Calcatreu: cuál es el impacto económico que ya genera en la zona

El proyecto minero Calcatreu , ubicado en cercanías de Lipetrén y a unos 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci , atraviesa una etapa de avances sostenidos que ya se traduce en efectos concretos sobre la economía de la región. Durante 2025, la iniciativa mantuvo su ritmo de obra sin interrupciones, con hitos técnicos cumplidos, incremento del empleo local y un volumen creciente de compras y contrataciones dentro de la provincia.

Mientras se aproxima a la etapa productiva, el emprendimiento se posiciona como uno de los principales motores de actividad en la Región Sur rionegrina, tanto por la demanda de mano de obra como por el derrame económico que genera sobre proveedores locales y provinciales.

Crece el empleo local

El impacto más inmediato del proyecto se refleja en el mercado laboral de la zona. A diciembre, el 70% de la mano de obra empleada corresponde a trabajadores rionegrinos, y las proyecciones oficiales indican que ese porcentaje superará el 80% en enero, en línea con lo que establece la normativa provincial.

1768823320_b7f4c20ad42ef5e92bb2 Calcatreu y el impacto económico local que ya deja en la Región Sur. (Foto: Gobierno de Río Negro)

De cara a la fase productiva, el objetivo es alcanzar y sostener un 85% de empleo local, consolidando al proyecto como una fuente de trabajo estable para Jacobacci y su área de influencia. Este proceso es monitoreado en instancias como la mesa de trabajo que funciona en la ciudad, donde se analizan avances, necesidades y próximos pasos con participación de organismos públicos y actores locales.

El impacto económico en la región

El derrame económico del proyecto Calcatreu ya se percibe en el movimiento comercial de la región. Solo en noviembre del año previo, las compras realizadas en Ingeniero Jacobacci superaron los $434 millones, mientras que en el resto de la provincia alcanzaron los $1.510 millones.

Si se observa el acumulado del programa de “compre provincial” entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, el monto total asciende a más de $12.200 millones. De ese total, $2.309 millones corresponden a proveedores de Jacobacci y otros $9.894 millones a empresas del resto de Río Negro.

Avances técnicos en Calcatreu

Uno de los hitos más relevantes del último período fue la finalización de la colocación de la geomembrana, un componente clave del sistema de impermeabilización de las áreas operativas del proyecto. Esta etapa resulta central de cara al futuro inicio de la producción y forma parte de las obras que son objeto de seguimiento por parte del Gobierno de Río Negro.

El esquema de control incluye inspecciones en territorio y una articulación interinstitucional entre distintas áreas provinciales, que supervisan tanto el avance de las actividades como el cumplimiento de los estándares ambientales y laborales.

Verificaciones ambientales y avance de obras complementarias

En materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático realizó recientemente una inspección integral que incluyó la verificación de los trabajos de impermeabilización, la toma de muestras de suelo bajo geomembrana y mejoras en la gestión de residuos. Estas tareas se desarrollaron de manera conjunta con otros organismos provinciales.

En paralelo, el último informe mensual de la Secretaría de Minería detalló que ya se ejecutaron al 100% distintas obras vinculadas a la etapa de construcción, entre ellas el campamento provisorio, comedor, SUM, sistemas de vigilancia, caminos internos, plateas, polvorín, patio de residuos, estación de generación y planta de trituración.

Otras infraestructuras estratégicas, como el campamento permanente, la planta de efluentes, el acueducto, la pila de lixiviación y la planta CIC, continúan en ejecución y registraron importantes avances hacia fines de diciembre.

El rol de Calcatreu para Río Negro

Desde el Gobierno de Río Negro subrayan que el crecimiento del proyecto debe reflejarse en beneficios concretos para la Región Sur. El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, sostuvo que “el objetivo es que el desarrollo del proyecto minero vaya de la mano con empleo en la región”, y remarcó la importancia de ordenar el proceso de incorporación de trabajadores.

“Estamos trabajando para ordenar el proceso de incorporación de trabajadores y garantizar que la prioridad sea siempre la mano de obra local”, afirmó el funcionario.

En esa misma línea, Aberastain Oro definió a Calcatreu como un proyecto clave para el futuro del sector en Río Negro: “Calcatreu es el puntapié para el desarrollo minero en la provincia”, aseguró, al tiempo que destacó que el desafío es convertir ese avance en oportunidades sostenibles para Jacobacci y toda la región.