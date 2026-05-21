Jujuy refuerza su liderazgo en litio con nuevo RIGI de US$ 1.200 millones para Cauchari-Olaroz

El Salar de Cauchari-Olaroz, en la Puna jujeña, es la mayor operación de litio de Argentina.

Jujuy avanza hacia una nueva etapa en la minería del litio . El diputado nacional Manuel Quintar, del bloque La Libertad Avanza, confirmó la aprobación de un nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) por más de US$ 1.200 millones, destinado a la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz , en la Puna jujeña.

El anuncio, realizado a través de la red social X, refuerza el posicionamiento de Argentina como actor central en el mercado global del carbonato de litio.

"Nuevo RIGI en Jujuy. Gracias a las reformas y el marco económico que brinda el gobierno nacional, vamos a tener una inversión de más de U$D 1.200.000.000 en Jujuy. Esto significa más trabajo y crecimiento para toda la provincia", publicó Quintar.

El legislador libertario señaló que el proyecto amplía las operaciones de Cauchari-Olaroz, que ya opera como el mayor yacimiento de litio del país.

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Gracias a las reformas, y el Marco económico que brinda el gobierno nacional, vamos a tener una inversión de más de U$D1.200.000.000 en Jujuy.



Esto significa más trabajo y crecimiento para toda la provincia.



Seguimos trabajando @JMilei pic.twitter.com/zKVOONyNd4 — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 20, 2026

El gigante del litio en la Puna

El Salar de Cauchari-Olaroz funciona como empresa conjunta entre Ganfeng Lithium (46,7%), Lithium Argentina (44,8%) y JEMSE (8,5%), la sociedad estatal jujeña. Con una producción de 25.400 toneladas de carbonato de litio en 2024, el proyecto escaló a 34.100 toneladas en 2025, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación.

Actualmente, el proyecto opera al tope de su capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Con la ampliación financiada por el nuevo RIGI, las proyecciones son ambiciosas: la producción de Cauchari-Olaroz apunta a alcanzar las 85.000 toneladas anuales hacia 2029. Para 2026, la guía de producción se sitúa entre 35.000 y 40.000 toneladas.

51814723466_17dfa8780e_c Con el nuevo RIGI, Cauchari-Olaroz apunta a 85.000 toneladas anuales hacia 2029. Secretaría de Minería

El litio, en el centro del boom exportador argentino

El contexto sectorial potencia la relevancia del anuncio. Según la Secretaría de Minería, Argentina exportó US$ 4.647 millones en minerales durante 2024, con un crecimiento interanual del 14%. El litio forma parte estructural de ese desempeño: la producción nacional alcanzó aproximadamente 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2025, generadas en seis proyectos operativos, con un crecimiento del 56% respecto de 2024.

El RIGI, en tanto instrumento de política económica, acumula resultados concretos en el sector. Según datos del propio sector, el régimen captó US$ 33.876 millones en minería en apenas 18 meses, una cifra que Chile no alcanzó en una década.

51815063654_7f6e9aed63_c Jujuy consolida su liderazgo en litio con una nueva inyección millonaria de capital. Secretaría de Minería

Empleo y desarrollo regional

Más allá de los números de producción, el impacto directo en el empleo forma parte central del anuncio. "Esto significa más trabajo y crecimiento para toda la provincia", remarcó Quintar. La inversión de US$ 1.200 millones implica no solo la expansión de la infraestructura extractiva, sino también la creación de nuevos puestos de trabajo en una de las provincias con mayor potencial minero del norte argentino.

El proyecto Cauchari-Olaroz ya representa hoy una de las tres operaciones que concentran el grueso de la producción minera argentina, junto a Veladero (San Juan) y Cerro Negro (Santa Cruz). La ampliación mediante el nuevo RIGI consolida a Jujuy como el epicentro del litio nacional en un mercado global donde la demanda por baterías de alta autonomía no da señales de desaceleración.