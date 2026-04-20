Neuquén licitará 15 áreas en Vaca Muerta en mayo

El ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele , confirmó que la provincia licitará en agosto 15 nuevas áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta . La iniciativa se canalizará a través de la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , el brazo ejecutor que Neuquén utiliza para asociarse con el capital privado y dinamizar bloques que aún permanecen en su reserva.

La movida responde a una necesidad de incorporar nuevos actores al desarrollo no convencional, especialmente en un contexto donde la infraestructura de transporte (midstream) comienza a despejar el cuello de botella. La provincia entiende que para sostener el crecimiento de la producción, necesita que más empresas perforen en simultáneo.

El rol estratégico de GyP como socio local

Según indican desde el gobierno provincial, para el inversor extranjero, especialmente el que no conoce el terreno neuquino, entrar de la mano de GyP ofrece una garantía de largo plazo. La empresa pública no solo aporta el activo, sino también el conocimiento territorial y una alineación directa con los objetivos estratégicos del Ejecutivo provincial.

"GyP permite abrir oportunidades para nuevas empresas y acompañarlas con la fortaleza de una compañía alineada con Neuquén", señaló Medele. Esta asociación permite a las operadoras navegar la burocracia local y los desafíos operativos con un socio que tiene el "know-how" de la cuenca.

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Ubicación y ventana de líquidos: ¿Dónde están los bloques?

Las áreas seleccionadas tienen un denominador común: se encuentran en la ventana de líquidos (petróleo) y están rodeadas de yacimientos en producción. Esto es vital para la economía de los proyectos. Se ubican en zonas petroleras tradicionales como Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Plaza Huincul. Cuentan con cercanía a infraestructura existente, lo que permite optimizar costos operativos y reducir la incertidumbre geológica. Por lo cual estar en zonas con información consolidada, el riesgo exploratorio disminuye drásticamente.

Aunque el Ministerio de Energía no quiso informar específico de cada bloque ante la consulta de este medio, se sabe que el pliego de bases y condiciones estará disponible en mayo. El cronograma prevé 90 días para la presentación de ofertas y la adjudicación formal antes de que cierre el 2026.

El interés de las "Independents" de Estados Unidos

La mirada de Neuquén está puesta en el norte. Existe un creciente interés de empresas independientes de Estados Unidos que ven en Vaca Muerta el espejo de lo que fue el Permian hace una década. Ante el agotamiento progresivo de las mejores áreas en las cuencas norteamericanas, el shale neuquino aparece como la frontera de expansión natural por calidad de roca y productividad por pie perforado.

Esta licitación busca capitalizar ese apetito inversor, ofreciendo bloques en una etapa donde la curva de aprendizaje ya fue superada por los grandes jugadores locales como YPF, Vista o Tecpetrol.