Minería argentina 2026: récord exportador de USD 2.409 millones y el boom inversor que viene

El sector minero cerró el primer trimestre de 2026 con una performance exportadora sin precedentes. Las exportaciones mineras alcanzaron un nuevo récord histórico durante los primeros tres meses del año, con ventas externas por USD 2.409 millones entre enero y marzo. La cifra no es solo un número: representa un cambio estructural en el perfil productivo del país y consolida a la minería como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, justo en el Día de la Industria Minera .

Según el Ministerio de Economía, el monto equivale a un salto interanual del 81,6% y se posiciona un 158,1% por encima del promedio trimestral registrado desde 2010. Pero para comprender la magnitud del fenómeno, es necesario mirar el año completo: 2025 cerró con exportaciones por USD 6.056 millones , el máximo histórico del sector, equivalente al 7% de las exportaciones nacionales totales, la participación más alta jamás registrada, según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras ( CAEM ) y la Secretaría de Minería . La proyección para 2026 es aún más ambiciosa: USD 9.000 millones , un incremento proyectado del 49%.

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Oro y litio: los dos motores del despegue

El crecimiento tuvo como tracción principal a los minerales metalíferos, que explicaron el 80% del total exportado con un alza del 77% interanual. El oro consolida su liderazgo: en enero aportó USD 581 millones, equivalentes al 71% del total minero exportado, con un crecimiento del 70,6% interanual atribuido fundamentalmente a la suba de precios internacionales. En 2025, las exportaciones de oro totalizaron USD 4.094 millones, frente a los USD 3.141 millones de 2024, según el informe de CAEM.

Pero si el oro es el pilar del presente, el litio es el vector del futuro. Las exportaciones del mineral mostraron una expansión del 125% interanual en facturación, mientras que en cantidades registraron una suba del 52,3% frente al mismo trimestre del año anterior. En 2025, Argentina produjo 116.100 toneladas de litio en equivalente de carbonato (LCE), más del triple que en 2018, y exportó USD 911 millones en el mineral, de acuerdo con los datos de CAEM. En febrero de 2026, el litio alcanzó los USD 160 millones mensuales, un récord histórico mensual, con un incremento del 128,5% interanual explicado por mejores precios y mayor volumen.

La plata, por su parte, registró en 2025 exportaciones por USD 785 millones, con una producción de 21,3 millones de onzas. A diferencia del oro y el litio, cuyo valor exportado creció pese a caídas en los volúmenes producidos (-6% y -7% respectivamente en 2025 respecto a 2024), la dinámica del litio fue la inversa: su producción trepó un 56% interanual, arrastrando al alza las exportaciones en un 41%.

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La geografía del boom: 5 provincias concentran casi todo

La concentración geográfica del fenómeno es marcada. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 98,4% de lo exportado en marzo y el 98,6% del acumulado trimestral, según el informe mensual de la Secretaría de Minería de la Nación.

Santa Cruz fue el motor principal del período. En el acumulado enero-marzo, superó por primera vez la barrera de los USD 1.000 millones, con USD 1.008 millones exportados, un 123,4% más que en el mismo período de 2025. En el año completo 2025, la provincia lideró con USD 2.394 millones en exportaciones mineras. San Juan siguió con USD 1.758 millones, Jujuy con USD 963 millones, Salta con USD 502 millones y Catamarca con USD 353 millones, de acuerdo con el informe de CAEM.

El peso del sector para estas economías provinciales es determinante: la minería representó en 2025 el 93,2% de las exportaciones totales de Catamarca, el 85,8% de las de Santa Cruz, el 85,4% de las de San Juan, el 80,6% de las de Jujuy y el 44,2% de las de Salta.

El noroeste argentino también marcó registros. Las tres provincias del NOA —Catamarca, Jujuy y Salta— exportaron en conjunto USD 286 millones en minerales durante marzo, un crecimiento interanual del 115,3%, explicado principalmente por la suba en los precios internacionales y por un aumento en los volúmenes exportados de litio.

