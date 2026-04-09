Minería argentina: el auge del shale de Vaca Muerta, el litio y la industria que nadie ve

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) de febrero de 2026 registró una suba interanual de 3,3% respecto al mismo mes de 2025, con un acumulado enero-febrero que marca un crecimiento de 4,4% frente al mismo período del año anterior. Así lo indica el informe técnico publicado esta semana por el INDEC , elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción.

En términos desestacionalizados, el índice registró una baja de 1% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación positiva cercana a cero.

Petroleros trabajador operario fracking etapas de fractura 1 El shale de Vaca Muerta creció 31,4% interanual en febrero: 2.623,1 miles de m³ extraídos, según datos de la Secretaría de Energía.

Vaca Muerta empuja: el petróleo no convencional lidera la expansión

El dato más contundente del informe corresponde al petróleo crudo, que registró una suba interanual de 15,8% en febrero, con un acumulado enero-febrero de 16,3%. En volumen físico, el mes arrojó una extracción total de 3.843,9 miles de m³, una cifra que consolida la trayectoria ascendente del sector hidrocarburífero argentino.

El desglose entre convencional y no convencional revela con claridad el motor del crecimiento: el petróleo crudo no convencional —producido mayoritariamente en Vaca Muerta— creció un 31,4% interanual y acumuló 32,7% en el bimestre, con una producción de 2.623,1 miles de m³. En contraste, el petróleo convencional retrocedió un 7,8% interanual, con 1.220,8 miles de m³ extraídos. La brecha entre ambas trayectorias grafica la transición estructural que atraviesa la industria petrolera nacional: el shale avanza y el convencional declina.

El gas natural, en cambio, registró una caída interanual de 3,3%, con un acumulado de -4,2% en el bimestre. La extracción total del mes fue de 3.920,7 millones de m³. Aquí también se repite el patrón: el gas convencional cayó 9,8% interanual (1.373,7 millones de m³), mientras que el no convencional creció apenas un 0,6% (2.547,0 millones de m³).

Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural mostraron la caída más pronunciada del sector: -19,7% interanual y -17,1% acumulado, lo que refleja una contracción en la actividad de soporte de campo.

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Litio: la gran apuesta exportadora sigue en alza

El carbonato de litio es el otro gran protagonista del informe. En febrero de 2026 se beneficiaron 9.270,0 toneladas de este mineral, con una suba interanual de 24,1% y un acumulado enero-febrero de 38,6%.

El índice base 2016=100 del segmento "extracción de minerales para la fabricación de productos químicos" —donde el litio tiene el mayor peso— se ubicó en 332,8 puntos, con un crecimiento interanual de 23,6% y acumulado de 35,7%. El subcomponente específico de carbonato de litio y otros minerales de litio alcanzó un índice de 402,5 puntos, con un alza interanual de 25,8% y un acumulado bimestral de 38,0%.

Estas cifras confirman que Argentina consolida su posición como productor relevante en el mercado global del litio, en un contexto de creciente demanda asociada a la electromovilidad y el almacenamiento de energía.

image El IPI minero monitorea más de 600 establecimientos en todo el país: una radiografía mensual de la industria extractiva argentina.

Minerales metalíferos: el oro y la plata retroceden

La extracción de minerales metalíferos registró una baja interanual de 7,9% en febrero, con un acumulado de -10,4%. El índice del segmento se ubicó en 43 puntos (base 2016=100). Dentro de este bloque, la plata y el oro cayeron 3,6% interanual (-11,3% acumulado), mientras que el bullón dorado/doré retrocedió 22,6% interanual (-8,2% acumulado). La única señal positiva provino del segmento "Resto" —que incluye hierro, cobre, plomo, cinc y molibdeno—, con una suba de 84,8% interanual, aunque su incidencia en el índice general resulta marginal dado el bajo valor de su índice base.

La minería invisible: el sector que sostiene al país

Mientras el shale oil y el litio acaparan la atención de los mercados financieros y los análisis de política energética, existe una minería que opera en silencio y que sostiene sectores enteros de la economía doméstica: la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación.

Este segmento —que incluye la sal, las arenas para construcción, la piedra caliza, el yeso, las arcillas y la diatomita— registró en febrero una suba global de 14,3% interanual y un acumulado de 16,7%, con un índice de 187,2 puntos. Es el segundo crecimiento más alto entre todas las categorías del IPI minero.

Dentro de este universo, la extracción de sal lidera con una suba interanual de 53,8% y un acumulado de 46,0%: el índice alcanzó los 482,5 puntos. La salmuera o solución saturada de sal creció 55,4% interanual. Se trata de un insumo crítico para la industria química y alimenticia, cuya demanda responde a dinámicas industriales internas más que a los vaivenes del mercado internacional de commodities.

image El segmento no metalífero creció 14,3% interanual: la minería que abastece a la construcción, la industria y el agro.

Las arenas para fractura, aunque técnicamente vinculadas a la actividad no convencional, también forman parte de este segmento y registraron una baja de 14,7% interanual, con un índice de 1.416,2 puntos, el valor más alto de toda la serie no metalífera. La arena común para construcción, en cambio, creció 44,5% interanual y el canto rodado, granza y ripio subió 37,2%, señales de reactivación en el sector de la construcción.

Entre los descensos más significativos del segmento no metalífero figuran la extracción de arcilla y caolín (-25,6% interanual, acumulado -19,8%) y la extracción de diatomita y perlita (-17,9% interanual, acumulado -14,9%), con un índice de 164,4 puntos. La diatomita —mineral explotado principalmente en Ingeniero Jacobacci— es un insumo estratégico para la industria alimenticia, la actividad agrícola y los absorbentes industriales, pero su desempeño rara vez figura en los titulares del sector.

Esta minería invisible no genera divisas de exportación en la magnitud del petróleo o el litio, pero estructura la cadena productiva interna: provee insumos para la construcción, la agroindustria, la industria química y la alimentación. Su comportamiento es, en muchos casos, un indicador adelantado de la actividad económica doméstica más preciso que los grandes números del sector exportador.

image La producción de carbonato de litio acumuló 38,6% de crecimiento en el bimestre y ya supera las 9.270 toneladas mensuales.

El cuadro completo: luces y sombras del sector minero

El IPI minero de febrero de 2026 presenta un mapa de contrastes. El crecimiento del nivel general de 3,3% interanual descansa casi exclusivamente en dos pilares: el petróleo no convencional y el litio. El primero, traccionado por Vaca Muerta; el segundo, por la inversión en los proyectos del "triángulo del litio". El resto del sector muestra una imagen heterogénea: caída en los metalíferos, contracción en los servicios de apoyo, y un segmento no metalífero que crece de forma robusta pero de manera desigual entre sus componentes.

El informe del INDEC —que consolida datos de más de 600 establecimientos industriales mineros en todo el país— es el termómetro mensual más completo del sector. Y su lectura integral revela que la minería argentina no es un bloque homogéneo: es un mosaico de realidades productivas donde conviven el boom del shale, la expansión del litio y una industria no exportable que trabaja a la sombra, lejos de los flashes, sosteniendo la economía real.