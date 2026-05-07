Récord minero: El litio y el crudo de Vaca Muerta disparan el IPI un 10,4% en marzo

El Índice de Producción Industrial Minero ( IPI minero ) de marzo de 2026 confirmó la consolidación de una tendencia positiva para el sector extractivo nacional. Según los datos del INDEC , el nivel general registró un incremento del 10,4% respecto al mismo mes del año anterior, dinamismo que también se reflejó en el acumulado del primer trimestre, con una variación positiva del 6,4% en comparación con el período enero-marzo de 2025.

En términos desestacionalizados, el índice anotó una suba del 2,4% mensual, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó un 0,8% respecto a febrero. En conjunto, estos números revelan una aceleración sostenida en la actividad productiva de los principales yacimientos del país.

Vista Energy Vaca Muerta shale oil Petróleo (3) El no convencional de Vaca Muerta, junto con el litio, impulsan el índice hacia arriba.

El auge de los no convencionales

La extracción de petróleo crudo y gas natural, junto con sus servicios de apoyo, constituyó uno de los pilares del crecimiento, con un alza del 6,9% interanual. Dentro de este rubro, el petróleo crudo lideró el avance con un incremento del 16,0% interanual y un acumulado anual del 16,2%, llevando la producción total a 4.279,2 miles de m³ durante marzo.

La brecha entre métodos de extracción resultó determinante: mientras el petróleo no convencional (apalancado en Vaca Muerta) creció un 33,7% —alcanzando los 2.925,9 miles de m³—, el convencional sufrió una caída del 9,8%, con 1.353,3 miles de m³. Una divergencia que refleja la transformación estructural que atraviesa el sector.

El gas natural, por su parte, mostró un incremento interanual del 5,9%, aunque su acumulado anual todavía registra una leve baja del 0,8%. La producción total del fluido sumó 4.394,0 millones de m³. Al igual que en el petróleo, el componente no convencional sostuvo el balance con una suba del 16,1%, frente a una retracción del 10,1% en la extracción convencional. En sentido contrario, los servicios de apoyo para la extracción declinaron un 13,5% en la comparación interanual.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (105) Equipos especializados operan en yacimientos metalíferos para sostener la oferta de oro. Claudio Espinoza

Minerales metalíferos y la estabilidad del oro

El rubro de los minerales metalíferos presentó una suba del 5,4% interanual durante marzo, con un número índice de 60,6. La extracción de oro y plata —incluyendo concentrados— ascendió un 6,5%, mientras que la producción de bullón dorado o doré aumentó un 2,6%. Sin embargo, el acumulado del año para esta categoría todavía muestra terreno negativo, con una caída del 3,4%.

En otro plano, el resto de los minerales metalíferos —que engloba hierro, cobre y plomo— disparó su producción un 45,9%, aunque su incidencia en el índice general resultó marginal.

54587298693_728542aaec_c El cobre es uno de los minerales que marcaran la tendencia a partir del año próximo.

El salto exponencial de los minerales no metalíferos

La categoría de minerales no metalíferos y rocas de aplicación protagonizó el avance más espectacular del informe: un crecimiento del 50,5% interanual. El acumulado de los primeros tres meses del año para este segmento ya alcanza el 27,9%, una cifra que habla por sí sola.

El motor de este desempeño fue la extracción de sal, que experimentó un salto extraordinario del 138,7% respecto a marzo de 2025, traccionado principalmente por la producción de salmuera o solución saturada de sal, que trepó un 142,1%.

Otros componentes del grupo también aportaron resultados positivos: la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos creció un 66,8%, las rocas ornamentales subieron un 8,5% y la piedra caliza y yeso avanzó un 7,7%. Como nota discordante, la extracción y aglomeración de carbón y turba retrocedió un 27,4% interanual.

51940458489_175a1c036c_o (1) El carbonato de litio procesado supera las 11.500 toneladas mensuales con expansión récord.

Litio: protagonista de la transformación minera

El carbonato de litio reafirmó su posición estratégica en la minería argentina. Durante marzo de 2026 se beneficiaron 11.508,3 toneladas de este mineral, lo que representa un crecimiento del 56,1% interanual. El acumulado trimestral ya marca una suba del 44,3%, evidenciando que no se trata de un pico puntual sino de una tendencia consolidada.

Este mineral integra la categoría de productos para la industria química, cuyo índice base 2016 se ubicó en 442,7, un número que refleja la magnitud de la expansión productiva en la región de la Puna y el rol cada vez más central del litio en la economía nacional.

FUENTE: INDEC