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Nuevos mercados: India, China y la diversificación estratégica

La apertura de mercados sumó otro dato revelador. El ministro de Economía Luis Caputo destacó fuertes incrementos en los envíos a destinos clave: India (+551%), China (+176%) y Alemania (+174%). Otros socios como Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá también duplicaron sus compras respecto al mismo período del año anterior.

Las exportaciones hacia China crecieron un 147%, mientras que los envíos a India se dispararon un 913%, consolidando al país como comprador clave de oro y plata argentinos.

El RIGI como detonador: USD 42.000 millones en proyectos

El marco regulatorio también explica parte del salto. Proyectos mineros presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumulan USD 42.000 millones en 13 iniciativas, de las cuales 7 ya fueron aprobadas por un total de USD 7.948 millones, según el informe de CAEM publicado en mayo de 2026.

Entre los proyectos más relevantes se destacan Vicuña (USD 18.104 millones, cobre, BHP/Lundin en San Juan), El Pachón (USD 9.500 millones, cobre, Glencore en San Juan), MARA (USD 3.800 millones, cobre, Glencore en Catamarca), Rincón (USD 2.724 millones, litio, Río Tinto en Salta) y Los Azules (USD 2.672 millones, cobre, McEwen Mining en San Juan), entre otros.

"Una herramienta extremadamente poderosa que brinda estabilidad por 30 años", destacó Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería, en referencia al RIGI.

El impacto no se limita a los grandes proyectos. Según la CAEM, un solo proyecto minero puede requerir durante su construcción aproximadamente 800 empresas proveedoras, y mantener alrededor de 550 en forma permanente durante su etapa productiva, que puede extenderse por más de 30 años. La cadena de valor hacia adentro del territorio nacional es, en ese sentido, uno de los argumentos centrales del sector.

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Exploración: del puesto 12° al 7° mundial en una década

Otro indicador que refleja el cambio estructural es la inversión exploratoria. Argentina triplicó su presupuesto en la materia en una década: pasó de USD 124 millones en 2015 a USD 430 millones en 2025, acumulando USD 3.000 millones entre 2015 y 2025.

Ese salto llevó al país del puesto 12° al 7° en el ranking mundial de destinos exploratorios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Minería, CAEM y S&P Global. El presupuesto exploratorio de 2025 se distribuyó principalmente entre cobre (37%), oro (37%), litio (16%) y plata (9%).

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Empleo: potencial enorme, pero brecha de talento urgente

Según datos de la CAEM, la minería genera actualmente más de 116.000 puestos de trabajo entre empleos directos, contratistas e indirectos, con un crecimiento del 10,6% entre 2025 y 2026. El salario del sector equivale a 2,5 veces el salario promedio de los trabajadores privados registrados, con una tasa de informalidad prácticamente nula del 1,3%, frente al 42% del resto de la economía.

De cara al futuro, el desarrollo de los proyectos de litio y cobre tiene el potencial de generar entre 200.000 y 250.000 nuevos puestos directos e indirectos hacia el año 2032. Sin embargo, el sector ya enfrenta un obstáculo concreto: serias dificultades para cubrir vacantes críticas en perfiles técnicos capaces de trabajar en condiciones de alta montaña, como ingenieros en minas, geólogos, técnicos electromecánicos y especialistas en sostenibilidad (ESG).

"El desafío central es poder aprovechar esta coyuntura y consolidar una minería competitiva, sustentable y con visión de largo plazo", señaló Roberto Cacciola, presidente de la CAEM.

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Hacia los USD 100.000 millones de exportaciones

La visión de largo plazo es ambiciosa. Las proyecciones indican que para 2035 la minería podría aportar un potencial exportador de USD 22.000 millones solo entre cobre y litio, en el marco de un escenario que proyecta exportaciones totales del país por USD 100.000 millones.

Argentina dispone hoy de 310 proyectos mineros en cartera, aunque solo 26 operan en fase de producción activa. Esa brecha entre recursos y producción es, al mismo tiempo, la mayor oportunidad y el mayor desafío que enfrenta el sector en este Día de la Industria Minera.

FUENTE: SCámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Informe "Industria Minera Argentina – Motor estratégico de la economía nacional", mayo de 2026; Secretaría de Minería de la Nación; Ministerio de Economía; consultoras Invecq y ABECEB.