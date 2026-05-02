Calcatreu: el primer proyecto de oro y plata transforma la economía de Río Negro

A 90 km de Jacobacci, la mina Calcatreu inició su producción de oro y plata en la estepa rionegrina.

El frío de la madrugada todavía pesaba sobre las calles de Ingeniero Jacobacci cuando una caravana inusual comenzó a tomar forma frente a la municipalidad. Funcionarios de la primera línea provincial, ejecutivos de Patagonia Gold y una delegación de periodistas —entre ellos el equipo de +e — se preparaban para emprender los casi 90 kilómetros que separan al pueblo del desierto y que conducen al sitio donde Río Negro escribe, por primera vez, su historia minera con metales preciosos.

El destino: Calcatreu , el primer proyecto de oro y plata de la provincia, ubicado al sur del territorio rionegrino, con acceso por la Ruta Provincial N.º 76 , en las inmediaciones del paraje Lipetrén. Lo que allí funciona hoy no es solo una mina: es, según sus protagonistas, el primer eslabón de una transformación productiva que la provincia lleva décadas esperando.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu - Christopher Tienhoven (3) El CEO Christopher van Tienhoven: "Después de 15 meses estamos viendo el resultado: una mina en operación." Claudio Espinoza

Un proyecto que ya produce

La historia operativa de Calcatreu es breve pero intensa. Las primeras órdenes de construcción de la planta se emitieron en diciembre de 2024, y desde entonces el proyecto no tuvo pausa. Christopher van Tienhoven, CEO de Patagonia Gold, recuerda aquel período como un tiempo de esfuerzo sostenido en condiciones exigentes.

"El 2025 fue un año muy largo en términos de organizarnos, formar el equipo, con un invierno bastante severo. Y bueno, después de más de 15 meses estamos viendo el resultado hoy: tenemos una mina en operación que faltan algunas partes, pero que ya está en operación", señaló el ejecutivo durante la visita en diálogo con +e.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (15) El PAD de lixiviación opera con riego por goteo sobre las pilas de mineral para extraer oro y plata. Claudio Espinoza

El proceso productivo se desarrolla íntegramente en el predio de Calcatreu. Con el PAD de lixiviación y las piletas en funcionamiento —luego de que las pruebas hidráulicas arrojaran resultados positivos—, se activó el sistema de riego por goteo sobre las pilas de mineral.

La solución cianurada disuelve el oro y la plata de la roca, y el líquido resultante ingresa al circuito de la planta de procesamiento donde se obtiene el producto intermedio: un carbón cargado que viaja hasta Santa Cruz para su refinación final.

El producto definitivo es el llamado metal doré, una aleación compuesta por un 17% de oro y un 83% de plata, que regresa a la provincia de Río Negro y se exporta desde San Carlos de Bariloche.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (88) Calcatreu proyecta 256.700 onzas de oro y más de 1,1 millón de onzas de plata en su vida útil. Claudio Espinoza

Los números que definen a Calcatreu

La dimensión del proyecto queda clara en sus cifras. Según la información oficial de la compañía, Calcatreu concentra un total de 11 favorables con reservas del orden de las 280.000 onzas de oro, con una vida útil estimada de cinco años. Las proyecciones de producción para el año en curso contemplan 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata, mientras que para el ciclo completo de la mina se proyectan 256.700 onzas de oro y 1.188.542 onzas de plata.

Pero ese horizonte no es inamovible. Van Tienhoven fue explícito en señalar que los trabajos de exploración que se realizan en paralelo a la producción podrían extender la vida útil del proyecto cinco años adicionales, lo que elevaría considerablemente el volumen total de metal extraído.

En cuanto a la mano de obra, el proyecto prevé una dotación completa de alrededor de 250 trabajadores. Al momento de la visita, la nómina contaba con 202 empleados, de los cuales 155 pertenecen a la provincia de Río Negro. De ese grupo, 101 son oriundos de Ingeniero Jacobacci, la localidad más cercana al yacimiento.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (95) 101 de los 202 empleados actuales de Calcatreu son oriundos de Ingeniero Jacobacci. Claudio Espinoza

La ley del 80/20 y el compre local

Uno de los ejes del proyecto —y de la política provincial en materia minera— es el cumplimiento de la Ley 80/20, que establece que al menos el 80% de la mano de obra empleada en proyectos de este tipo sea de origen local. Calcatreu no solo cumple ese umbral: en el caso específico de Jacobacci, lo supera con amplitud.

El impacto económico en el tejido productivo regional es concreto y mensurable. Durante 2025, el compre local en Ingeniero Jacobacci alcanzó un monto total de $2.706.337.202, mientras que el compre provincial —sin incluir a Jacobacci— sumó $11.535.591.011. A eso se suman donaciones por un total de $30.305.185 registradas en el mismo período.

