Vaca Muerta: el bastión laboral más fuerte de Argentina según el reciente informe del INDEC

Esta semana se conoció el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , titulado "Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)" correspondiente al tercer trimestre de 2025 , y arroja luz sobre una realidad dispar en la geografía argentina. Mientras los grandes centros urbanos del país enfrentan fluctuaciones severas en sus índices de ocupación, la región de la Patagonia -apalancada en la riqueza de Vaca Muerta- consolida su posición como el refugio laboral más sólido de la nación.

Este fenómeno encuentra su explicación fundamental en la estructura productiva regional. La actividad de hidrocarburos , junto con la minería de exportación, actúa como el núcleo gravitante que sostiene no solo el empleo directo, sino una vasta red de servicios y logística asociada.

El reporte confirma que, a pesar de que la estadística nacional no segrega cada sector por localidad específica, la correlación entre la salud del sector energético y los indicadores laborales del sur resulta innegable.

Cifras que definen un liderazgo regional

Los datos estadísticos del tercer trimestre de 2025 sitúan a la Patagonia en el podio del mercado de trabajo. La región registró la tasa de desocupación más baja del país, con un notable 5%. Esta cifra adquiere mayor relevancia cuando se compara con el promedio nacional (6,6%), evidenciando una capacidad de absorción de mano de obra que supera ampliamente a regiones como el Gran Buenos Aires o el Noreste Argentino (NEA).

A la par de la baja desocupación, la región exhibe una de las tasas de actividad más altas de la Argentina, alcanzando un 47,4%. Según las definiciones metodológicas del INDEC, la tasa de actividad calcula la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población total. Un porcentaje tan elevado indica que una gran proporción de los habitantes patagónicos no solo posee empleo, sino que busca participar activamente en el mercado laboral, motivada por salarios competitivos y una oferta constante en el sector extractivo.

image El sector hidrocarburos se consolida como el motor principal detrás de la baja desocupación en el sur argentino.

La correlación entre hidrocarburos y ocupación

Aunque el informe general de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mide principalmente aglomerados urbanos, el peso de la "Explotación de minas y canteras" —rama que engloba a los hidrocarburos— marca el ritmo de ciudades como Neuquén, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Estos nodos urbanos funcionan como bases operativas para las cuencas petroleras y gasíferas más importantes, donde la inversión privada y estatal mantiene la demanda de perfiles técnicos y profesionales.

El dinamismo del sector energético genera un "efecto derrame" que beneficia a otros rubros como la construcción, el transporte y el comercio mayorista. El documento del INDEC destaca que la Patagonia mantiene una tasa de empleo del 45%, una de las más robustas del relevamiento.

Esto sugiere que el ecosistema productivo vinculado a la energía logra mitigar los efectos de la subocupación demandante, la cual afecta con mayor rigor a las zonas donde predomina el empleo público o los servicios de baja calificación.

Perspectivas y desafíos del mercado laboral patagónico

El éxito de la región en términos de empleo plantea, sin embargo, desafíos estructurales. El informe señala que la presión sobre el mercado de trabajo persiste incluso en zonas con baja desocupación. Esto ocurre porque la alta especialización que requiere la industria de hidrocarburos genera una brecha entre la demanda de las empresas y la oferta de trabajadores sin formación específica.

Para mantener este 5% de desempleo, la región depende de la estabilidad en los precios internacionales del crudo y de la continuidad de los proyectos de infraestructura energética. La Patagonia, y especialmente la cuenca neuquina, demostró ser el pulmón económico de Argentina durante el último año, y sus indicadores laborales son la prueba fehaciente de que la energía es, hoy por hoy, la principal garantía de estabilidad social en el extremo sur del continente.