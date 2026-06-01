Cuenta regresiva para la Semana de la Ingeniería: todos los ojos, en el cobre y el litio

El auge minero que recorre Argentina ya no se limita a los recursos, reservas o a los informes de inversión. Lo cierto es que está copando auditorios, cátedras universitarias y mesas donde se diseña el futuro productivo del país. La mejor prueba de eso ocurrirá esta seman cuando entre el 3 y el 5 de junio de 2026 , el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) inaugure una nueva edición de la Semana de la Ingeniería , con un lema que no deja margen para la ambigüedad: "Minería estratégica para un mundo en transición".

No es casualidad. Mientras el mundo acelera su carrera hacia la electrificación y las energías renovables, los ojos del mercado global se posan sobre territorios como el argentino, donde el subsuelo guarda dos de los minerales más codiciados del siglo XXI: el cobre y el litio . En ese contexto, el mayor encuentro de ingeniería del país elige la minería como su eje rector y convoca a quienes tienen poder de decisión sobre ese futuro.

"Como ingeniero tengo la certeza de que nuestra disciplina transforma los recursos en desarrollo concreto. Aplicada a la minería, es un puente indispensable como motor de progreso para el país y un aporte al crecimiento sostenido para las comunidades cercanas a las operaciones, fortaleciendo la cadena de valor y potenciando las capacidades de nuestros profesionales", afirmó Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, quien presidirá el evento.

Argentina frente a su oportunidad geológica

El presidente del CAI, Pablo Bereciartua, también ingeniero, fue más directo en su diagnóstico. Para él, Argentina no enfrenta un desafío minero: enfrenta una oportunidad histórica. "Tenemos recursos de clase mundial, capacidad técnica y la posibilidad de convertirnos en protagonistas de la transición energética global", sostuvo.

Pero advirtió que el potencial geológico no se convierte solo en desarrollo económico. Bereciartua señaló que "el desafío es desarrollar esos recursos de manera sostenible, con infraestructura adecuada, generación de empleo de calidad y una visión de largo plazo que permita transformar el potencial geológico en desarrollo económico y social para el país". El cierre institucional del evento estará a su cargo.

Esa tensión entre lo que el subsuelo argentino contiene y lo que el país todavía debe construir para aprovecharlo será uno de los hilos conductores de las tres jornadas.

Embed Minería estratégica para un mundo en transición. Del 3 al 5/6 llega la Semana de la Ingeniería 2026

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El cobre como protagonista central

Entre todos los minerales que integran la agenda, el cobre ocupa un lugar destacado. La transición energética global demanda cantidades crecientes de este metal: cables eléctricos, motores, transformadores, paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos lo requieren de forma masiva. Argentina cuenta con yacimientos de clase mundial en la cordillera que aún esperan ser desarrollados a escala industrial.

Los ejes temáticos del evento reflejan esa centralidad y también la complejidad del camino por recorrer. Las jornadas abordarán el desarrollo del cobre y los minerales críticos como oportunidad estratégica; los desafíos de infraestructura y logística para acompañar el crecimiento del sector; el impacto de la minería en el empleo y el desarrollo regional; la innovación tecnológica aplicada a la actividad; y las estrategias para una minería sostenible, eficiente y alineada con los estándares ambientales internacionales.

Conferencias, paneles y un documento final

La Semana de la Ingeniería 2026 no busca quedarse en el diagnóstico. El formato del encuentro incluye conferencias técnicas y paneles con empresas líderes del sector, especialistas académicos y autoridades nacionales y provinciales. La participación del sector público es clave: las decisiones regulatorias, de infraestructura y de política industrial determinan en gran medida si los proyectos mineros avanzan o se demoran.

Al cierre del evento, el CAI presentará un documento con conclusiones y lineamientos estratégicos orientados al mediano y largo plazo. Ese texto aspira a convertirse en una hoja de ruta compartida por la industria, la academia y el Estado para potenciar el desarrollo minero local en las próximas décadas.

El evento llega en un momento de fuerte expectativa inversora. Los proyectos vinculados al cobre y al litio acumulan anuncios, estudios de factibilidad y negociaciones que posicionan a la Argentina como uno de los países a seguir en el mapa de los minerales estratégicos globales.