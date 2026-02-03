Vaca Muerta comenzó el año con la segunda marca más importante de su historia

Enero suele ser un mes sin grandes novedades, pero Vaca Muerta es la exención a cualquier regla . La actividad en la roca madre no se toma vacaciones y sigue arrojando números récord para la industria hidrocarburífera. El año comenzó con la impactante cifra de 2.401 etapas de fractura en la formación .

El número es superlativo por dos cuestiones. El primero se basa en que es la segunda marca más alta en la historia del fracking en Vaca Muert a. El más alto fue alcanzado en mayo del año pasado cuando se contabilizaron 2.588 punciones.

La segunda razón es que se registró una suba del 36% con respecto al mismo mes del 2025, cuando las compañías completaron 1.761 fracturas.

Los datos del informe de country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, establece que de las 2.401 operaciones, 433 estuvieron vinculadas al gas y 1.968 fueron a la ventana petrolera.

Halliburton fracking etapas de fractura Permian.jpg

Las compañías del primer mes del año

Como suele suceder en Vaca Muerta, YPF es la compañía que lidera la actividad en el no convencional. La empresa de mayoría estatal registró 1.092 etapas de fractura. Las operaciones fueron encargadas a Halliburton que realizó 545 punciones y SLB que completó 547 facturas.

La segunda operadora más activa fue Vista Energy. La compañía liderada por Miguel Galuccio realizó 296 operaciones, que fueron distribuidas entre 49 de Calfrac y 247 de SLB.

El podio fue completado por Pluspetrol Cuenca Neuquina, división que se encarga de los activos adquiridos a ExxonMobil. La compañía de capitales nacionales realizó 224 etapas de fractura, que fueron realizadas por Halliburton.

El informe posiciona a TotalEnergies con 196 punciones. La operadora francesa encargó el total de sus operaciones a Tenaris.

Debajo se ubicó Tecpetrol. El brazo petrolero del Grupo Techint completó 192 etapas de fractura y todas las punciones fueron completadas por Tenaris, su compañía hermana.

En tanto, Pan American Energy (PAE) realizó 179 fracturas que fueron completadas por Calfrac. Mientras que Pampa Energía desarrolló 163 operaciones, que fueron llevadas a cabo por Halliburton.

Asimismo, Pluspetrol cerró la actividad con 59 punciones y todas fueron realizadas por Servicios Petroleros Integrados (SPI), la empresa que fue creada por la compañía tras adquirir los servicios de fractura de Weatherford en Argentina.

Fracturador gas equipo de fractura fracking QM Equipament (1) El fracking de Vaca Muerta evoluciona de cara a lo que viene.

Un horizonte de crecimiento para Vaca Muerta

Hay que recordar que el 2025 terminó de la mejor manera para Vaca Muerta. El informe de Fucello marcó que las compañías realizaron 23.784 punciones, lo que se traduce en un crecimiento del 34% con respecto al 2024. La diferencia entre un año y otro fue de 5.988 operaciones.

Las proyecciones para este año solo marcan una tendencia: seguir creciendo. De acuerdo con el relevamiento elaborado por Fundación Contactos Petroleros se estima que las compañías alcanzarán las 28 mil en 2026, marcando un nuevo récord en la roca madre. Esto representaría un incremento interanual del 22%.

El relevamiento toma como base el desempeño de las operadoras durante el 2025 y sus programas ya definidos para este 2026.