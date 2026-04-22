La producción de gas de Neuquén creció casi un 4% en febrero

Rincón del Mangrullo es el bloque que sigue creciendo en la producción de gas de Neuquén.

Durante marzo de 2026, la provincia del Neuquén consolidó su crecimiento en materia hidrocarburífera, con un desempeño destacado en la producción de gas , de acuerdo con los datos informados por la Subsecretaría de Energía de la provincia.

La producción gasífera alcanzó los 101,39 millones de metros cúbicos por día, lo que representa un incremento del 3,68% respecto de febrero y del 14,32% en comparación con el mismo mes de 2025. En el acumulado del primer trimestre, la suba es del 4,35% interanual.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento en áreas como La Calera, Aguada Pichana Este, Rincón del Mangrullo, Fortín de Piedra y El Orejano, que continúan afianzando el rol de la provincia como principal productora de gas del país.

La actividad petrolera sigue creciendo

En paralelo, la producción de petróleo alcanzó los 609.868 barriles por día, con un incremento del 1,01% respecto de febrero. En términos interanuales, el crecimiento fue del 30,88%, mientras que el acumulado entre enero y marzo muestra una suba del 31,11% frente al mismo período del año pasado.

El aumento en la producción de crudo se explica principalmente por el desempeño de áreas como Bajada del Palo Oeste, La Amarga Chica, Rincón de Aranda, La Angostura Sur I y La Calera.

Otro dato relevante es la consolidación del desarrollo no convencional. En marzo, el 96,97% del petróleo producido en Neuquén provino de este tipo de reservorios, mientras que en el caso del gas la participación alcanzó el 90,81%. Dentro de este segmento, el gas shale representó el 81,46% del total provincial y el tight el 9,34%.

Estos resultados ratifican el liderazgo de Neuquén en el desarrollo energético nacional y reflejan el dinamismo de una actividad que continúa en expansión, con eje en Vaca Muerta.

Vista Energy Vaca Muerta generica (2) Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica son los pilares del crecimiento de Vista Energy.

La búsqueda de nuevas inversiones en Vaca Muerta

Hay que recordar que Neuquén confirmó que en agosto licitará 15 nuevas áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta, con el objetivo de ampliar la actividad no convencional y atraer nuevos inversores. El proceso será encabezado por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, quien destacó la necesidad de incorporar más compañías al crecimiento del shale neuquino. La decisión llega en un contexto donde la expansión de la infraestructura de transporte comienza a aliviar las limitaciones logísticas.

Desde el gobierno provincial remarcaron que GyP cumple un rol central para facilitar el desembarco de empresas extranjeras, especialmente aquellas que no conocen el funcionamiento local.

Las áreas seleccionadas se ubican en la ventana de líquidos de Vaca Muerta, enfocada en petróleo, y están rodeadas de yacimientos en producción. Los bloques se localizan en zonas tradicionales como Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Plaza Huincul, con acceso cercano a infraestructura existente.

El pliego de condiciones estará disponible en mayo. Luego habrá 90 días para presentar ofertas y la adjudicación se concretaría antes de finalizar 2026.

Neuquén también apunta a captar el interés de empresas independientes de Estados Unidos, atraídas por el potencial geológico y productivo de Vaca Muerta.