Jcacobacci - Intendente - José Antonio Mellado (1) El intendente José Mellado destacó: "Obviamente genera muchísima expectativa, sobre todo por las fuentes laborales." Claudio Espinoza

La apuesta no se limita al empleo directo. La contratación de servicios y proveedores locales genera un efecto multiplicador en la economía regional, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor del proyecto.

“Desde la audiencia pública hasta la actualidad —e incluso antes— algunas empresas se radicaron en Jacobacci y se inscribieron como proveedores del municipio. También se abrieron nuevos comercios: algún hotel nuevo, algún restaurante nuevo, alguna cervecería nueva. Ese movimiento se ve, se percibe”, puntualizó el intendente José Mellado en diálogo con +e.

Y agregó: “Hasta hace un tiempo, cuando todavía no estaba armado el campamento en la zona de Lipetrén, había mayor movimiento cotidiano porque los trabajadores subían y bajaban diariamente, lo que impactaba en el transporte y la gastronomía. Hoy los cambios de turno son cada 14 días, pero el impacto igualmente se nota”.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (65) El gobernador Weretilneck recorrió Calcatreu y destacó el rigor técnico y la planificación del proyecto minero. Claudio Espinoza

El hito histórico

En declaraciones a +e, el gobernador Alberto Weretilneck no escatimó en adjetivos durante su visita a Calcatreu, aunque sus palabras también dejaron en claro cuáles son las condiciones que la provincia puso sobre la mesa para que este tipo de emprendimientos avancen.

"Es el primer proyecto de oro y plata que se lleva adelante en la provincia, con lo cual como iniciador de esta actividad en esta escala el desafío es hacer las cosas de la manera que le comprometimos a toda la ciudadanía: respeto por los pueblos originarios, cuidado del agua, respeto por el medio ambiente, acuerdos sociales, empleo para los rionegrinos y fundamentalmente para los jóvenes, y desarrollo de proveedores", enumeró el mandatario.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (96) La Ley 80/20 exige mano de obra local: Calcatreu la cumple y la supera en Ingeniero Jacobacci. Claudio Espinoza

Weretilneck valoró especialmente la seriedad técnica del operador. "Lo que hemos visto hoy fue muy importante desde el punto de vista de la seriedad de la empresa, la publicidad, el orden, el rigor técnico, la planificación", afirmó, y completó: "Estamos a la puerta de un momento histórico: que Río Negro sea productora de oro y plata y se sume a las provincias y países que lo vienen haciendo".

Para el gobernador, Calcatreu no es solo un proyecto en sí mismo, sino la prueba de concepto que necesitaba Río Negro para posicionarse como un actor relevante en el mapa minero nacional. El mensaje que dejó el funcionario fue claro: si este funciona bien, otros vendrán. De hecho, Weretilneck aseguró que hay 60 proyectos mineros en estado de analisis.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (105) El metal doré, con 17% de oro y 83% de plata, se exporta desde Bariloche al mercado internacional. Claudio Espinoza

La macro como aliada inesperada

En la Argentina de los últimos años, la estabilidad económica no suele aparecer entre los factores que impulsan inversiones. Pero el CEO de Patagonia Gold incorporó ese elemento con convicción en su análisis.

"Ha ayudado muchísimo la baja de la inflación, la estabilidad, que se pueda planificar con un tipo de cambio estable. Eso a futuro va a tener un impacto muy importante para que muchos de los proyectos que están en Río Negro se puedan desarrollar, porque la gente ve esa estabilidad económica", indicó van Tienhoven a +e.

Consultado sobre su perspectiva para el año en curso, el ejecutivo no dudó: "Soy optimista. No creo que haya razones para ser pesimista. Se está dando un marco nacional y definitivamente provincial para que la minería, por lo menos en Río Negro, sea la estrella junto con otras industrias que van a estar despegando en el país".

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (40) El cianuro, controlado bajo estrictos protocolos ambientales, es clave en la extracción del oro en Calcatreu. Claudio Espinoza

El legado que viene

Cuando la delegación comenzó el regreso hacia Jacobacci, con el sol de la tarde recortando las siluetas de la estepa, la sensación entre quienes participaron de la jornada era la de haber presenciado algo que excede a un proyecto industrial cualquiera.

Calcatreu es, en palabras de su propio CEO, "el primero de muchos que van a venir por el potencial que tiene Río Negro". Una promesa que, como toda promesa minera, deberá medirse en el largo plazo, en los números reales de producción, en el cumplimiento de los compromisos ambientales y en la distribución efectiva de los beneficios en las comunidades que habitan esa estepa silenciosa.

Lo que es indudable es que el camino empezó. Y que 90 kilómetros de ripio patagónico separan a Jacobacci de lo que se perfila como el primero de varios proyectos que redefinen la matriz productiva de Río Negro.