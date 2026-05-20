YPF profundiza su giro al shale: el convencional ya representa apenas el 15% de su producción

La producción de petróleo de YPF sigue creciendo gracias a Loma Campana y La Amarga Chica.

YPF avanza con su plan de convertirse en una empresa 100% no convencional. La hoja de ruta trazada por Horacio Marín está cerca de cumplirse con la salida de los campos maduros y con el crecimiento de la producción de Vaca Muerta .

Según los datos relevados por el consultor Fernando Salvetti, la producción de YPF alcanzó en abril fue de 387.053 barriles diarios , con un crecimiento mensual de 1,74% y un incremento interanual de 13,98%. El dato más relevante fue el peso creciente del shale oil , que ya domina casi toda la estructura productiva de la empresa de mayoría estatal.

La Cuenca Neuquina aportó 360.784 barriles diarios y representó el 93,21% de toda la producción de petróleo de YPF. El avance del no convencional también quedó reflejado en la composición de recursos: el shale explicó 326.944 barriles diarios, equivalentes al 84,47% del total producido por la empresa.

“Actualmente tenemos muy pocos activos convencionales y nuestra idea es intentar venderlos durante 2026 y convertirnos en una empresa especial. Venderemos una empresa integrada no convencional”, afirmó Marín en diálogo con los inversores.

Horacio Marín IAPG Houston 2026 (4) Horacio Marín trazó la hoja de ruta de YPF.

La caída del convencional

Los números de abril muestran cuánto avanzó la transformación productiva de YPF. La producción convencional cayó a 58.673 barriles diarios y ya representa apenas el 15,16% del total. En paralelo, el tight gas y tight oil aportaron 1.437 barriles diarios, equivalentes al 0,37% de la producción.

La fotografía actual del upstream de la compañía contrasta con la estructura histórica de YPF, que durante décadas dependió de los yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge y otras áreas convencionales. Hoy, el Golfo San Jorge aporta apenas 25.166 barriles diarios, equivalentes al 6,5% de toda la producción operada.

“Así que asignamos todo a no convencional y es mi objetivo personal y el objetivo de la empresa ser una compañía integrada no convencional. Realmente estamos muy cerca de lograrlo”, afirmó el pope de la empresa.

La estrategia quedó respaldada por el desempeño operativo de abril. Aunque la producción total todavía se ubicó 0,83% por debajo del récord alcanzado en enero de 2026, el crecimiento mensual confirmó que el motor productivo de la empresa sigue concentrado en Vaca Muerta.

loma-campana-web.jpg Una torre perforadora en el área Loma Campana, un área emblema del shale oil que opera YPF en Vaca Muerta.

La Amarga Chica y Loma Campana lideran el crecimiento

Dentro del portfolio de áreas no convencionales, La Amarga Chica volvió a posicionarse entre los bloques más productivos de YPF. El área alcanzó 89.864 barriles diarios y quedó a sólo 202 barriles de igualar a Loma Campana, que registró una producción de 90.066 barriles diarios.

El crecimiento de ambos bloques consolidó el liderazgo de YPF en el desarrollo shale argentino. El hub integrado por Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y La Angostura Sur alcanzó una producción conjunta de 294.644 barriles diarios.

Asimismo, Marín vinculó la mejora de productividad con la evolución de los indicadores internos de la empresa y explicó que el seguimiento permanente de KPI y control de gestión permitió acelerar los tiempos de desarrollo y reducir costos en los bloques shale.

Fundación YPF mujeres trabajadoras operarias

Una petrolera completamente shale

Los datos de abril muestran que el objetivo de convertir a YPF en una empresa prácticamente 100% no convencional ya no aparece como una meta lejana. La producción shale y tight combinada alcanzó 328.381 barriles diarios y representó el 84,84% del total operado por la compañía.

El margen que todavía conserva la producción convencional se concentra principalmente en activos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge y algunos desarrollos menores de la Cuenca Austral, que en abril aportó apenas 1.103 barriles diarios, equivalentes al 0,29% del total.

Marín confirmó que la compañía negocia la salida de los últimos activos tradicionales para concentrar toda la asignación de capital en proyectos no convencionales. “Estamos negociando y saliendo de los últimos activos. La asignación en upstream tiene que ser no convencional”, afirmó el CEO y presidente de YPF.