 millones que extendería su vida útil hasta 2034, con una producción proyectada superior a las 350.000 onzas anuales. Para 2026, la compañía proyecta una producción de 220.000 onzas, con un costo total —AISC— de USD 1.960 por onza.

Cauchari-Olaroz: la mayor productora de litio del país

El Salar de Cauchari-Olaroz, en la Puna jujeña, opera como empresa conjunta entre Ganfeng Lithium (46,7%), Lithium Argentina (44,8%) y JEMSE (8,5%). Es, por volumen, la operación de carbonato de litio más grande de Argentina.

Con una producción de 25.400 toneladas de carbonato de litio en 2024, se posicionó como la mayor operación del mineral en el país. En 2025 el crecimiento continuó: la producción del año pasado totalizó aproximadamente 34.100 toneladas de carbonato de litio.

51813605697_514b323196_c El salar jujeño Cauchari-Olaroz produjo 34.100 toneladas de litio grado batería en 2025. Secretaría de Minería

La calidad del carbonato de litio producido durante 2024 promedió un 99,5% de contenido. El proyecto opera al tope de su capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, lo que lo ubica en el cuartil inferior de costos de la industria global.

Las proyecciones son ambiciosas: la producción de Cauchari-Olaroz apunta a alcanzar las 85.000 toneladas anuales hacia 2029. Para 2026, la guía de producción se sitúa entre 35.000 y 40.000 toneladas de carbonato de litio.

51745534492_107cb87ec8_k El 91% de los 3.800 empleados de Veladero proviene de la provincia de San Juan. Secretaría de Minería

El sector, en perspectiva

En 2025, la producción aurífera argentina alcanzó los 1.200 kOz (kilo onzas), provenientes de 15 proyectos en operación, con Santa Cruz como principal provincia productora, seguida por San Juan.

Por su parte, el litio también marca tendencia: la producción nacional de litio alcanzó aproximadamente 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), generadas en seis proyectos operativos, con un crecimiento del 56% respecto de 2024.

Las tres minas analizadas no son solo las más grandes del país. Son la muestra más concreta de que la Argentina minera dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad exportadora de escala global. La pregunta que queda abierta es cuándo se sumarán a esta primera línea los gigantes del cobre que hoy avanzan en San Juan.