Neuquén comenzó el 2026 con la producción de petróleo más alta de su historia

La Calera es uno de los bloques top de Vaca Muerta.

Neuquén comenzó 2026 marcando un nuevo hito en su desarrollo energético. En enero, la producción de petróleo alcanzó lo s 610.715 barriles por día , estableciendo un nuevo récord histórico para la provincia y confirmando el sostenido crecimiento del sector.

El volumen representa un incremento del 1,57% respecto de diciembre de 2025 y un 32,01% más que en enero del año pasado, porcentaje que también se replica en la comparación interanual acumulada.

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las áreas La Calera, Loma La Lata – Sierra Barrosa, Fortín de Piedra, Mata Mora Norte y Aguada del Chañar, que registraron incrementos significativos en sus niveles de extracción.

Fortín de Piedra shale Vaca Muerta no convencional perforadores.jpg Neuquén registró un nuevo récord en materia petrolera.

El trabajo del shale gas

En materia de gas, la producción de enero fue de 91,28 millones de m3 por día, con un aumento del 0,52% respecto de diciembre. Si bien la comparación interanual muestra una leve variación negativa (-1,24%), el nivel de actividad se mantiene en valores elevados, sostenido por el dinamismo de áreas estratégicas como Fortín de Piedra, Aguada de Castro, Río Neuquén, Loma La Lata – Sierra Barrosa y Sierra Chata.

El desarrollo no convencional continúa siendo el pilar del crecimiento energético provincial. En enero, el 97,02% del petróleo y el 90,44% del gas producidos en Neuquén provinieron de este segmento, con un aporte destacado del shale, que representó el 79,75% del gas total.

“Estos resultados ratifican la solidez del modelo de desarrollo energético que impulsa la provincia, basado en inversión, eficiencia y aprovechamiento responsable de sus recursos”, subrayaron desde el Gobierno provincial.

“Neuquén inicia el año consolidando su posición como principal motor hidrocarburífero del país y proyecta un 2026 de expansión sostenida, mayor integración productiva y nuevas oportunidades de crecimiento para la Argentina”, afirmaron.

Petroleros trabajador operario fracking etapas de fractura Vaca Muerta no detiene su crecimiento.

El de crecimiento de Vaca Muerta

La nueva marca petrolera viene de la mano de la cifra top en el fracking. El inicio del año estuvo marcado por un dato contundente: se registraron 2.401 etapas de fractura.

El registro tuvo dos aristas para tener en cuenta. En primer lugar, se trata del segundo nivel más alto alcanzado desde el inicio del desarrollo masivo del fracking en la cuenca. El récord absoluto se registró en mayo del año pasado, cuando se contabilizaron 2.588 punciones.

En segundo término, el volumen de operaciones implicó un crecimiento del 36% en comparación con enero de 2025, período en el que las empresas habían completado 1.761 fracturas. El salto interanual confirma la aceleración sostenida de la actividad en la formación.

Según el informe elaborado por el country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, de las 2.401 operaciones realizadas, 433 estuvieron asociadas a proyectos gasíferos, mientras que 1.968 se concentraron en la ventana petrolera.

Este desempeño se suma al sólido cierre que tuvo Vaca Muerta durante 2025. De acuerdo con el relevamiento de Fucello, el año finalizó con un total de 23.784 punciones, lo que representó un aumento del 34% respecto de 2024. En términos absolutos, la diferencia entre ambos períodos fue de 5.988 operaciones adicionales.